Η Ελλάδα κατέγραψε ιστορικό χαμηλό στο κενό ΦΠΑ, κάτω από το 10%

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανακοίνωσε ότι το κενό συμμόρφωσης ΦΠΑ στην Ελλάδα υποχώρησε για πρώτη φορά κάτω από το ψυχολογικό όριο του 10% το 2024, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Η ανακοίνωση έγινε κατά τις κοινές δηλώσεις του υπουργού με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο Εκπομπών και την Καθαρή Ανάπτυξη, Βόπκε Χούκστρα. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια θεαματική βελτίωση στη φορολογική συμμόρφωση της χώρας.

Η επίδοση και η αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο κ. Πιερρακάκης επικαλέστηκε τα ευρήματα της πρόσφατης έκθεσης «Mind the Gap» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με αυτή την έκθεση, η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση του κενού ΦΠΑ μεταξύ όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2019-2023.

Ο υπουργός τόνισε ότι η πρόοδος συνεχίζεται, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις για το 2024 επιβεβαιώνουν την υποχώρηση του κενού ΦΠΑ κάτω από το 10%. Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βόπκε Χούκστρα εξέφρασε τα θερμά συγχαρητήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θεαματική βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και την αποτελεσματικότητα των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων, μετά τη συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον Έλληνα υπουργό.

Η σημασία του ιστορικού χαμηλού και οι δηλώσεις του υπουργού

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε τη σημασία αυτής της επίδοσης, αναφέροντας ότι αυτή μεταφράζεται σε μεγαλύτερη φορολογική δικαιοσύνη. Επίσης, δημιουργεί έναν υγιέστερο ανταγωνισμό για τις συνεπείς επιχειρήσεις και οδηγεί σε περισσότερα δημόσια έσοδα, χωρίς να απαιτείται αύξηση των φορολογικών συντελεστών.

«Κάθε ευρώ, το οποίο ανακτούμε από τη φοροδιαφυγή είναι ένα ευρώ, το οποίο μπορούμε να επιστρέψουμε πίσω σε κάθε οικογένεια, πίσω σε κάθε πολίτη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης. Αυτά τα έσοδα, σύμφωνα με τον υπουργό, δημιουργούν τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο για την υλοποίηση φορολογικών ελαφρύνσεων, την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος και τη στοχευμένη στήριξη των νέων ζευγαριών.

Ψηφιακές μεταρρυθμίσεις και κομβικός ρόλος

Η σύγκλιση της Ελλάδας με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους όσον αφορά το κενό ΦΠΑ αποδίδεται στην επιτάχυνση των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων που έχουν εφαρμοστεί. Ο υπουργός τόνισε τον κομβικό ρόλο που διαδραμάτισαν συγκεκριμένες ενέργειες σε αυτή την επιτυχία.

Μεταξύ αυτών των ενεργειών, συγκαταλέγονται η ολοκλήρωση της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά POS, καθώς και η στοχευμένη αξιοποίηση κονδυλίων από το Ταμείο Συνοχής και το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτές οι πρωτοβουλίες συνέβαλαν σημαντικά στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Συζητήσεις για ενεργειακή κρίση και Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο

Στο επίκεντρο των συνομιλιών του Κυριάκου Πιερρακάκη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βόπκε Χούκστρα βρέθηκαν, πέραν των θεμάτων φορολογικής συμμόρφωσης, και ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή κρίση και το κόστος διαβίωσης. Ο Έλληνας υπουργός επεσήμανε την ανάγκη η πράσινη μετάβαση να συνοδεύεται από κοινωνικά αντίβαρα.

Ο στόχος είναι να μην διαβρωθεί η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, ούτε να επηρεαστεί αρνητικά η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, γνωστοποίησε ότι η Αθήνα προωθεί το εθνικό Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο, το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό σχεδόν 4,8 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα εστιάζει στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, σε προγράμματα κοινωνικής στέγασης και σε υποδομές βιώσιμων μεταφορών, δίνοντας προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Topontiki