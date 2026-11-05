Η δυνατότητα διόρθωσης λαθών στο Ε9 χωρίς πρόστιμα και αναδρομικό ΕΝΦΙΑ

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων αποκτούν τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στις δηλώσεις Ε9 που αφορούν την περίοδο από το 2014 έως και το 2026, χωρίς να επιβαρυνθούν με αναδρομικό ΕΝΦΙΑ, τόκους ή πρόστιμα. Η ρύθμιση αυτή έρχεται με την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον προσεχή Δεκέμβριο. Σκοπός είναι η ορθή αποτύπωση της περιουσίας των φορολογουμένων στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα.

Η νέα ρύθμιση και το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων

Η δυνατότητα για διορθώσεις προβλέπεται στο άρθρο 51 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή και περιλαμβάνει μέτρα της ΔΕΘ. Με την έναρξη λειτουργίας του ΜΙΔΑ, οι φορολογούμενοι θα έχουν πρόσβαση στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, όπου θα μπορούν να ελέγχουν την αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας τους.

Εφόσον διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις, θα μπορούν να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις χωρίς να αντιμετωπίσουν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις για τα προηγούμενα έτη. Η απαλλαγή αυτή αφορά αποκλειστικά χρεωστικές δηλώσεις που οδηγούν σε αύξηση του ΕΝΦΙΑ.

Απαλλαγή από αναδρομικούς φόρους και πρόστιμα

Η ρύθμιση καλύπτει τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων για τα έτη 2014 έως και 2026. Οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις Ε9, καταχωρώντας τα πραγματικά στοιχεία των ακινήτων τους.

Το σημαντικό είναι ότι δεν θα επιβαρυνθούν με τον επιπλέον ΕΝΦΙΑ που θα προέκυπτε από αυτές τις αλλαγές για κάθε έτος. Επίσης, θα γλιτώσουν από τους σχετικούς τόκους και τα πρόστιμα που συνήθως συνοδεύουν την εκπρόθεσμη πληρωμή του φόρου και τις εκπρόθεσμες δηλώσεις. Ακόμη και αν η διόρθωση των στοιχείων οδηγεί σε αύξηση του ΕΝΦΙΑ προηγούμενων ετών, οι φορολογούμενοι θα απαλλαγούν από την πληρωμή του έξτρα φόρου.

Παραδείγματα διορθώσεων και η σημασία της παρέμβασης

Ως παράδειγμα, αναφέρεται η περίπτωση όπου ένα ακίνητο εμφανίζεται στο Ε9 με μικρότερη επιφάνεια από την πραγματική. Επίσης, μπορεί να υπάρχει λανθασμένη καταχώριση των εμπράγματων δικαιωμάτων, όπως η πλήρης κυριότητα, η επικαρπία ή η ψιλή κυριότητα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ιδιοκτήτης θα έχει τη δυνατότητα να διορθώσει τα στοιχεία χωρίς να επιβαρυνθεί με πρόσθετο ΕΝΦΙΑ προηγούμενων ετών, τόκους και πρόστιμα. Η παρέμβαση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για όσους έχουν δηλώσει λανθασμένα τετραγωνικά μέτρα, επιφάνειες, εμπράγματα δικαιώματα ή άλλα στοιχεία, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μικρότερη φορολογητέα περιουσία από την πραγματική.

Προθεσμία για τις διορθώσεις

Σύμφωνα με τη διάταξη, οι φορολογούμενοι θα έχουν ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να προχωρήσουν στις διορθώσεις. Αυτό το περιθώριο ορίζεται έως το τέλος του τέταρτου μήνα από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΜΙΔΑ.

Εάν το Μητρώο ενεργοποιηθεί, όπως αναμένεται, τον Δεκέμβριο, τότε η προθεσμία για τις διορθώσεις θα λήξει στο τέλος Απριλίου του 2027. Ωστόσο, το τελικό χρονοδιάγραμμα θα εξαρτηθεί από παράγοντες που δεν προσδιορίζονται πλήρως στην παρούσα πληροφόρηση.

Με πληροφορίες από: Enikos