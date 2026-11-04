Θεοδωρικάκος: Επενδύσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ για ερευνητικές υποδομές και επιστημονικό προσωπικό

Στην ολοκλήρωση ενός σημαντικού προγράμματος, ύψους άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ, για την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού των ερευνητικών κέντρων σε ολόκληρη την Ελλάδα, αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Οι επενδύσεις αυτές, που αξιοποιούν και τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, στοχεύουν στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, συνδέοντάς τες με την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας.

Ειδικότερα προγράμματα για την έρευνα και την τεχνητή νοημοσύνη

Ο υπουργός Ανάπτυξης παρουσίασε, παράλληλα με το ευρύτερο πρόγραμμα, και δύο συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις που αφορούν την ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας στην τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ύψους 37 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αφορά τις υποδομές του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά».

Επιπλέον, ανακοινώθηκε χρηματοδότηση 20,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη Μονάδα «Αρχιμήδης», η οποία επίσης εστιάζει στην εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι παρεμβάσεις των 37 εκατομμυρίων ευρώ στο «Αθηνά» προβλέπουν νέες και αναβαθμισμένες υποδομές σε διάφορες τοποθεσίες, όπως στο Χαλάνδρι, στο Μαρούσι και στην Ξάνθη.

Στόχος η παραγωγή γνώσης και τεχνολογίας στην Ελλάδα

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 35 χρόνια του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του «Αθηνά», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, υποστήριξε την ανάγκη η Ελλάδα να ενισχύσει τη δική της τεχνολογική παραγωγή. Τόνισε τη σημασία της συμμετοχής των Ελλήνων επιστημόνων στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα δεν μπορεί να αρκείται στην εισαγωγή και χρήση τεχνολογιών που δημιουργούνται από άλλους. Αντιθέτως, εξέφρασε την επιθυμία η Ελλάδα να παράγει γνώση, να δημιουργεί νέες τεχνολογίες και να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εποχή της τεχνολογικής εξέλιξης.

Σύνδεση έρευνας με την οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη

Ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε πως η έρευνα, η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες αποτελούν βασικούς πυλώνες για την οικοδόμηση μιας πιο παραγωγικής και ανταγωνιστικής οικονομίας. Πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στις περιφέρειες της χώρας μπορεί να ανοίξει καλύτερες εργασιακές προοπτικές.

Αυτή η ανάπτυξη δημιουργεί θέσεις εργασίας που στηρίζουν την ελληνική οικονομία, προσφέροντας παράλληλα υψηλότερους μισθούς στους νέους ανθρώπους. Ο στόχος, όπως εξήγησε ο κ. Θεοδωρικάκος, είναι να δοθεί η δυνατότητα στους νέους επιστήμονες να παραμένουν και να δημιουργούν στον τόπο τους.

Ενίσχυση επιστημονικού δυναμικού και επιστροφή από το εξωτερικό

Ένας ακόμη στόχος των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία είναι η ενίσχυση της επιστροφής όσων Ελλήνων επιστημόνων έφυγαν από τη χώρα κατά τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Ο υπουργός σημείωσε ότι οι επενδύσεις αυτές δεν αφορούν απλώς καλύτερα κτίρια και υποδομές, αλλά κυρίως την παροχή πολύ περισσότερων δυνατοτήτων στους επιστήμονες της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε την ανάγκη για στενότερη σύνδεση της έρευνας με τις επιχειρήσεις και την παραγωγή. Αυτό κρίνεται απαραίτητο ώστε η παραγόμενη γνώση να μπορεί να μετατρέπεται σε καινοτομία, νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επενδύσεις, συμβάλλοντας στην παραγωγική ανασυγκρότηση και το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Με πληροφορίες από: Newsit