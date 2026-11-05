Ρευστοποιήσεις κερδών στο χρηματιστήριο Αθηνών μετά την άνοδο, σταθερή πορεία στην Ευρώπη

Το Euronext Athens αναζητά κατεύθυνση στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς καταγράφονται ρευστοποιήσεις κερδών μετά το χθεσινό άλμα. Η άνοδος της προηγούμενης ημέρας είχε δοθεί στον Γενικό Δείκτη Τιμών των μετοχών, καθώς και στις ευρωαγορές, στον απόηχο του αποτελέσματος των ενδιάμεσων εκλογών των ΗΠΑ. Στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης, στις 5 Νοεμβρίου 2026, ο Γενικός Δείκτης Τιμών των μετοχών στο Euronext Athens υποχωρεί, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τις 2.600 μονάδες.

Η πορεία του γενικού δείκτη

Μετά την ισχυρή ώθηση που έλαβε από τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών των Ηνωμένων Πολιτειών, το Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσω του Euronext Athens, επιδιώκει να βρει τη νέα του κατεύθυνση. Η χθεσινή συνεδρίαση είχε χαρακτηριστεί από ένα σημαντικό άλμα, το οποίο επηρέασε θετικά τόσο τον Γενικό Δείκτη Τιμών των μετοχών όσο και τις ευρωπαϊκές αγορές.

Στο ξεκίνημα της τρέχουσας συνεδρίασης, που έλαβε χώρα στις 5 Νοεμβρίου 2026, ο Γενικός Δείκτης Τιμών των μετοχών καταγράφει υποχώρηση. Αυτή η πτώση τον φέρνει κοντά στο κλείσιμο της χθεσινής ημέρας, διατηρώντας όμως τη θέση του πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων.

Επιμέρους δείκτες και κινήσεις μετοχών

Σε ό,τι αφορά τους επιμέρους δείκτες της αγοράς, ο δείκτης FTSE, που αντιπροσωπεύει τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, παρουσιάζει μια ήπια πτωτική τάση. Αντίθετα, ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης καταγράφει μια πιο αισθητή πτώση, σηματοδοτώντας διαφοροποιημένες κινήσεις στην αγορά.

Ο τραπεζικός δείκτης, ένας από τους βασικούς πυλώνες του χρηματιστηρίου, σημειώνει επίσης υποχώρηση. Ωστόσο, η πτώση αυτή δεν υπερβαίνει το 0,3%, δείχνοντας μια σχετική σταθερότητα στον συγκεκριμένο κλάδο. Μεταξύ των μετοχών που ξεχωρίζουν με άνοδο είναι αυτές των εταιρειών COCA-COLA HBC και Eurobank, ενώ πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, της TITAN και της HELLENiQ ENERGY.

Όγκος συναλλαγών και μεταβολές μετοχών

Η σημερινή συνεδρίαση χαρακτηρίζεται από έναν ιδιαίτερα αυξημένο όγκο συναλλαγών. Η συνολική αξία των συναλλαγών έχει εκτοξευθεί και υπερβαίνει τα 407 εκατομμύρια ευρώ. Ένα σημαντικό μέρος αυτής της αξίας, συγκεκριμένα 346,57 εκατομμύρια ευρώ, προέρχεται από τη μεταβίβαση πακέτων μετοχών, γεγονός που υποδηλώνει έντονη κινητικότητα στην αγορά.

Αναλύοντας τις επιμέρους κινήσεις των μετοχών που έχουν αλλάξει χέρια έως τώρα, παρατηρείται ότι 29 μετοχές κινούνται ανοδικά, δείχνοντας θετική τάση. Αντίθετα, 52 μετοχές καταγράφουν καθοδική πορεία, ενώ 13 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες, διατηρώντας την τιμή τους σταθερή.

Σημαντική μεταβίβαση πακέτου στην Τράπεζα Πειραιώς

Στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης, πραγματοποιήθηκε μια ιδιαίτερα σημαντική μεταβίβαση πακέτου μετοχών που αφορά την Τράπεζα Πειραιώς. Συγκεκριμένα, μεταβιβάστηκε το πακέτο μετοχών που ανήκε στον John Paulson. Το εν λόγω πακέτο περιλαμβάνει περίπου 104 εκατομμύρια μετοχές της τράπεζας.

Αυτός ο αριθμός μετοχών αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό 8,4% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς. Η αξία του συγκεκριμένου πακέτου ανέρχεται σχεδόν στα 346,57 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της συναλλαγής. Παρά τη μεταβίβαση, η εταιρεία του John Paulson εξακολουθεί να διατηρεί τη θέση του μεγαλύτερου μετόχου στην Τράπεζα Πειραιώς.

Με πληροφορίες από: Newsit