Το ελληνικό δημοσιονομικό συμβούλιο προβλέπει μεγέθυνση της οικονομίας 1,9% το 2026 και 2% το 2027

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) παρουσίασε την φθινοπωρινή του έκθεση για το 2026, στην οποία σκιαγραφεί τις προβλέψεις του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με την έκθεση, ο ρυθμός μεγέθυνσης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,9% για το έτος 2026 και να φτάσει το 2% για το 2027. Η επίτευξη αυτών των στόχων τίθεται υπό την βασική προϋπόθεση της συνέχισης της τήρησης των δημοσιονομικών κανόνων.

Προϋποθέσεις για διατηρήσιμη ανάπτυξη

Κατά το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, η προστασία των δημοσιονομικών κανόνων, μέσα από θετικές επιδόσεις, αποτελεί τη θεμελιώδη προϋπόθεση για την οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας. Παράλληλα, τονίζεται ότι αυτή η προσέγγιση είναι απαραίτητη για τη μετατροπή της ανθεκτικότητας σε διατηρήσιμη μακροχρόνια ανάπτυξη.

Η φθινοπωρινή έκθεση του 2026 υπογραμμίζει ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος δημοσιονομικός χώρος. Ο χώρος αυτός κρίνεται ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική στήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αντιμετωπίζοντας πιθανές μελλοντικές προκλήσεις.

Σταθερή αναπτυξιακή πορεία και δημοσιονομικά μεγέθη

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση του ΕΔΣ δείχνουν ότι, παρά τις πιέσεις που προκλήθηκαν από την ενεργειακή κρίση, η ελληνική οικονομία διατηρεί μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία. Ο μέσος ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας κινείται γύρω στο 2%.

Πιο συγκεκριμένα, το πραγματικό ΑΕΠ της χώρας κατέγραψε αύξηση κατά 2,1% το 2025, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η αύξηση ανήλθε στο 1,9%. Οι προβλέψεις του ΕΔΣ για μεγέθυνση 1,9% το 2026 και 2,0% το 2027 υποδηλώνουν μια ταχύτερη ανάπτυξη σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Η πρόοδος αυτή δεν περιορίζεται μόνο στους ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά αποτυπώνεται και στα δημοσιονομικά μεγέθη. Το δημόσιο χρέος παρουσίασε μείωση κατά 9,4 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το 2025. Για το 2026, εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει περαιτέρω κατά 7,9 μονάδες. Επιπλέον, το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται ότι θα φτάσει το 3,6% του ΑΕΠ το 2026 και το 3,3% το 2027.

Παράγοντες επιτυχίας και διαρθρωτικές αδυναμίες

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο τονίζει ότι αυτά τα θετικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται παρά την εφαρμογή μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Η επιτυχία αυτή αποδίδεται κυρίως σε μια σειρά παραγόντων, όπως η ανάπτυξη της οικονομίας, η βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης των πολιτών και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει επίσης η βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, η οποία συμβάλλει στη συγκράτηση του κόστους δανεισμού. Ωστόσο, παρά τη συνολικά θετική εικόνα, η έκθεση εντοπίζει και ορισμένες διαρθρωτικές αδυναμίες που χρήζουν προσοχής. Σε αυτές περιλαμβάνονται η χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας, η χαμηλή ιδιωτική αποταμίευση και το ελλειμματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Επιπλέον, οι επενδύσεις στη χώρα παραμένουν κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που αποτελεί μια ακόμη διαρθρωτική πρόκληση για την ελληνική οικονομία.

Η πρόκληση του Ταμείου Ανάκαμψης και ο κίνδυνος του πληθωρισμού

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επικείμενη λήξη των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Το ΕΔΣ θέτει ως κρίσιμο ζητούμενο τη διατήρηση της επενδυτικής δυναμικής της χώρας μετά το τέλος αυτού του προγράμματος, καθώς η ροή αυτών των πόρων έχει συμβάλει σημαντικά στην οικονομική δραστηριότητα.

Παράλληλα, η έκθεση περιλαμβάνει μια προειδοποίηση σχετικά με την επανεμφάνιση πληθωριστικών πιέσεων το 2026, οι οποίες αποδίδονται κυρίως στην Ενέργεια. Το Συμβούλιο επισημαίνει ότι σε περίπτωση που οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, υπάρχει ο κίνδυνος μιας ευρύτερης μετακύλισης του κόστους στις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία ενός επίμονου πληθωρισμού, με αρνητικές συνέπειες για την αγοραστική δύναμη και τη σταθερότητα της οικονομίας. Το ΕΔΣ καλεί στη συγκράτηση της αύξησης των καθα.

Με πληροφορίες από: Newsit