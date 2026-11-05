Φωτιά ο καθημερινός καφές: Πώς θα γλιτώσεις χρήματα

Ο καθημερινός καφές, μια αγαπημένη συνήθεια για πολλούς, έχει μετατραπεί σε σημαντική δαπάνη για τα νοικοκυριά, καθώς το κόστος του έχει αυξηθεί αισθητά. Η επίσκεψη στην καφετέρια της γειτονιάς ή η αγορά ενός ροφήματος πριν από τη δουλειά και στο διάλειμμα, που αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, πλέον απαιτούν καλύτερο προγραμματισμό. Παρά την επιβάρυνση, υπάρχουν τρόποι για τους καταναλωτές να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τον καφέ τους, επιλέγοντας πιο έξυπνες και οικονομικές λύσεις.

Η διαρκής άνοδος του κόστους

Η επιβάρυνση των νοικοκυριών από το αυξημένο κόστος του καφέ δεν αποτελεί ένα νέο φαινόμενο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή της Eurostat, η κατηγορία προϊόντων «καφές, τσάι και κακάο» στην Ελλάδα κατέγραψε μια σημαντική αύξηση. Συγκεκριμένα, η άνοδος αυτή ανήλθε σε περίπου 65,8% κατά την περίοδο από το 2015 έως τον Δεκέμβριο του 2025.

Αυτή η τάση δεν περιορίζεται μόνο στην ελληνική αγορά, αλλά συνδέεται άμεσα με τη διεθνή άνοδο της τιμής της πρώτης ύλης του καφέ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η κατάσταση είναι παρόμοια και σε άλλες χώρες, αντανακλώντας τις παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά του καφέ.

Διεθνείς ανατιμήσεις και παράγοντες

Σε διεθνές επίπεδο, οι ανατιμήσεις στην τιμή του καφέ είναι ιδιαίτερα έντονες. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει δημοσιεύσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η τιμή αναφοράς του καφέ Arabica σημείωσε μια εντυπωσιακή αύξηση. Μεταξύ του τέταρτου τριμήνου του 2016 και του αντίστοιχου τριμήνου του 2025, η τιμή του Arabica αυξήθηκε κατά περίπου 127%.

Επιπλέον, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) κατέγραψε μια αύξηση της τάξης του 38,8% στις διεθνείς τιμές του καφέ μόνο μέσα στο 2024. Ο FAO αποδίδει αυτή την άνοδο κυρίως στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν σε μεγάλες παραγωγικές χώρες. Μεταξύ αυτών των χωρών συγκαταλέγονται η Βραζιλία, το Βιετνάμ και η Ινδονησία, οι οποίες επηρεάστηκαν από τα καιρικά φαινόμενα.

Η εικόνα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ελλάδα

Οι αυξήσεις στις τιμές του καφέ δεν περιορίζονται μόνο στην πρώτη ύλη, αλλά μετακυλίονται και στους καταναλωτές. Τον Δεκέμβριο του 2025, οι τιμές καταναλωτή για τον καφέ είχαν αυξηθεί κατά 3,75% στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ετήσια βάση. Αντίστοιχα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αύξηση έφτασε το 6,6% την ίδια περίοδο.

Στην ελληνική αγορά, η εικόνα είναι παρόμοια, όπως καταγράφεται από την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το 2025. Η έρευνα αυτή έδειξε αύξηση 11,9% στη μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για την κατηγορία «καφές, τσάι και κακάο» σε σύγκριση με το 2024. Αυτό υπογραμμίζει την πίεση που δέχονται οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί στην Ελλάδα από την άνοδο του κόστους του καφέ.

Σύγκριση κόστους: Σπίτι έναντι καφετέριας

Η διαφορά στο κόστος του καφέ είναι ιδιαίτερα εμφανής όταν συγκρίνεται η αγορά από καφετέρια με την παρασκευή στο σπίτι. Ενδεικτικά, ένας freddo espresso που αγοράζεται σε take away μορφή στην Ελλάδα μπορεί να κοστίζει από 2 έως 2,60 ευρώ. Αντίθετα, η κατανάλωση του ίδιου ροφήματος σε καφετέρια μπορεί να ανεβάσει την τιμή στα 3,50 ευρώ ή και περισσότερο, ανάλογα με την επιχείρηση και την περιοχή.

Από την άλλη πλευρά, η παρασκευή ενός espresso στο σπίτι είναι σημαντικά πιο οικονομική. Το κόστος της πρώτης ύλης για έναν espresso που ετοιμάζεται στο σπίτι υπολογίζεται περίπου στα 0,50-0,60 ευρώ. Αυτό το ποσό εξαρτάται από το συγκεκριμένο είδος καφέ που χρησιμοποιείται και τη δόση. Η οικονομική αυτή διαφορά γίνεται ακόμα πιο αισθητή σε βάθος χρόνου, καθώς ένας καθημερινός καφές αξίας 2,50 ευρώ αντιστοιχεί σε μια συνολική ετήσια δαπάνη περίπου 912 ευρώ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis