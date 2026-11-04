Η γαλλική τράπεζα Crédit Mutuel Arkéa θύμα κυβερνοεπίθεσης – Σημαντικές οικονομικές απώλειες

Η γαλλική συνεταιριστική τράπεζα Crédit Mutuel Arkéa ανακοίνωσε σήμερα ότι έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης, η οποία οδήγησε στην πραγματοποίηση δόλιων συναλλαγών. Το περιστατικό, που έγινε γνωστό σήμερα, 04/11/2026, εκτιμάται ότι έχει προκαλέσει σημαντικές οικονομικές απώλειες. Ωστόσο, η τράπεζα διαβεβαιώνει ότι η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο και ότι οι πελάτες της δεν θα υποστούν καμία οικονομική επίπτωση.

Η αποκάλυψη του περιστατικού στη Βρετάνη

Η Crédit Mutuel Arkéa, μια συνεταιριστική τράπεζα με έδρα τη Βρετάνη της Γαλλίας, επιβεβαίωσε ότι υπήρξε στόχος κυβερνοεπίθεσης. Το περιστατικό αυτό επέτρεψε την πραγματοποίηση παράνομων συναλλαγών, όπως ανακοίνωσε η ίδια η τράπεζα.

Η είδηση της κυβερνοεπίθεσης έγινε γνωστή σήμερα, 4 Νοεμβρίου 2026, λίγα 24ωρα μετά την εκδήλωσή της. Η διοίκηση της τράπεζας, στην ανακοίνωσή της, τόνισε ότι το ζήτημα έχει πλέον αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.

Ο ρόλος του ZachXBT στην αποκάλυψη των δόλιων ροών

Η υπόθεση ήρθε στο φως χάρη στις αποκαλύψεις του ZachXBT, ενός Αμερικανού ερευνητή που χρησιμοποιεί ψευδώνυμο. Ο ZachXBT είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για τη δράση του στον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών, την ασφάλεια των κρυπτονομισμάτων και την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος.

Στις 2 Νοεμβρίου 2026, ο on-chain ερευνητής εντόπισε ύποπτες ροές ύψους 106 εκατομμυρίων ευρώ από λογαριασμούς της τράπεζας προς κεντρικοποιημένα ανταλλακτήρια, σύμφωνα με το Newsit.

Παράλληλα, ο Enikos αναφέρει ότι ο ερευνητής είχε αναφέρει προχθές πως μια «οντότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ήταν ύποπτη ότι είχε υποστεί οικονομική απώλεια ύψους 106 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το μέγεθος των οικονομικών απωλειών

Χθες, Τρίτη, ο ZachXBT επανήλθε με νεότερη ενημέρωση, αποκαλύπτοντας ότι είχε εντοπίσει επιπλέον αναλήψεις. Σύμφωνα με το Newsit, αυτές οι αναλήψεις ανήλθαν σε 27 εκατομμύρια ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των απωλειών στα 133 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Enikos, από την πλευρά του, αναφέρει ότι ο ερευνητής εντόπισε «επιπλέον αναλήψεις άνω των 27 εκατομμυρίων δολαρίων». Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο ZachXBT προσδιόρισε την ταυτότητα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, κατονομάζοντας τη γαλλική Crédit Mutuel Arkéa.

Η συνολική οικονομική ζημιά, όπως αυτή εκτιμάται από την εφημερίδα «Le Télégramme» και αναφέρεται από τον Enikos, ανέρχεται σε 133 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 118 εκατομμύρια ευρώ.

Οι διαβεβαιώσεις της τράπεζας και οι ρυθμιστικές αρχές

Μετά την επιβεβαίωση του περιστατικού, η διοίκηση της Crédit Mutuel Arkéa υποστηρίζει ότι η κατάσταση έχει πλέον αντιμετωπιστεί πλήρως. Η τράπεζα έχει προβεί σε επίσημες διαβεβαιώσεις προς τους πελάτες της, τονίζοντας ότι τα συμφέροντά τους είναι πλήρως προστατευμένα και δεν θα υπάρξουν οικονομικές επιπτώσεις για αυτούς.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του περιστατικού, η Crédit Mutuel Arkéa έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τις κυβερνοεπιθέσεις, καθώς ακόμη και ένα περιστατικό που τίθεται υπό έλεγχο μπορεί να προκαλέσει σημαντικές οικονομικές απώλειες.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit