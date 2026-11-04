Βίσωνες και ελληνικοί μαύροι χοίροι σε ένα ξεχωριστό αγρόκτημα στην Ελασσόνα

Στις πλαγιές των Αντιχασίων, στην περιοχή του Μεγάλου Ελευθεροχωρίου κοντά στην Ελασσόνα, έχει αναπτυχθεί ένα ξεχωριστό αγρόκτημα που φιλοξενεί βίσωνες, ελληνικούς μαύρους χοίρους και κατσίκια. Τα προϊόντα που προέρχονται από τα ζώα αυτού του αγροκτήματος σερβίρονται στο εστιατόριο της οικογένειας Ντούμα στη Λάρισα, ενώ διατίθενται και μέσω άλλων καναλιών πώλησης. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερο παράδειγμα αγροτικής ανάπτυξης στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Το αγρόκτημα στις πλαγιές των Αντιχασίων

Το αγρόκτημα βρίσκεται στο Μεγάλο Ελευθεροχώρι, μια περιοχή στις πλαγιές των Αντιχασίων, στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας. Πρόκειται για μια έκταση που αγγίζει τα 350 εκτάρια, όπου η οικογένεια Ντούμα έχει δημιουργήσει μια μονάδα εκτροφής ζώων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Από αυτό το αγρόκτημα προέρχονται όλα τα κρέατα, τα αλλαντικά και τα τυριά που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις της οικογένειας.

Η λειτουργία του αγροκτήματος συνδέεται άμεσα με το εστιατόριο της Βίκυς στη Λάρισα, το οποίο ενημερώθηκε για την ύπαρξη και τη λειτουργία της μονάδας αυτής. Η τοποθεσία του αγροκτήματος, κοντά στην Ελασσόνα, το καθιστά προσβάσιμο για όσους επιθυμούν να αναζητήσουν τα προϊόντα του.

Το μοναδικό κοπάδι βισώνων στα Βαλκάνια

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του αγροκτήματος είναι η φιλοξενία, σύμφωνα με την επιχείρηση, του μοναδικού κοπαδιού βισώνων σε ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων. Οι βίσωνες αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της εκτροφής, προσφέροντας ένα ξεχωριστό είδος κρέατος για την παραγωγή προϊόντων. Η παρουσία τους προσδίδει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στην αγροτική μονάδα.

Εκτός από τους βίσωνες, στο αγρόκτημα εκτρέφονται και ελληνικοί μαύροι χοίροι, οι οποίοι είναι βιολογικής εκτροφής. Αυτή η επιλογή υπογραμμίζει την προσήλωση σε μεθόδους που σέβονται το περιβάλλον και την ευζωία των ζώων. Επιπλέον, δύο κοπάδια κατσικιών συμπληρώνουν την πανίδα του αγροκτήματος, συμβάλλοντας στην παραγωγή ποικίλων γαλακτοκομικών και κρεατοσκευασμάτων.

Εκλεκτά προϊόντα και γαστρονομικές επιλογές

Από τα ζώα που εκτρέφονται στο αγρόκτημα παράγονται μια σειρά από εκλεκτά προϊόντα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το φημισμένο μπιφτέκι από κρέας βίσονα, το οποίο έχει αποκτήσει φήμη, προσελκύοντας επισκέπτες ακόμα και από απόσταση 350 χιλιομέτρων. Η μοναδική γεύση του κρέατος βίσονα αξιοποιείται και στην παραγωγή εκλεκτών αλλαντικών.

Πέρα από το κρέας βίσονα, τα κρέατα, τα αλλαντικά και τα τυριά που προέρχονται από τους ελληνικούς μαύρους χοίρους και τις κατσίκες του αγροκτήματος, προσφέρουν μια ευρεία γκάμα γαστρονομικών επιλογών. Όλα τα προϊόντα παρασκευάζονται με βάση τις πρώτες ύλες που παράγονται εντός του αγροκτήματος, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την προέλευσή τους.

Διανομή και σημεία πώλησης των προϊόντων

Τα προϊόντα του αγροκτήματος της οικογένειας Ντούμα διατίθενται σε διάφορα σημεία. Κεντρικό ρόλο στην προώθηση των προϊόντων διαδραματίζει το εστιατόριο της Βίκυς, το οποίο βρίσκεται στη Λάρισα. Εκεί, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τα πιάτα που παρασκευάζονται με τα κρέατα, τα αλλαντικά και τα τυριά που προέρχονται απευθείας από το αγρόκτημα.

Επιπλέον, η οικογένεια Ντούμα έχει επεκτείνει τη διάθεση των προϊόντων της και μέσω άλλων καναλιών. Συγκεκριμένα, τα εκλεκτά αυτά είδη είναι διαθέσιμα στο ντελικατέσεν της οικογένειας, προσφέροντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να τα προμηθευτούν για το σπίτι τους. Παράλληλα, λειτουργεί και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραγγείλουν τα προϊόντα και να τα παραλάβουν, διευρύνοντας έτσι την πρόσβαση σε αυτά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta