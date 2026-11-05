Πιτσιλής: Θα απομακρύνουμε από την ΑΑΔΕ κάθε στέλεχος που έχει καταπατήσει τον όρκο του

Αυστηρό μήνυμα προς τα στελέχη της ΑΑΔΕ απηύθυνε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, ξεκαθαρίζοντας ότι όποιος εμπλέκεται σε υποθέσεις διαφθοράς θα εκδιωχθεί από την υπηρεσία. Ο κ. Πιτσιλής τόνισε την ανάγκη για αποδεικτικά στοιχεία, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και να απομακρυνθούν όσοι έχουν καταπατήσει τον όρκο τους. Δεσμεύτηκε να μην επιτρέψει σε λίγους επίορκους υπαλλήλους να αμαυρώσουν τη συνολική εικόνα της ΑΑΔΕ.

Δέσμευση για μηδενική ανοχή στη διαφθορά

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε ότι η Αρχή είναι αποφασισμένη να απομακρύνει κάθε στέλεχος που έχει καταπατήσει τον όρκο του. Μιλώντας για θέματα διαφθοράς, ο κ. Πιτσιλής υπογράμμισε ότι δεν θα επιτρέψει να αμαυρωθεί η εικόνα της ΑΑΔΕ από επίορκους υπαλλήλους. Η δουλειά της Αρχής είναι η απομάκρυνση του ανθρώπου που έχει καταπατήσει τον όρκο του από την υπηρεσία, ώστε να σταματήσει να κάνει κακό.

Ο κ. Πιτσιλής ξεκαθάρισε ότι οι υποθέσεις διαφθοράς έχουν δύο πτυχές: μία πειθαρχική και μία ποινική. Η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει την πειθαρχική πτυχή, ενώ η ποινική τιμωρία, όπως η φυλάκιση και τα πρόστιμα, αποτελεί αρμοδιότητα άλλων αρχών. Είμαστε αποφασισμένοι γι’ αυτό και δεν θα αφήσουμε τους ενδεχομένως λίγους επίορκους υπαλλήλους να αμαυρώσουν τη συνολική εικόνα των 12.500 υπαλλήλων μας, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υποθέσεις «Χωριάτικο» και «Pizza Fan» στο επίκεντρο

Ο Γιώργος Πιτσιλής αναφέρθηκε στις υποθέσεις «Χωριάτικο» και «Pizza Fan», δίνοντας τα συγχαρητήρια στη ΔΑΟΕ, την οποία χαρακτήρισε ελληνικό FBI, για την καλή δουλειά που έχει κάνει. Εξήγησε τη συνεργασία μεταξύ των αρχών, τονίζοντας ότι η ΑΑΔΕ ελέγχει τα τιμολόγια, ενώ η αστυνομία έχει τη δυνατότητα για παρακολούθηση τηλεφώνων.

Σχετικά με το χαρτί που βρέθηκε στο γραφείο του λογιστή του Άγγελου Γιαννακόπουλου, της εταιρείας «Χωριάτικο», και το οποίο φέρεται να περιέχει 25 ονόματα υπαλλήλων της ΑΑΔΕ με αναγραφόμενα χρηματικά ποσά, ο κ. Πιτσιλής ζήτησε θεσμικά να παραδοθεί οποιοδήποτε αποδεικτικό υλικό υπάρχει στη διάθεση οποιασδήποτε αρχής. Αυτό θα επιτρέψει στην ΑΑΔΕ να κάνει τη δική της δουλειά και να διερευνήσει πλήρως την υπόθεση.

Απαραίτητα τα αποδεικτικά στοιχεία για την έρευνα

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ υπογράμμισε ότι η Αρχή χρειάζεται κάθε αποδεικτικό στοιχείο, όχι μόνο το συγκεκριμένο χαρτί, για να το εξετάσει. Δήλωσε ότι δεν είναι ντετέκτιβ ο ίδιος, αλλά η δουλειά είναι η υπηρεσία να δει τι άλλο υπάρχει μέσα στη δικογραφία. Υπάρχουν συνομιλίες, υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχει κάτι άλλο; Να τα συσχετίσουμε, ανέφερε.

Ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι η ΑΑΔΕ θα πάει την υπόθεση μέχρι τέλους, όπως έχει κάνει κάθε φορά μέχρι τώρα. Η υπηρεσία θα εξετάσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για να διασφαλίσει την ακεραιότητα των λειτουργιών της και να προστατεύσει την εικόνα των υπαλλήλων που εργάζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ, απ’ άκρη σ’ άκρη της γης, για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ο ρόλος του MyData και οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

Ο κ. Πιτσιλής εξήγησε τη λειτουργία του συστήματος MyData, το οποίο βλέπει τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι ό,τι δεν έχει εκδοθεί και έχει πληρωθεί με μετρητά, δεν είναι ορατό μέσω αυτού του συστήματος. Αυτό υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα των ελέγχων και την ανάγκη για συνδυασμένη δράση των αρχών.

Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί κάθε χρόνο περίπου 30.000 τακτικούς ελέγχους, καθώς και γύρω στους 70.000 επιτόπιους ελέγχους συμμόρφωσης. Επιπλέον, διεξάγει πάνω από 1.000 έρευνες για απάτες ΦΠΑ, οι οποίες αποφέρουν πολύ μεγάλα έσοδα. Αυτές οι ενέργειες στοχεύουν στη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και τη διευκόλυνση του εμπορίου, ενώ οι υπάλληλοι της Αρχής εργάζονται για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit