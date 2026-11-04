Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε στο 5,6% τον Οκτώβριο, με την ενέργεια να καταγράφει άλμα 26,5%

Στο 5,6% ανήλθε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, σημειώνοντας άνοδο από το 5,1% που είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat, αποτυπώνει την περαιτέρω άνοδο των πληθωριστικών πιέσεων στη χώρα, επηρεάζοντας το κόστος ζωής των νοικοκυριών.

Η ενέργεια αναδείχθηκε ως η κατηγορία με τις σημαντικότερες αυξήσεις, καθώς οι τιμές της εκτιμώνται 26,5% υψηλότερες σε σχέση με τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη ανήλθε στο 4% τον Οκτώβριο, από 3,8% τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών ετών.

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα και η σύγκριση με την ευρωζώνη

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους έφτασε το 5,6%, αυξημένος κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος αυτής της αύξησης, έναν χρόνο νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα βρισκόταν στο 1,6%.

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον 1,6 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το 4% της ευρωζώνης, διευρύνοντας την απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς τον Σεπτέμβριο η διαφορά ήταν 1,3 μονάδες. Τα στοιχεία της Eurostat ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών και προϊδεάζουν για περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες, καθώς αποτυπώνουν τις επιπτώσεις των υψηλότερων τιμών της ενέργειας.

Η εκτίναξη των τιμών στην ενέργεια

Η ενέργεια παραμένει η κατηγορία με τις μεγαλύτερες αυξήσεις, με τις τιμές να εκτιμώνται 26,5% υψηλότερες από τον Οκτώβριο του 2025, έναντι ετήσιας ανόδου 25,4% τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για περαιτέρω επιτάχυνση των ανατιμήσεων, που ήδη τον Αύγουστο κινούνταν στο 15,4%.

Ο ρυθμός αύξησης των τιμών ενέργειας στην Ελλάδα υπερβαίνει κατά 5,7 ποσοστιαίες μονάδες εκείνον της ευρωζώνης. Στο σύνολο των χωρών του ευρώ, η αντίστοιχη ετήσια άνοδος διαμορφώνεται στο 20,8% τον Οκτώβριο, από 18,9% τον Σεπτέμβριο, υπογραμμίζοντας την έντονη πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά από το κόστος της ενέργειας.

Οι πιέσεις στις υπηρεσίες

Στον τομέα των υπηρεσιών, ο ετήσιος ρυθμός υποχώρησε οριακά στο 6,3% τον Οκτώβριο, από 6,4% τον Σεπτέμβριο. Παρόλα αυτά, ο ρυθμός αυτός παραμένει σχεδόν διπλάσιος από το 3,3% της ευρωζώνης.

Οι τιμές των υπηρεσιών εξακολουθούν να αυξάνονται με αισθητά μεγαλύτερη ταχύτητα στην ελληνική αγορά, διατηρώντας την πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό των καταναλωτών.

Ανατιμήσεις σε τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό

Η κατηγορία τροφίμων, αλκοόλ και καπνού επιστρέφει σε ετήσια αύξηση 1,4% τον Οκτώβριο, μετά τη μικρή μείωση 0,1% που είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο. Ο ρυθμός αυτός βρίσκεται κοντά στο 1,6% της ευρωζώνης, όπου επίσης καταγράφεται επιτάχυνση σε σχέση με το 1,3% του προηγούμενου μήνα.

Στην Ελλάδα είχαν προηγηθεί ετήσια μείωση 0,3% τον Ιούλιο και οριακή αύξηση 0,1% τον Αύγουστο στην ίδια κατηγορία. Η νέα μέτρηση δείχνει ενίσχυση των ανατιμήσεων και σε αυτό το τμήμα των καθημερινών αγορών των νοικοκυριών, προσθέτοντας επιπλέον βάρος στο κόστος διαβίωσης.

Η εικόνα στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά και ο δομικός πληθωρισμός

Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, η ετήσια αύξηση φτάνει το 0,6% τον Οκτώβριο, έναντι μηδενικής μεταβολής τον Σεπτέμβριο. Η συγκεκριμένη κατηγορία εξακολουθεί να εμφανίζει τις μικρότερες ανατιμήσεις από τις τέσσερις βασικές ομάδες στην Ελλάδα, με τον ρυθμό της να βρίσκεται στο μισό του 1,2% της ευρωζώνης.

Στην κατάταξη της ευρωζώνης, υψηλότερο πληθωρισμό εμφανίζουν η Λιθουανία, με 6,1%, και η Βουλγαρία, με 6%. Η Ελλάδα μοιράζεται με την Ιταλία την τρίτη υψηλότερη επίδοση, στο 5,6%. Παράλληλα, στην ευρωζώνη ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις πιο ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, παρέμεινε σταθερός στο 2,5% τον Οκτώβριο. Τα πλήρη στοιχεία της Eurostat για τον Οκτώβριο αναμένεται να δημοσιευθούν στις 18 Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Enikos