Πάνω από 20 δισ. ευρώ η ετήσια εξοικονόμηση από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σύμφωνα με τον Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο

Στον καθοριστικό ρόλο της ψηφιοποίησης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, την προσέλκυση επενδύσεων και τη βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στη θεματική συζήτηση «Ψηφιοποίηση, Καινοτομία & Επενδύσεις» στο πλαίσιο του συνεδρίου Green Deal Greece 2026, ο κ. Αναγνωστόπουλος υπογράμμισε τα μετρήσιμα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η ετήσια εξοικονόμηση για πολίτες και επιχειρήσεις από τις ψηφιακές συναλλαγές και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων του Δημοσίου ξεπερνά τα 20 δισ. ευρώ. Η συζήτηση έλαβε χώρα τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στην Αίθουσα «Φάρος» του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με συνδιοργανωτές το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και το Economix.gr.

Ο ρόλος της ψηφιοποίησης στην οικονομία

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της ψηφιοποίησης ως βασικό μοχλό για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Στην τοποθέτησή του, τόνισε πως η ψηφιοποίηση συμβάλλει ενεργά στην προσέλκυση επενδύσεων και στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελώντας στρατηγικό εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό του κράτους.

Η συμμετοχή του κ. Αναγνωστόπουλου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της θεματικής συζήτησης «Ψηφιοποίηση, Καινοτομία & Επενδύσεις», η οποία αποτέλεσε μέρος του συνεδρίου Green Deal Greece 2026. Το συνέδριο έλαβε χώρα τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στην Αίθουσα «Φάρος» του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με συνδιοργανωτές το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και το Economix.gr.

Μετρήσιμα οφέλη και εξοικονόμηση πόρων

Κατά την ομιλία του, ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία για τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού Δημοσίου. Όπως υπογράμμισε, οι 1,7 δισεκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω του gov.gr το έτος 2025, οδήγησαν σε μια εκτιμώμενη εξοικονόμηση ύψους 17 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό που ωφέλησε τόσο τους πολίτες όσο και τις επιχειρήσεις.

Επιπρόσθετα, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέφερε ότι η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου αποφέρει επιπλέον 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι δημόσιες υπηρεσίες πλέον επικοινωνούν μεταξύ τους, απαλλάσσοντας τον πολίτη από την ανάγκη να επαναλαμβάνει διαδικασίες και να υποβάλλει τα ίδια στοιχεία ξανά και ξανά.

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα και «προνοητικό κράτος»

Ο κ. Αναγνωστόπουλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή της ψηφιοποίησης στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Εξήγησε ότι η μείωση της ανάγκης για φυσική παρουσία των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες οδηγεί σε περιορισμό των μετακινήσεων και, κατ' επέκταση, σε μείωση της κατανάλωσης καυσίμων. Παράλληλα, η ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της χρήσης χαρτιού, προστατεύοντας έτσι τους φυσικούς πόρους.

Παρουσιάζοντας το επόμενο βήμα της ψηφιακής διακυβέρνησης, ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος έκανε λόγο για τη μετάβαση σε ένα «προνοητικό κράτος». Αυτό το μοντέλο θα αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα διαθέσιμα δεδομένα, με στόχο να παρέχει υπηρεσίες στους πολίτες, όπου αυτό είναι εφικτό, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αίτηση ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εκ μέρους τους.

Ψηφιακές υποδομές και στρατηγικός εκσυγχρονισμός

Αναφερόμενος στις ψηφιακές υποδομές της επόμενης ημέρας, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνισε την επιτακτική ανάγκη για ανάπτυξη ασφαλών υποδομών cloud με υψηλή διαθεσιμότητα. Υποστήριξε ένα ισορροπημένο μοντέλο που θα συνδυάζει τις δημόσιες υποδομές με συνεργασίες με διεθνείς παρόχους τεχνολογίας.

Όπως επισήμανε ο κ. Αναγνωστόπουλος, ο βασικός στόχος αυτής της προσέγγισης είναι η διασφάλιση της αξιοπιστίας, της ασφάλειας και της ποιότητας των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών. Παράλληλα, επιδιώκεται η διατήρηση ενός ανταγωνιστικού κόστους, καθιστώντας την ψηφιοποίηση ένα στρατηγικό εργαλείο για τον συνολικό εκσυγχρονισμό του κράτους και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit