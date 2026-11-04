Η Paul Hastings εντάσσει τον Ορέστη Ομράν και ενισχύει την παρουσία της σε Ελλάδα και Κύπρο

Η διεθνούς κύρους αμερικανική δικηγορική εταιρεία Paul Hastings ανακοίνωσε την ένταξη του Δρ. Ορέστη Ομράν στο δυναμικό της, ως Partner, με έδρα τις Βρυξέλλες και το Λονδίνο. Η κίνηση αυτή ενισχύει σημαντικά τη διεθνή παρουσία της εταιρείας στον τομέα της Ενέργειας και των Υποδομών στην Ευρώπη, συμπληρώνοντας την ήδη ισχυρή της θέση στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Δρ. Ομράν θα αναλάβει επιπλέον την περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη της παρουσίας της Paul Hastings σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η Paul Hastings ενισχύει την παρουσία της

Η Paul Hastings LLP, μια διεθνούς κύρους αμερικανική δικηγορική εταιρεία, ανακοίνωσε την 4η Νοεμβρίου του 2026 από τις Βρυξέλλες, την ένταξη του διακεκριμένου δικηγόρου Δρ. Ορέστη Ομράν. Η προσθήκη του Δρ. Ομράν ως Partner και Co-Chair του Γραφείου Βρυξελλών, με έδρα τόσο τις Βρυξέλες όσο και το Λονδίνο, αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας για την ενίσχυση της παγκόσμιας παρουσίας της.

Η κίνηση αυτή εστιάζει στην ενδυνάμωση του τομέα της Ενέργειας και των Υποδομών στην Ευρώπη, έναν τομέα που η Paul Hastings θεωρεί στρατηγική προτεραιότητα. Η εταιρεία επιδιώκει να επεκτείνει την επιτυχία που έχει ήδη καταγράψει στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών και στην ευρωπαϊκή ήπειρο, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία του Δρ. Ομράν.

Ο ρόλος του δρ. Ορέστη Ομράν

Στο πλαίσιο των νέων του καθηκόντων, ο Δρ. Ορέστης Ομράν θα συμβάλει στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Paul Hastings στον τομέα της Ενέργειας και των Υποδομών. Παράλληλα, του έχει ανατεθεί η ευθύνη για την περαιτέρω ενδυνάμωση και ανάπτυξη της παρουσίας της δικηγορικής εταιρείας στην Ελλάδα και την Κύπρο, δύο αγορές στις οποίες διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και γνώση.

Η θέση του ως Co-Chair του Γραφείου Βρυξελλών υπογραμμίζει τον κεντρικό του ρόλο στην ευρωπαϊκή στρατηγική της Paul Hastings. Η διπλή του έδρα, σε Βρυξέλλες και Λονδίνο, του επιτρέπει να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών και να συντονίζει τις δραστηριότητες της εταιρείας σε σημαντικά ευρωπαϊκά κέντρα.

Διεθνής αναγνώριση και εμπειρία

Ο Δρ. Ορέστης Ομράν χαίρει διεθνούς αναγνώρισης, καθώς συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον καταξιωμένων δικηγόρων στους τομείς της ενέργειας, των χρηματοδοτήσεων και του ενωσιακού δικαίου. Η αναγνώριση αυτή προέρχεται από κορυφαίους νομικούς οδηγούς, όπως οι Chambers Global και Chambers Europe.

Πριν από την ένταξή του στην Paul Hastings, ο Δρ. Ορέστης Ομράν διετέλεσε συν-επικεφαλής της ομάδας για την Ελλάδα στην DLA Piper, ενώ ήταν επίσης εταίρος του τμήματος Ενέργειας, το οποίο είχε διακριθεί από τους Chambers. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο σε ορισμένες από τις σημαντικότερες συναλλαγές και επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Εξειδίκευση σε ενεργειακά και χρηματοοικονομικά θέματα

Ο Δρ. Ορέστης Ομράν παρέχει νομική υποστήριξη σε ένα ευρύ φάσμα πελατών, το οποίο περιλαμβάνει κράτη, κρατικούς φορείς, ενεργειακούς ομίλους, τραπεζικά ιδρύματα και επενδυτικά κεφάλαια. Η εξειδίκευσή του καλύπτει σύνθετες διασυνοριακές εταιρικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές στους τομείς της ενέργειας, των τραπεζών και των υποδομών.

Επιπλέον, εκπροσωπεί επιχειρήσεις και επενδυτές σε ζητήματα ενωσιακού δικαίου, τόσο ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και στα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μέλος των δικηγορικών συλλόγων στην Αγγλία και Ουαλία, τη Νέα Υόρκη, την Ελλάδα και το Βέλγιο, γεγονός που αντικατοπτρίζει την πολυεθνική του εμπειρία και ικανότητα.

Η εκτεταμένη του εμπειρία περιλαμβάνει σύνθετες χρηματοδοτήσεις έργων και δομημένες χρηματοδοτήσεις, ιδιωτικοποιήσεις, αρχικές δημόσιες προσφορές (IPOs), εξαγορές και στρατηγικές επενδύσεις. Επίσης, έχει εργαστεί σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υδρογόνου, συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και σε διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές.

Στρατηγική προτεραιότητα της Paul Hastings

Η Paul Hastings έχει καταγράψει σημαντική ανάπτυξη στην κορυφαία διεθνή της παρουσία στον τομέα της Ενέργειας και των Υποδομών τα τελευταία χρόνια. Η περαιτέρω ενίσχυση αυτού του τομέα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την εταιρεία, όπως έχει δηλωθεί. Η ένταξη του Δρ. Ομράν εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική, με στόχο την περαιτέρω εδραίωση της θέσης της Paul Hastings ως ηγέτιδας δύναμης στον παγκόσμιο νομικό χώρο.

Με πληροφορίες από: Topontiki