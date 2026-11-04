Νέες φοροελαφρύνσεις και οικονομικά μέτρα: Το πολιτικό παρασκήνιο

Η κυβέρνηση προχωρά σε ανακοινώσεις που αφορούν φοροελαφρύνσεις και οικονομικά μέτρα, επιχειρώντας να διαμορφώσει ένα νέο πολιτικό κλίμα. Ο πρωθυπουργός αιφνιδίασε ευχάριστα βουλευτές και κομματικά στελέχη με την ανακοίνωση της μείωσης του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου, ενώ παράλληλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες ελαφρύνσεις ενόψει των επερχόμενων εκλογών. Οι κινήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών ζυμώσεων και εκτιμήσεων για τις δημοσκοπικές επιδόσεις των κομμάτων.

Οι ανακοινώσεις για τις φοροελαφρύνσεις

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13%, μία ρύθμιση που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκάλεσε θετικές αντιδράσεις σε βουλευτές και στελέχη του κόμματος, ενώ τα χαμόγελα έγιναν πιο πλατιά με το «μισάνοιχτο παράθυρο» που άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για επιπλέον ελαφρύνσεις πριν τις εκλογές.

Παρότι ο πρωθυπουργός δεν άφησε περιθώρια για μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα σούπερ μάρκετ, επικαλούμενος το δημοσιονομικό κενό που θα προέκυπτε, σημείωσε ότι εξετάζονται «επιπλέον στοχευμένες μειώσεις του ΦΠΑ». Αυτές οι μειώσεις, όπως διευκρίνισε, αναμένεται να ενσωματωθούν στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Το πολιτικό κλίμα και οι δημοσκοπήσεις

Η «συνετή στροφή» του πρωθυπουργού στο φορολογικό πεδίο, όπως τη χαρακτήρισε πολύπειρος βουλευτής της ΝΔ, θεωρείται από κάποιους ως απόρροια του 23,4% που κατέγραψε το κυβερνών κόμμα στη μέτρηση της Alco. Το ποσοστό αυτό δεν ανταποκρίνεται στις κυβερνητικές προσδοκίες, παρόλο που επικρατεί η εκτίμηση ότι στην τελική ευθεία θα υπερισχύσουν το «διαβατήριο αξιοπιστίας» και η σύγκριση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς.

Φαίνεται, πάντως, πως στο προεκλογικό καλάθι της Πειραιώς ανοίγει σιγά σιγά χώρος για νέες εξαγγελίες και πολιτικές πρωτοβουλίες, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να αλλάξει το κλίμα και να ενισχύσει τη δυναμική της ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Οι θέσεις του πρωθυπουργού για συνεργασίες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ότι δεν διακρίνει περιθώριο συνεργασίας με άλλα κόμματα, αποκλείοντας τις δυνάμεις στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Παρέπεμψε, μάλιστα, στις αποφάσεις του ΠΑΣΟΚ κατά της συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, θέτοντας το ερώτημα τι θα πράξει ο Νίκος Ανδρουλάκης εάν το ΠΑΣΟΚ καταλάβει την τρίτη θέση στις εκλογές.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι θεωρεί πιθανότερη την αυτοδυναμία της ΝΔ από την πρωτιά του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική του για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Οι δηλώσεις αυτές σηματοδοτούν την ξεκάθαρη θέση του για το πολιτικό τοπίο και τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες.

Η οπτική του ΠΑΣΟΚ και οι εκλογικές στρατηγικές

Συνομιλητές από το ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κρύβει την επιδίωξή του να έρθει τρίτο το ΠΑΣΟΚ στην εκλογική κατάταξη. Αυτό, σύμφωνα με την ανάλυσή τους, θα προκαλούσε μια μείζονα κρίση εντός του Κινήματος, επιτρέποντας στη ΝΔ να απορροφήσει τους δεξιόστροφους βουλευτές του.

Κάποιοι κάνουν ένα βήμα παραπέρα, εκτιμώντας ότι η πρόσφατη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη –ότι το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί η ΝΔ είναι το ΠΑΣΟΚ– «πουσάρει» τον Αλέξη Τσίπρα στη μάχη της δεύτερης θέσης. Θεωρούν ότι ο υπουργός Υγείας έβαλε νερό στον μύλο του προέδρου της ΕΛΑΣ, από τη στιγμή που καλλιεργεί την υποψία ότι στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν δυνάμεις που, όταν έρθει η ώρα, θα μπορούσαν να βάλουν πλάτη στη «Δεξιά».

Οικονομικά μέτρα και η Βουλή

Η κυβέρνηση επιχειρεί να αλλάξει το κλίμα και στη Βουλή, επιστρατεύοντας αυτή τη φορά το επιτόκιο και τα πρόστιμα. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανακοίνωσε δύο τροπολογίες. Η πρώτη προβλέπει σταθερό επιτόκιο 3% για ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες που εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Η δεύτερη τροπολογία δεκαπλασιάζει τα πρόστιμα στους servicers. Οι κινήσεις αυτές, σύμφωνα με εκτιμήσεις, έχουν και πολιτικό στόχο: να αλλάξουν το κλίμα στο Κοινοβούλιο και να ενισχύσουν την εικόνα της κυβέρνησης απέναντι σε ζητήματα που αφορούν τους πολίτες και την οικονομία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta