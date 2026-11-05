Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ

Σε δύο ξεχωριστές δόσεις αναμένεται να πραγματοποιηθεί η καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ. Η διαδικασία της πίστωσης των χρημάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί εντός της τελευταίας εβδομάδας του Νοεμβρίου. Όπως συμβαίνει σε κάθε πληρωμή, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ των τραπεζών από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας για κάθε κατηγορία συνταξιούχων.

Ο αναλυτικός προγραμματισμός των πληρωμών

Ο e-ΕΦΚΑ έχει καταρτίσει έναν αναλυτικό προγραμματισμό για την πληρωμή τόσο των κύριων όσο και των επικουρικών συντάξεων, διαχωρίζοντας τους δικαιούχους σε δύο κύριες ομάδες. Η αυλαία των πληρωμών ανοίγει στα μέσα της εβδομάδας, ενώ το δεύτερο κύμα θα ακολουθήσει λίγες ημέρες αργότερα, καλύπτοντας το σύνολο των συνταξιούχων.

Η πρώτη δόση: Μη μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες

Η πρώτη δόση των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026 έχει οριστεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026. Οι δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους και να τα αναλάβουν από τα ΑΤΜ των τραπεζών ήδη από το απόγευμα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου. Η πληρωμή αυτή αφορά κυρίως τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους περιλαμβάνονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, καθώς και οι νέοι συνταξιούχοι.

Η δεύτερη δόση: Μισθωτοί και δημόσιοι υπάλληλοι

Το δεύτερο κύμα πληρωμών έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026. Για αυτή την κατηγορία συνταξιούχων, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ των τραπεζών από το απόγευμα της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου. Η φάση αυτή της καταβολής αφορά τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, τους εργαζόμενους των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ), τους υπαλλήλους των τραπεζών, καθώς και τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

Προσοχή στις ώρες πίστωσης στα ΑΤΜ

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η πίστωση των συντάξεων στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η εμφάνισή τους στα ΑΤΜ μπορεί να γίνει σταδιακά. Ανάλογα με το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα, η διαδικασία αυτή μπορεί να ξεκινήσει από τις 17:00 και να ολοκληρωθεί έως τις 21:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας πριν την επίσημη ημερομηνία πληρωμής.

Έκτακτες παροχές: Επίδομα προσωπικής διαφοράς και επιταγή ακρίβειας

Εκτός από την τακτική μηνιαία σύνταξη του Δεκεμβρίου, το ενδιαφέρον των συνταξιούχων στρέφεται και στις έκτακτες παροχές που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Αυτές οι παροχές αποσκοπούν στην ενίσχυση συγκεκριμένων κατηγοριών δικαιούχων.

Μία από αυτές είναι το Επίδομα Προσωπικής Διαφοράς. Οι συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά άνω των 10 ευρώ και, ως εκ τούτου, δεν θα δουν ολόκληρη την ετήσια αύξηση στις συντάξεις τους, αναμένεται να λάβουν ένα έκτακτο επίδομα. Το ύψος αυτού του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 200 ευρώ. Η καταβολή του συνήθως πραγματοποιείται στα μέσα Δεκεμβρίου και γίνεται ξεχωριστά από την τακτική μηνιαία σύνταξη.

Παράλληλα, προβλέπεται και η Έκτακτη Ενίσχυση, γνωστή και ως Επιταγή Ακρίβειας. Αυτή η παροχή απευθύνεται στους χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Η ενίσχυση αυτή έχει ως στόχο να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των εορτών και να προσφέρει μια ανακούφιση ενόψει των εξόδων της περιόδου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis