Τιτάν: Αύξηση τζίρου 9% στο εννεάμηνο, στα 242 εκατ. ευρώ τα κέρδη ενισχυμένα κατά 42%

Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων κατά 9% κατέγραψε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατά το εννεάμηνο του 2026, με υψηλότερες πωλήσεις σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές δραστηριότητάς του. Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε βελτιωμένη κερδοφορία στην Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Τα καθαρά κέρδη της ανήλθαν σε 242 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 42% σε σχέση με την περσινή περίοδο.

Εντυπωσιακή ανάπτυξη πωλήσεων και κερδοφορίας

Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΤΙΤΑΝ για το εννεάμηνο του 2026 δείχνουν μια ισχυρή αύξηση των πωλήσεων κατά 9%. Σε συγκρίσιμη βάση (LfL), η αύξηση αυτή διαμορφώθηκε στο 5%. Ειδικότερα, κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 13%, ή κατά 2% σε συγκρίσιμη βάση. Η επίδοση αυτή αντανακλά την ευρεία οργανική ανάπτυξη που παρατηρήθηκε σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, καθώς και τη θετική συνεισφορά από τις πρόσφατες εξαγορές που πραγματοποίησε.

Όσον αφορά την κερδοφορία, τα κέρδη EBITDA του εννεαμήνου αυξήθηκαν κατά 2%, φτάνοντας τα 482 εκατ. ευρώ, αν και σε συγκρίσιμη βάση σημείωσαν μείωση 2%. Η κερδοφορία παρουσίασε άνοδο στην Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Κατά το τρίτο τρίμηνο, τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 170 εκατ. ευρώ.

Καθαρά κέρδη και παράγοντες που επηρέασαν την πορεία

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για το εννεάμηνο του 2026 ανήλθαν σε 242 εκατ. ευρώ, ποσό που είναι 42% υψηλότερο από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε προσαρμοσμένη βάση, μετά την πώληση της Adoçim το 2025, η αύξηση των καθαρών κερδών διαμορφώνεται στο 9%. Για το τρίτο τρίμηνο του έτους, τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 89 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Prime συνέβαλαν σημαντικά στη μερική αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους ενέργειας και πρώτων υλών. Ωστόσο, στις ΗΠΑ, η κερδοφορία επηρεάστηκε από διάφορα έκτακτα γεγονότα. Αυτά περιλαμβάνουν την παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας στο Pennsuco και μια μη προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας στο Roanoke. Επιπλέον, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η ασθενέστερη ζήτηση στον κλάδο κατοικίας και οι αυξήσεις τιμών που δεν υλοποιήθηκαν, ιδιαίτερα στην περιοχή της Φλόριντα, επηρέασαν αρνητικά την επίδοση.

Αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης

Σε μια σημαντική εξέλιξη, η S&P Global Ratings αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της ΤΙΤΑΝ σε επενδυτική βαθμίδα «BBB-». Η αναβάθμιση αυτή αντανακλά τον ισχυρό ισολογισμό του Ομίλου και τη χρηματοοικονομική του πειθαρχία. Ο δείκτης δανεισμού της εταιρείας διατηρήθηκε σε υγιή επίπεδα, συγκεκριμένα στο 1,56x, επιβεβαιώνοντας την σταθερή οικονομική της θέση.

Σημαντικές επενδύσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική του, TITAN Forward 2029, προχωρώντας σε συνεχιζόμενες επενδύσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της αποδοτικότητας. Οι επενδυτικές δαπάνες για το εννεάμηνο ανήλθαν συνολικά σε 248 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν την απόκτηση κινητών μονάδων έτοιμου σκυροδέματος, οι οποίες προορίζονται για την εξυπηρέτηση data centers.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις για την επέκταση της δυναμικότητας στην ιπτάμενη τέφρα και στα αδρανή υλικά, καθώς και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία χρήση στην Τουρκία. Στην Αίγυπτο, η εταιρεία προχώρησε στην κατασκευή ειδικών σιλό με στόχο την αποδοτικότερη εξαγωγή τσιμέντου. Παράλληλα, ο Όμιλος έχει ενσωματώσει τρεις πρόσφατες εξαγορές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν επενδύσεις ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ.

Με πληροφορίες από: Newsit