Η πλατφόρμα ΣΠΟΡ FM TV εξασφάλισε τα δικαιώματα των διοργανώσεων της UEFA

Η πλατφόρμα ΣΠΟΡ FM TV, η οποία ανήκει στον Γιάννη Αλαφούζο, ανακοίνωσε την εξασφάλιση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για τις κορυφαίες διοργανώσεις της UEFA. Πρόκειται για ένα σημαντικό deal που αφορά το Champions League, το Europa League και το Conference League, με τη συνολική αξία της συμφωνίας να ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα αυτή συνεργασία θα ξεκινήσει από την αγωνιστική περίοδο 2027-28 και θα διαρκέσει έως τη σεζόν 2030-31, καλύπτοντας μια τετραετή περίοδο.

Η νέα συμφωνία για τις διοργανώσεις της UEFA

Η τηλεοπτική αγορά στην Ελλάδα έγινε αποδέκτης μιας σημαντικής είδησης, καθώς ο ΣΠΟΡ FM TV του Γιάννη Αλαφούζου κατάφερε να κλείσει μια συμφωνία που θεωρείται «βόμβα» για τα δεδομένα των ελληνικών media. Η πλατφόρμα εξασφάλισε τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης των τριών μεγάλων ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA: του Champions League, του Europa League και του Conference League.

Το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, καθώς το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για την απόκτηση των δικαιωμάτων υπερβαίνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το τεράστιο deal υπογραμμίζει τη φιλοδοξία και την επενδυτική διάθεση της πλατφόρμας να προσφέρει κορυφαίο αθλητικό περιεχόμενο στο ελληνικό κοινό.

Η χρονική διάρκεια των νέων δικαιωμάτων

Η ισχύς της πρόσφατης συμφωνίας για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των διοργανώσεων της UEFA θα ξεκινήσει επίσημα από την αγωνιστική περίοδο 2027-28. Αυτό σημαίνει ότι οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τους αγώνες μέσω του ΣΠΟΡ FM TV για τις επόμενες τέσσερις σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, η συμφωνία προβλέπει ότι τα δικαιώματα θα παραμείνουν στην πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου έως και τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου 2030-31. Η τετραετής αυτή διάρκεια δίνει μια σταθερή προοπτική για την προβολή των κορυφαίων ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων στην Ελλάδα.

Έντονος ανταγωνισμός και μεγάλη επένδυση

Η διεκδίκηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για τις τρεις διοργανώσεις της UEFA χαρακτηρίστηκε από έναν ιδιαίτερα μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων. Πολλοί ήταν αυτοί που επιδίωξαν να αποκτήσουν τα δικαιώματα, αναγνωρίζοντας την εμπορική και αθλητική τους αξία.

Ωστόσο, η πλατφόρμα ΣΠΟΡ FM TV ήταν αυτή που κατάφερε να επικρατήσει σε αυτή τη «μάχη» των προσφορών. Η επιτυχία αυτή καθιστά τη συγκεκριμένη συμφωνία μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στον χώρο των ελληνικών media, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την αθλητική τηλεόραση στη χώρα.

Το τρέχον περιεχόμενο του ΣΠΟΡ FM TV

Πριν από την πρόσφατη συμφωνία με την UEFA, ο ΣΠΟΡ FM TV είχε ήδη διαγράψει μια σημαντική πορεία στην πρώτη χρονιά λειτουργίας του, εξασφαλίζοντας δικαιώματα για αρκετές σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα έχει στην κατοχή της τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού, καλύπτοντας τόσο το ποδοσφαιρικό τμήμα όσο και τον Ερασιτέχνη.

Επιπλέον, το πρόγραμμα του ΣΠΟΡ FM TV περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις της ΠΑΕ Ηρακλής, προσφέροντας στους φιλάθλους της ομάδας τη δυνατότητα να παρακολουθούν τους αγώνες της. Στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, η πλατφόρμα έχει επίσης τα δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας, μιας διοργάνωσης με μεγάλο ενδιαφέρον και παραδοσιακά πολλές εκπλήξεις.

Τέλος, ο ΣΠΟΡ FM TV δεν περιορίζεται μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά επεκτείνεται και στο μπάσκετ, έχοντας εξασφαλίσει τα δικαιώματα της Basket League. Αυτό το ευρύ φάσμα αθλητικού περιεχομένου, ήδη από την πρώτη του χρονιά, δείχνει τη στρατηγική της πλατφόρμας για την παροχή ολοκληρωμένης αθλητικής κάλυψης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta