Η Alpha Bank παρουσίασε το νέο στρατηγικό σχέδιο «Alpha Accelerated» με στόχο κέρδη και διανομές έως το 2030

Η Alpha Bank παρουσίασε σήμερα το νέο της στρατηγικό σχέδιο, με την ονομασία «Alpha Accelerated», το οποίο εκτείνεται έως το 2030. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Investor Day που διοργάνωσε η τράπεζα, αποκαλύπτοντας τους φιλόδοξους στόχους για την επόμενη επταετία. Το σχέδιο επικεντρώνεται στην αύξηση της κερδοφορίας και στην ενίσχυση των διανομών προς τους μετόχους.

Σημαντικοί στόχοι για το 2030

Το σχέδιο «Alpha Accelerated» θέτει ως βασικό στόχο την επίτευξη προσαρμοσμένων ετήσιων κερδών άνω των 1,4 δισ. ευρώ έως το 2030, μετά τις πληρωμές κουπονιών AT1. Αυτό αποτελεί σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τα περίπου 0,9 δισ. ευρώ που αναμένονται για το 2026. Παράλληλα, η προσαρμοσμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων προβλέπεται να φτάσει περίπου το 16% έως το 2030, από περίπου 12% το 2026, σε συγκρίσιμη βάση.

Επιπλέον, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 0,63 ευρώ έως το 2030, σημειώνοντας άνοδο από τα περίπου 0,41 ευρώ το 2026. Αυτό αντιστοιχεί σε μια ετήσια αύξηση περίπου 12%, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν οφέλη από μελλοντικές επαναγορές ιδίων μετοχών.

Σχέδιο διανομών προς τους μετόχους

Το στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank προβλέπει τη δυνατότητα διανομών προς τους μετόχους, οι οποίες εκτιμώνται σε περίπου 4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2027-2030. Από αυτό το ποσό, περίπου 2 δισ. ευρώ αφορούν τακτικά μερίσματα σε μετρητά. Το ποσοστό διανομής του τακτικού μερίσματος σε μετρητά θα αυξηθεί σταδιακά, φτάνοντας το 40% των κερδών έως το 2028.

Πέραν των τακτικών μερισμάτων, υπάρχει πρόσθετη δυνατότητα διανομών ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ. Αυτές οι πρόσθετες διανομές θα αξιολογούνται σε ετήσια βάση, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία της τράπεζας για τη χρηματοδότηση ευκαιριών ανάπτυξης με ελκυστικές αποδόσεις ή για την πραγματοποίηση εξαγορών που δημιουργούν αξία.

Οι πυλώνες του «Alpha Accelerated»

Το σχέδιο «Alpha Accelerated» δομείται σε δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος, με την ονομασία «Universal Business Bank», έχει ως στόχο τη διεύρυνση της σχέσης της Alpha Bank με τις επιχειρήσεις. Η τράπεζα επιδιώκει να προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη των χρηματοοικονομικών αναγκών κάθε επιχειρηματικού πελάτη, πέρα από την απλή χρηματοδότηση. Αυτό περιλαμβάνει χορηγήσεις, πληρωμές, συμβουλευτικές υπηρεσίες, πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές και διασυνοριακές τραπεζικές υπηρεσίες μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου της UniCredit.

Ο δεύτερος πυλώνας, «Wealth and Personal Banking», εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών των νοικοκυριών. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται εκτείνονται από την καθημερινή τραπεζική εξυπηρέτηση και την αποταμίευση, έως τις επενδύσεις, την ασφάλιση και τον συνταξιοδοτικό σχεδιασμό. Ο πυλώνας αυτός συνδυάζει την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών με προσωποποιημένη συμβουλευτική υποστήριξη, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις προσωπικές χρηματοοικονομικές ανάγκες.

Βάση και παραδοχές του στρατηγικού πλάνου

Το στρατηγικό σχέδιο «Alpha Accelerated» βασίζεται στην επιτυχημένη πορεία που κατέγραψε η Alpha Bank κατά την προηγούμενη τριετία. Σύμφωνα με την τράπεζα, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, υπερέβη όλους τους στόχους που είχαν τεθεί στο Investor Day του 2023, γεγονός που αποτελεί ισχυρή βάση για τους νέους στόχους.

Το πλάνο στηρίζεται στις επίσημες οικονομικές προβλέψεις, ενώ οι παραδοχές που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι σκόπιμα συντηρητικές. Η τράπεζα επισημαίνει ότι ένα ενδεχομένως ευνοϊκότερο μακροοικονομικό περιβάλλον θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετα περιθώρια για την επίτευξη ακόμα καλύτερων αποτελεσμάτων.

Με πληροφορίες από: News.gr