Κεραμέως: Πρόθεση συνέχισης λειτουργίας της Pizza Fan, καταβλήθηκαν δεδουλευμένα Οκτωβρίου

Την πρόθεση της διοίκησης της Pizza Fan να συνεχιστεί η λειτουργία της επιχείρησης μετέφερε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως. Η δήλωση αυτή έγινε μετά από συνάντηση που είχε η υπουργός με εκπροσώπους της εταιρείας και των εργαζομένων. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το ζήτημα της προστασίας των 2.500 απασχολουμένων της επιχείρησης.

Η συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργείου Εργασίας, το οποίο, όπως ανέφερε η Νίκη Κεραμέως, παραμένει σε καθημερινή επικοινωνία με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Ο διάλογος για το μέλλον της επιχείρησης και των εργαζομένων της συνεχίζεται, με στόχο την εξεύρεση λύσεων.

Η υπουργός, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε τη συνάντηση ως «πολύ εποικοδομητική». Τόνισε ότι το υπουργείο ζήτησε τη συνάντηση αυτή, καθώς το ζήτημα της προστασίας των εργαζομένων απασχολεί ιδιαίτερα. Οι εκπρόσωποι της διοίκησης της Pizza Fan επικοινώνησαν την πρόθεσή τους για συνέχιση της λειτουργίας και ενημέρωσαν για τις ενέργειες που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση.

Καταβολή δεδουλευμένων και πρόθεση συνέχισης

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Νίκης Κεραμέως, έχουν καταβληθεί τα δεδουλευμένα του Οκτωβρίου στους εργαζομένους της μητρικής εταιρείας της Pizza Fan. Επιπλέον, διευκρινίστηκε ότι η καταβολή αφορά και το μεγαλύτερο μέρος των καταστημάτων franchise της αλυσίδας. Η υπουργός υπογράμμισε τη σημασία αυτής της εξέλιξης για τους εργαζομένους.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουν καταβληθεί δεδουλευμένα Οκτωβρίου για τους εργαζομένους της μητρικής και του μεγαλύτερου μέρους από ότι καταλαβαίνω των καταστημάτων franchise», δήλωσε χαρακτηριστικά η Νίκη Κεραμέως, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο θέμα των πληρωμών.

Η ακρίβεια και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις

Στο πλαίσιο των δηλώσεών της, η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε και στο ευρύτερο ζήτημα της ακρίβειας, χαρακτηρίζοντάς την ως τη μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες. Οι πιέσεις αυτές, όπως εξήγησε, εκτείνονται από τη στέγαση και την ενέργεια έως τις καθημερινές αγορές στο σούπερ μάρκετ.

Η υπουργός ανέφερε ότι η κυβερνητική προσπάθεια επικεντρώνεται σε δύο βασικούς άξονες: αφενός στην αύξηση των μισθών και των εισοδημάτων, και αφετέρου στη μείωση φόρων και επιβαρύνσεων. Αυτή η διπλή προσέγγιση αποτελεί, κατά την ίδια, συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων.

Ενίσχυση των συνταξιούχων

Μεταξύ των παρεμβάσεων που ενέταξε στην κυβερνητική πολιτική, η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στη μόνιμου χαρακτήρα ενίσχυση των 400 ευρώ. Αυτή η ενίσχυση θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Το μέτρο δεν θα έχει περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια, και εκτιμάται ότι οι δικαιούχοι θα φτάσουν τα 2,2 εκατομμύρια.

Η υπουργός αναγνώρισε ότι το συγκεκριμένο μέτρο δεν είναι από μόνο του πανάκεια για την αντιμετώπιση των πιέσεων που υφίστανται οι πολίτες. Ωστόσο, το χαρακτήρισε ως «άλλη μία πρωτοβουλία στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των εισοδημάτων», τονίζοντας τον συμπληρωματικό του ρόλο στις συνολικές προσπάθειες της κυβέρνησης.

Με πληροφορίες από: Newsit