Ο Διονύσης Μαντάς αναλαμβάνει επικεφαλής του δημόσιου τομέα στον όμιλο Qualco

Ο Διονύσης Μαντάς εντάσσεται πλέον επίσημα στον Όμιλο Qualco, αναλαμβάνοντας τη θέση του Chief Public Sector Officer. Ο νέος του ρόλος επικεντρώνεται στη στρατηγική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου στον Δημόσιο Τομέα. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της παρουσίας της Qualco σε μεγάλα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε δημόσιους οργανισμούς και φορείς.

Η νέα θέση και οι στόχοι

Στη νέα του θέση, ο Διονύσης Μαντάς θα έχει την πλήρη ευθύνη για τη στρατηγική ανάπτυξη του Ομίλου Qualco στον Δημόσιο Τομέα. Οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν τη διεύρυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα, με έμφαση στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών.

Παράλληλα, θα προωθήσει ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού για δημόσιους οργανισμούς και φορείς, συμβάλλοντας στην παροχή ουσιαστικής αξίας για τους πολίτες και την ελληνική οικονομία.

Η εκτενής επαγγελματική εμπειρία του Διονύση Μαντά

Ο Διονύσης Μαντάς φέρει μαζί του μια εκτενή επαγγελματική εμπειρία που ξεπερνά τα 25 χρόνια στους κλάδους των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, έχει διατελέσει σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, όπου απέκτησε εξειδίκευση σε τομείς όπως η επιχειρηματική ανάπτυξη και η δημιουργία νέων δραστηριοτήτων.

Η εμπειρία του περιλαμβάνει τη διαχείριση σύνθετων τεχνολογικών έργων και χαρτοφυλακίων έργων μεγάλης κλίμακας. Έχει συμβάλει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ευκαιριών μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, καθώς και στον συντονισμό σύνθετων έργων ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών.

Η πορεία του στον Όμιλο ΟΤΕ

Πριν την ένταξή του στον Όμιλο Qualco, ο Διονύσης Μαντάς προερχόταν από τον Όμιλο ΟΤΕ, όπου είχε μια μακρά και σημαντική θητεία. Τα τελευταία χρόνια, είχε την ευθύνη για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων Smart Cities. Σε αυτό το πλαίσιο, συνέβαλε ενεργά στον σχεδιασμό και την προώθηση μεγάλων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού για φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Όμιλο ΟΤΕ, κατείχε επίσης σημαντικές διοικητικές θέσεις στους τομείς Cloud, IoT και ICT. Ο ρόλος του ήταν ενεργός στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μονάδων, στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων, αλλά και στη διαμόρφωση στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαίους διεθνείς τεχνολογικούς οργανισμούς.

Η δήλωση του Διονύση Μαντά

Με αφορμή την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ο Διονύσης Μαντάς προέβη σε δήλωση. Τόνισε ότι η ψηφιακή αναβάθμιση του Δημόσιου Τομέα αποτελεί μια διαρκή πρόκληση για την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Παράλληλα, χαρακτήρισε την αναβάθμιση αυτή ως μια σημαντική ευκαιρία για τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας τόσο για τους πολίτες όσο και για την οικονομία της χώρας.

Ο ίδιος δήλωσε πως στόχος του είναι να συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών και καινοτόμων λύσεων. Αυτές οι συνεργασίες και λύσεις, σύμφωνα με τον κ. Μαντά, θα επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα, φέρνοντας οφέλη σε όλα τα επίπεδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta