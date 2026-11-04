Υπερκαλύφθηκαν κατά 25% οι πόροι για τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών

Με μεγάλη ανταπόκριση ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών, με συνολικά 339 αιτήσεις να κατατίθενται μέχρι την προθεσμία της 30ης Οκτωβρίου 2026. Ο προϋπολογισμός των προτεινόμενων επενδύσεων έφτασε τα 29,9 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η ζήτηση για δημόσια χρηματοδότηση ξεπέρασε σημαντικά τους διαθέσιμους πόρους, καθώς η αιτούμενη δημόσια δαπάνη ανήλθε σε 19,9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό υπερβαίνει τον αρχικό διαθέσιμο προϋπολογισμό των 16 εκατομμυρίων ευρώ κατά περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά περίπου 25%.

Υψηλή συμμετοχή και υπερκάλυψη κονδυλίων

Η ολοκλήρωση της υποβολής των επενδυτικών σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών έδειξε ένα έντονο ενδιαφέρον από τον κλάδο. Συγκεκριμένα, 339 αιτήσεις κατατέθηκαν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 30ης Οκτωβρίου 2026, με τις προτεινόμενες επενδύσεις να αγγίζουν τα 29,9 εκατομμύρια ευρώ.

Η αιτούμενη δημόσια δαπάνη, η οποία ανήλθε σε 19,9 εκατομμύρια ευρώ, ξεπέρασε τον προϋπολογισμό των 16 εκατομμυρίων ευρώ που ήταν διαθέσιμος για τη δράση. Αυτή η υπερκάλυψη της χρηματοδότησης κατά περίπου 25% αναδεικνύει την ανάγκη των επαγγελματιών αλιέων για ανανέωση και αναβάθμιση του εξοπλισμού των σκαφών τους.

Ανάγκη για αναβάθμιση του αλιευτικού στόλου

Η μεγάλη ανταπόκριση των επαγγελματιών αλιέων, οι οποίοι αναζητούν χρηματοδοτικά εργαλεία, επιβεβαιώνει την επιτακτική ανάγκη για την πραγματοποίηση επενδύσεων στον ελληνικό αλιευτικό στόλο. Οι επενδύσεις αυτές κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ενίσχυση της ασφάλειας των αλιέων.

Παράλληλα, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στοχεύουν στην αναβάθμιση του εξοπλισμού των σκαφών, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλιευτικής δραστηριότητας. Η ανανέωση του στόλου αποτελεί βασικό μέλημα για τον κλάδο, όπως προκύπτει από τον αριθμό και το ύψος των αιτήσεων.

Η δράση μέσω του ΠΑΛΥΘ 2021-2027

Η συγκεκριμένη δράση εκσυγχρονισμού υλοποιείται μέσω του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027», γνωστού με τα αρχικά ΠΑΛΥΘ. Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να χρηματοδοτεί παρεμβάσεις που βελτιώνουν σημαντικά τις συνθήκες εργασίας και την ασφάλεια των αλιέων.

Επιπλέον, το ΠΑΛΥΘ υποστηρίζει ενεργά την αναβάθμιση του εξοπλισμού των αλιευτικών σκαφών και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλιευτικής δραστηριότητας. Μια βασική προϋπόθεση για την έγκριση των επενδύσεων είναι να μην οδηγούν σε αύξηση της αλιευτικής ικανότητας των σκαφών, διασφαλίζοντας έτσι την περιβαλλοντική ισορροπία.

Ποσοστά ενίσχυσης και δηλώσεις Πρωτοψάλτη

Τα ποσοστά ενίσχυσης για τις εγκεκριμένες επενδύσεις μπορούν να φτάσουν έως και το 85%, ανάλογα με την κατηγορία της επένδυσης και του εκάστοτε σκάφους. Αυτό το υψηλό ποσοστό καθιστά το πρόγραμμα ιδιαίτερα ελκυστικό και προσφέρει σημαντική στήριξη στους επαγγελματίες αλιείς.

Ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, σχολίασε την ανταπόκριση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η μεγάλη ανταπόκριση των επαγγελματιών αλιέων αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη και ισχυρή διάθεση για επενδύσεις στον ελληνικό αλιευτικό στόλο».

Ο κ. Πρωτοψάλτης πρόσθεσε ότι «οι 339 αιτήσεις και η αιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση – που ξεπερνά τον διαθέσιμο προϋπολογισμό κατά περίπου 25% – επιβεβαιώνουν ότι η συγκεκριμένη δράση ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κλάδου».

Επόμενα βήματα: Η αξιολόγηση των σχεδίων

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η αξιολόγηση των 339 επενδυτικών σχεδίων. Η διαδικασία αυτή θα καθορίσει την επιλεξιμότητα και τη σκοπιμότητα κάθε πρότασης.

Είναι σημαντικό να τονιστεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ότι η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται αυτόματα και την έγκριση της χρηματοδότησης. Η ενδελεχής αξιολόγηση θα διασφαλίσει ότι οι πόροι θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις που πληρούν όλα τα κριτήρια του προγράμματος.

Με πληροφορίες από: Newsit