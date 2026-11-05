Η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 59η «Ημέρα Καριέρας» στα Ιωάννινα με πάνω από 700 θέσεις εργασίας

Περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας θα είναι διαθέσιμες στην 59η «Ημέρα Καριέρας» που διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στα Ιωάννινα. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 και θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Du Lac Congress Center & Spa. Πάνω από 30 επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους αναμένεται να συμμετάσχουν, προσφέροντας ευκαιρίες απασχόλησης σε υποψηφίους όλων των επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η διοργάνωση της 59ης «Ημέρας Καριέρας»

Η 59η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της απασχόλησης στην περιοχή των Ιωαννίνων. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Du Lac Congress Center & Spa, το οποίο βρίσκεται στις οδούς Κ. Παπούλια και Ίκκου, με ταχυδρομικό κώδικα 452 21. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν την «Ημέρα Καριέρας» από τις 10:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης ημέρας.

Η ΔΥΠΑ έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή τους αναζητούντες εργασία με τις επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις, δημιουργώντας ένα δυναμικό περιβάλλον για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μια ευκαιρία για τους υποψηφίους να διερευνήσουν τις διαθέσιμες επιλογές στην αγορά εργασίας και να προωθήσουν τις δεξιότητές τους.

Ευκαιρίες απασχόλησης και συμμετέχουσες επιχειρήσεις

Στη φετινή διοργάνωση, περισσότερες από 30 επιχειρήσεις έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Αυτές οι επιχειρήσεις θα προσφέρουν συνολικά πάνω από 700 θέσεις εργασίας, απευθυνόμενες σε υποψηφίους με διαφορετικά προσόντα και εκπαιδευτικά υπόβαθρα. Οι ευκαιρίες αφορούν άτομα όλων των επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης, από αρχάριους έως έμπειρους επαγγελματίες.

Η ποικιλία των κλάδων εξασφαλίζει ότι ένα μεγάλο εύρος ειδικοτήτων θα εκπροσωπηθεί, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολλούς αναζητούντες εργασία να βρουν μια θέση που να ανταποκρίνεται στις ικανότητες και τις φιλοδοξίες τους. Η παρουσία τόσων πολλών επιχειρήσεων σε ένα σημείο διευκολύνει τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και προσφέρει άμεση επικοινωνία με τους εκπροσώπους των εταιρειών.

Διαδικασία και παροχές για τους υποψηφίους

Οι ενδιαφερόμενοι που αναζητούν εργασία θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν προσωπικά τους εκπροσώπους των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, θα μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, τις απαιτήσεις τους και τις προοπτικές εξέλιξης που προσφέρει κάθε εταιρεία.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της «Ημέρας Καριέρας» είναι η δυνατότητα για τους υποψηφίους να δώσουν συνεντεύξεις επί τόπου. Αυτό επιτρέπει μια πιο άμεση και αποτελεσματική διαδικασία επιλογής, καθώς οι εργοδότες μπορούν να αξιολογήσουν άμεσα τα προσόντα και την προσωπικότητα των ενδιαφερομένων.

Υποστήριξη και καθοδήγηση από τη ΔΥΠΑ

Στον χώρο της εκδήλωσης, θα βρίσκονται διαθέσιμοι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ, οι οποίοι θα παρέχουν ενημέρωση και καθοδήγηση στους υποψηφίους. Η παρουσία τους είναι κρίσιμη για να βοηθήσουν τους αναζητούντες εργασία να προετοιμαστούν καλύτερα, να βελτιώσουν το βιογραφικό τους και να λάβουν συμβουλές για τις συνεντεύξεις.

Επιπλέον, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα είναι παρόντα για την ενημέρωση των εργοδοτών. Αυτή η υπηρεσία στοχεύει στην υποστήριξη των επιχειρήσεων, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ και τις δυνατότητες συνεργασίας για την κάλυψη των αναγκών τους σε ανθρώπινο δυναμικό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://dypa.gov.gr/.

Η πέμπτη διοργάνωση στα Ιωάννινα

Η φετινή «Ημέρα Καριέρας» σηματοδοτεί την πέμπτη φορά που η ΔΥΠΑ διοργανώνει μια τέτοια εκδήλωση στην πόλη των Ιωαννίνων. Αυτή η επαναλαμβανόμενη παρουσία υπογραμμίζει τη δέσμευση της υπηρεσίας στην τοπική αγορά εργασίας και την προσπάθειά της να προσφέρει διαρκώς ευκαιρίες απασχόλησης στους κατοίκους της περιοχής.

Η σταθερή διοργάνωση των «Ημερών Καριέρας» στα Ιωάννινα δείχνει την επιτυχία και την αναγκαιότητα τέτοιων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και την καταπολέμηση της ανεργίας. Η ΔΥΠΑ συνεχίζει να στηρίζει τόσο τους εργαζομένους όσο και τις επιχειρήσεις, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Με πληροφορίες από: Newsit