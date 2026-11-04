Η διαδρομή του κατώτατου μισθού από την είσοδο στο ευρώ μέχρι σήμερα

Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα έχει διαγράψει μια πορεία σημαντικών μεταβολών από την είσοδο της χώρας στο ευρώ. Από τα 490,04 ευρώ που ίσχυαν το 2002, όταν το ευρωπαϊκό νόμισμα κυκλοφόρησε στην Ελλάδα, αναμένεται να φτάσει στα 920 ευρώ το 2026. Πρόκειται για μια ονομαστική αύξηση που αγγίζει το 88% μέσα σε ένα διάστημα 24 ετών.

Ωστόσο, πίσω από αυτή την αριθμητική εξέλιξη, κρύβεται μια περίοδος με μεγάλες ανατροπές για τους εργαζομένους. Η δραστική μείωση των αποδοχών κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα σημεία αυτής της διαδρομής.

Οι πρώτες αυξήσεις με την έλευση του ευρώ

Την 1η Ιανουαρίου του 2002, ο κατώτατος μεικτός μισθός είχε καθοριστεί στα 490,04 ευρώ. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του ίδιου έτους, σημειώθηκε μια πρώτη αύξηση, με τον βασικό μισθό να φτάνει τα 498,86 ευρώ. Αυτή η προσαρμογή έγινε βάσει της τότε ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Τα επόμενα χρόνια χαρακτηρίστηκαν από μια σειρά διαδοχικών αυξήσεων. Ο καθορισμός των κατώτατων αποδοχών εκείνη την περίοδο αποτελούσε αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης μεταξύ των εργοδοτών και των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Η ανοδική πορεία μέχρι την κρίση

Η ανοδική τάση του κατώτατου μισθού συνεχίστηκε αδιάκοπα για αρκετά χρόνια. Το 2004, ο βασικός μισθός ξεπέρασε το όριο των 500 ευρώ, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην εξέλιξή του. Δύο χρόνια αργότερα, το 2006, έφτασε τα 608,32 ευρώ, ενώ το 2009 διαμορφώθηκε στα 739,56 ευρώ.

Η κορύφωση αυτής της ανοδικής πορείας καταγράφηκε το 2011, όταν ο κατώτατος μισθός έφτασε τα 751,39 ευρώ. Αυτό το επίπεδο αποτέλεσε το υψηλότερο σημείο πριν από τις σημαντικές αλλαγές που επήλθαν με την οικονομική κρίση.

Οι μειώσεις της οικονομικής κρίσης

Τον Φεβρουάριο του 2012, η πορεία του κατώτατου μισθού άλλαξε δραματικά. Στο πλαίσιο των μνημονιακών παρεμβάσεων που εφαρμόστηκαν εκείνη την περίοδο, ο κατώτατος μισθός μειώθηκε κατά 22%, φτάνοντας τα 586,08 ευρώ. Αυτή η μείωση επηρέασε σημαντικά τις αποδοχές των εργαζομένων.

Επιπλέον, για τους εργαζομένους κάτω των 25 ετών, θεσπίστηκε ένα ακόμα χαμηλότερο όριο. Ο υποκατώτατος μισθός για αυτή την ηλικιακή ομάδα διαμορφώθηκε στα 510,95 ευρώ, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 32% σε σχέση με τα προηγούμενα επίπεδα.

Επταετής στασιμότητα και η ανάκαμψη

Μετά τις μειώσεις του 2012, ακολούθησε μια περίοδος επταετούς στασιμότητας. Ο κατώτατος μισθός παρέμεινε αμετάβλητος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, έως τον Φεβρουάριο του 2019. Αυτή η μακρά περίοδος χωρίς αναπροσαρμογές επηρέασε την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.

Τον Φεβρουάριο του 2019, σημειώθηκε μια νέα αύξηση, με τον κατώτατο μισθό να διαμορφώνεται στα 650 ευρώ. Ταυτόχρονα, καταργήθηκε ο υποκατώτατος μισθός που ίσχυε για τους νέους εργαζομένους, ενοποιώντας τις αποδοχές ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η προοπτική για το 2026

Η πορεία του κατώτατου μισθού συνεχίζει να εξελίσσεται, με τις προβλέψεις να δείχνουν περαιτέρω αύξηση. Για το έτος 2026, ο κατώτατος μισθός αναμένεται να διαμορφωθεί στα 920 ευρώ. Αυτή η εξέλιξη ολοκληρώνει την εικόνα μιας διαδρομής που ξεκίνησε με την είσοδο στο ευρώ και περιλαμβάνει σημαντικές διακυμάνσεις και προσαρμογές στις οικονομικές συνθήκες της χώρας.

Με πληροφορίες από: Newsit