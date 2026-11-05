Η Skoda δεύτερη σε πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ευρώπη το πρώτο εννεάμηνο του 2026

Η Skoda Auto παρουσίασε σημαντική ενίσχυση στις παραδόσεις, τα έσοδα και την κερδοφορία της κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026. Η εταιρεία εδραίωσε τη δεύτερη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτων, στην περιοχή EU27+4, καταγράφοντας 666.798 ταξινομήσεις σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 23,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη έφτασαν τα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οικονομικά αποτελέσματα και κερδοφορία

Η Skoda Auto εμφάνισε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εννεάμηνο του 2026, με τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε 23,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που αντικατοπτρίζει την επιτυχημένη πορεία της στην αγορά.

Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους της Skoda σημείωσε αύξηση, φτάνοντας το 8,3% από 8,0% που ήταν το προηγούμενο έτος. Αυτή η επίδοση διατηρεί τη Skoda ανάμεσα στις πιο κερδοφόρες μάρκες μαζικής παραγωγής στην Ευρώπη. Επιπλέον, οι καθαρές ταμειακές ροές της εταιρείας ανήλθαν σε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας την οικονομική της σταθερότητα.

Επιδόσεις στην ευρωπαϊκή αγορά και ανάπτυξη ηλεκτρικών μοντέλων

Στην ευρωπαϊκή αγορά, η Skoda Auto διατήρησε τη δεύτερη θέση της, με 666.798 ταξινομήσεις στην περιοχή EU27+4. Ένα σημαντικό ποσοστό των παραδόσεων της μάρκας στην Ευρώπη προήλθε από αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα, τα οποία αντιπροσώπευσαν το 29,8% του συνόλου. Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το 24,1% που είχε καταγραφεί έναν χρόνο νωρίτερα, υπογραμμίζοντας τη στροφή προς την ηλεκτροκίνηση.

Οι παγκόσμιες παραδόσεις των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Skoda αυξήθηκαν κατά 41,3%, φτάνοντας τις 167.400 μονάδες. Συνολικά, μαζί με τα plug-in υβριδικά, οι παραδόσεις των εξηλεκτρισμένων οχημάτων ανήλθαν στις 203.100 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 34,7%. Τα μοντέλα Elroq και Enyaq κατέλαβαν την τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα στις ευρωπαϊκές πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, τοποθετώντας τη Skoda στην πέμπτη θέση μεταξύ των μαρκών σε αυτή την κατηγορία.

Κυρίαρχες αγορές και ποσοστιαία ανάπτυξη

Η Γερμανία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά για τη Skoda, με 178.300 παραδόσεις, σημειώνοντας αύξηση 15,9%. Σημαντική αύξηση καταγράφηκε επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο με 71.700 παραδόσεις (+8,4%), στην Τσεχία με 70.500 παραδόσεις (+4,2%), στην Πολωνία με 50.700 παραδόσεις (+10,4%) και στη Γαλλία με 39.800 παραδόσεις (+10,0%).

Εκτός Ευρώπης, η Ινδία διατήρησε τη θέση της ως η μεγαλύτερη αγορά για τη μάρκα, ακολουθούμενη από την Τουρκία, όπου καταγράφηκαν 32.600 παραδόσεις, με αύξηση 1,2%. Μεταξύ των αγορών που εμφάνισαν την υψηλότερη ποσοστιαία ανάπτυξη ξεχώρισαν η Αίγυπτος με αύξηση 48,8%, η Ουγγαρία με 19,4% και το Βέλγιο με 17,1%.

Η Ινδία εδραιώθηκε ως η τέταρτη μεγαλύτερη αγορά της Skoda παγκοσμίως, με 53.200 παραδόσεις και αύξηση 7,8%. Η επίδοση αυτή υποστηρίχθηκε από τα ανανεωμένα μοντέλα Slavia και Kus.

Επιτυχία συγκεκριμένων ηλεκτρικών μοντέλων και διεύρυνση γκάμας

Το μοντέλο Elroq κατέγραψε 92.200 παραδόσεις παγκοσμίως, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 52,7%. Αναδείχθηκε ως το πρώτο σε πωλήσεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο στη Δανία, τη Γερμανία και τη Σλοβακία. Επιπλέον, κατέλαβε τη δεύτερη θέση σε πωλήσεις στην Τσεχία, την Ολλανδία και την Ελβετία, ενώ βρέθηκε στην τρίτη θέση στην Πολωνία και την Αυστρία.

Το Enyaq σημείωσε 72.700 παραδόσεις, με αύξηση 25,0%. Κατέκτησε την πρώτη θέση στην αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Τσεχίας και συγκαταλέχθηκε στην πρώτη τριάδα σε Αυστρία, Δανία, Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελβετία. Η γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων διπλασιάστηκε με την προσθήκη των νέων μοντέλων Epiq και Peaq, τα οποία συγκέντρωσαν περισσότερες από 82.000 παραγγελίες έως τα μέσα Οκτωβρίου. Το Epiq παράγεται στην Ισπανία, ενώ το Peaq στην Mladá Boleslav.

Η γκάμα μοντέλων και οι κορυφαίες επιλογές

Η Skoda διαθέτει πλέον μια εκτεταμένη γκάμα που περιλαμβάνει 14 σειρές μοντέλων. Το Octavia παραμένει το κορυφαίο σε παραδόσεις μοντέλο της εταιρείας, με 138.000 αυτοκίνητα να έχουν παραδοθεί. Ακολουθούν σε αριθμό παραδόσεων τα μοντέλα Kodiaq, Kamiq, Elroq και Fabia, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχία της μάρκας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis