Η νέα φάση χρηματοδότησης των ελληνικών ΜμΕ κινητοποιεί 5 δισ. ευρώ μέσω του ΤΑΑ

Σημαντική ενίσχυση αναμένεται να λάβουν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς η νέα φάση του προγράμματος «Εγγύηση Ανταγωνιστικότητας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» προβλέπεται να κινητοποιήσει χρηματοδοτήσεις ύψους 5 δισ. ευρώ. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία αξιοποιεί πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση με την παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Νέα φάση χρηματοδότησης και στόχοι

Η νέα φάση του προγράμματος «Εγγύηση Ανταγωνιστικότητας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» έχει ως στόχο την κινητοποίηση χρηματοδοτήσεων που φτάνουν τα 5 δισ. ευρώ. Αυτή η στήριξη για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις υλοποιείται μέσω του InvestEU, αξιοποιώντας πρόσθετους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Ειδικότερα, το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του ΤΑΑ ύψους 400 εκατ. ευρώ. Οι πόροι αυτοί αναμένεται να δημιουργήσουν ένα νέο χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτήσεων για τις επιχειρήσεις, το οποίο θα ανέρχεται περίπου στα 5 δισ. ευρώ, προσφέροντας σημαντική οικονομική ώθηση.

Παρουσίαση και υπογραφές συνεργασιών

Η παρουσίαση της νέας φάσης πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF). Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, καθώς και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης.

Στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης, προχώρησαν στην υπογραφή των σχετικών συνεργασιών με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αυτή η διαδικασία είναι κρίσιμη για την υλοποίηση της νέας φάσης του προγράμματος «Εγγύηση Ανταγωνιστικότητας ΜμΕ», διασφαλίζοντας τη διοχέτευση των κεφαλαίων στην αγορά.

Η επιτυχία της πρώτης φάσης

Η τρέχουσα πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια μιας ήδη επιτυχημένης πρώτης φάσης του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτής της αρχικής φάσης, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είχε αναθέσει στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων τη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου ύψους 400 εκατ. ευρώ, που προερχόταν επίσης από πόρους του ΤΑΑ.

Μέσω τριών εγγυοδοτικών εργαλείων, τα οποία υποστήριζαν επενδύσεις στη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, έχουν ήδη διοχετευθεί περισσότερα από 3,65 δισ. ευρώ σε χρηματοδοτήσεις. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές έχουν ωφελήσει πάνω από 17.000 ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

Ενίσχυση της πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση

Η Ελλάδα προχωρά στην επόμενη φάση υλοποίησης του InvestEU, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοδοτικής στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του προγράμματος «Εγγύηση Ανταγωνιστικότητας ΜμΕ», το οποίο δημιουργεί νέες δυνατότητες χρηματοδότησης.

Μέσω της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε κεφάλαια. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές καλύπτουν τόσο επενδυτικά σχέδια όσο και τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης των επιχειρημάτων.

Η πρόσφατη συμφωνία σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στη συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Σκοπός είναι η αποτελεσματική διοχέτευση ευρωπαϊκών πόρων στην πραγματική οικονομία, ενώ οι νέες εγγυήσεις διευρύνουν την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε τραπεζική χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους.

Με πληροφορίες από: Newsit