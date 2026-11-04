Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2026

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 996 εκατ. ευρώ για το πρώτο εννεάμηνο του 2026, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων εσόδων και δαπανών. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,7%, αντανακλώντας μια ισχυρή οικονομική πορεία. Τα αποτελέσματα αυτά στηρίχθηκαν κυρίως στην επιτάχυνση των καθαρών εσόδων από τόκους και στη διψήφια αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες.

Τα οικονομικά αποτελέσματα και οι στόχοι

Η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας εκτιμά ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για υπέρβαση των αναθεωρημένων στόχων που έχουν τεθεί για το σύνολο του έτους 2026, γεγονός που υποδηλώνει αισιοδοξία για τη συνέχεια της οικονομικής της πορείας. Η τράπεζα ανακοίνωσε επίσης τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 230 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 0,26 ευρώ ανά μετοχή και είναι αυξημένο κατά 18% σε σύγκριση με το 2025. Η καταβολή του ενδιάμεσου μερίσματος έχει προγραμματιστεί για τις 20 Νοεμβρίου.

Ενίσχυση εσόδων από τόκους και προμήθειες

Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν αύξηση 5% σε ετήσια βάση κατά το εννεάμηνο του 2026, ενώ στο τρίτο τρίμηνο ενισχύθηκαν κατά 6% σε τριμηνιαία βάση. Αυτή η ενίσχυση οφείλεται στην άνοδο των επιτοκίων αναφοράς, με το Euribor τριμήνου να αυξάνεται κατά 28 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς και στην πλήρη συνεισφορά της πιστωτικής επέκτασης που πραγματοποιήθηκε το δεύτερο τρίμηνο.

Παράλληλα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο της τράπεζας ενισχύθηκε κατά 15 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, φτάνοντας τις 288 μονάδες βάσης. Αυτή η βελτίωση προήλθε από τη σταδιακή ανατιμολόγηση του ενεργητικού της τράπεζας. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες κατέγραψαν αύξηση 10% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο για υψηλό μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης για το 2026, παρόλο που σημείωσαν μια μικρή υποχώρηση στο τρίτο τρίμηνο έναντι του δεύτερου.

Σημαντική αύξηση στις εκταμιεύσεις δανείων

Τα εξυπηρετούμενα δάνεια του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας ανήλθαν σε 39,2 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας αύξηση 13% σε ετήσια βάση. Οι συνολικές εκταμιεύσεις δανείων έφτασαν τα 7,9 δισ. ευρώ κατά το εννεάμηνο, καταγράφοντας μια σημαντική αύξηση της τάξης του 28%.

Η άνοδα αυτή προήλθε κυρίως από νέες επιχειρηματικές χορηγήσεις. Οι κλάδοι που συνέβαλαν περισσότερο σε αυτή την αύξηση ήταν της ενέργειας, των υποδομών, της ναυτιλίας και των ξενοδοχείων. Στον τομέα της λιανικής τραπεζικής, οι εκταμιεύσεις αυξήθηκαν κατά 12%, φτάνοντας τα 1,8 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα των εξυπηρετούμενων δανείων ενισχύθηκαν κατά 300 εκατ. ευρώ ή 4% σε ετήσια βάση.

Στήριξη από το χαρτοφυλάκιο δανείων και καταθέσεις

Η τράπεζα εκτιμά ότι το χαρτοφυλάκιο των εγκεκριμένων αλλά μη εκταμιευμένων επιχειρηματικών δανείων θα στηρίξει την επιτάχυνση των εκταμιεύσεων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Αυτό αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη ή και υπέρβαση του στόχου για αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά περισσότερα από 3 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2026.

Παράλληλα, οι καταθέσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 62,3 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,9 δισ. ευρώ ή 7% σε ετήσια βάση. Οι καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% του συνόλου των καταθέσεων, υπογραμμίζοντας τη σταθερότητα της καταθετικής βάσης της τράπεζας.

Με πληροφορίες από: Newsit