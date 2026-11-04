Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY σε επαφές υψηλού επιπέδου στο Άμπου Ντάμπι

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, είχε σειρά επαφών με κορυφαία στελέχη από την παγκόσμια αγορά ενέργειας, κατά τη συμμετοχή του στο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο & Έκθεση Πετρελαίου ADIPEC. Η διοργάνωση έλαβε χώρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα στο Άμπου Ντάμπι. Οι επαφές αυτές πραγματοποιήθηκαν με στελέχη που επηρεάζουν τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά ενέργειας.

Η παρουσία της HELLENiQ ENERGY στην ADIPEC

Ο Ανδρέας Σιάμισιης, ως επικεφαλής της HELLENiQ ENERGY, συμμετείχε ενεργά σε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις στον τομέα της ενέργειας. Η παρουσία του εκεί σηματοδοτεί τη συνεχή δέσμευση της εταιρείας στις διεθνείς εξελίξεις και τον διάλογο για το μέλλον της ενεργειακής βιομηχανίας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY μίλησε σε δύο ξεχωριστές ενότητες. Εκεί, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ηγετικά στελέχη που προέρχονται από τις μεγαλύτερες εταιρίες παγκοσμίως, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας πετρελαιοειδών και των τεχνολογιών ενέργειας.

Η σημασία του συνεδρίου ADIPEC

Η ADIPEC αναγνωρίζεται ως μία από τις κορυφαίες διεθνείς εκδηλώσεις στον τομέα της ενέργειας. Συγκεντρώνει μια ευρεία γκάμα συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων ενεργειακών εταιρειών, όπως η HELLENiQ ENERGY, καθώς και κυβερνητικών εκπροσώπων, επενδυτών και ειδικών της τεχνολογίας από όλο τον κόσμο.

Η διοργάνωση καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της ενεργειακής βιομηχανίας. Από τους παραδοσιακούς τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, μέχρι τις αναδυόμενες νέες τεχνολογίες και τις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης. Η ADIPEC πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κρατικής εταιρείας πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι, της ADNOC, και αποτελεί ένα κεντρικό σημείο συνάντησης και διαλόγου για την πορεία της ενέργειας στο μέλλον.

Οι συζητήσεις για την παγκόσμια αγορά ενέργειας

Στο επίκεντρο των συζητήσεων και των παρουσιάσεων στις οποίες συμμετείχε ο Ανδρέας Σιάμισιης, βρέθηκαν κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Συγκεκριμένα, αναλύθηκε η παγκόσμια αναταραχή που επικρατεί στον κλάδο, καθώς και οι ποικίλες προκλήσεις που αναδύονται συνεχώς.

Παράλληλα με τις προκλήσεις, οι συζητήσεις εστίασαν και στις ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσα σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, μεταξύ άλλων, τόνισε σημαντικά σημεία κατά την παρέμβασή του, συμβάλλοντας στον διάλογο για τις στρατηγικές που θα διαμορφώσουν το ενεργειακό τοπίο.

Τα μεγέθη της ADIPEC 2026

Η έκθεση ADIPEC 2026, η οποία διεξάγεται από τις 2 μέχρι τις 5 Νοεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι, επιβεβαιώνει τον παγκόσμιο χαρακτήρα και τη σημασία της. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν περισσότεροι από 40 υπουργοί ενέργειας, γεγονός που υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο των εκπροσώπων.

Επίσης, παρόντες είναι κορυφαίοι CEOs από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς κολοσσούς του πλανήτη. Συνολικά, εκπροσωπούνται περισσότερες από 172 χώρες, με πάνω από 2.250 εταιρίες να παρουσιάζουν τις δραστηριότητές τους. Ο αριθμός των επισκεπτών αναμένεται να ξεπεράσει τους 240 χιλιάδες, καθιστώντας τη συγκεκριμένη έκθεση τη μεγαλύτερη διοργάνωση για τον τομέα της ενέργειας παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από: Newsit