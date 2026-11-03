Ο Ντένις Χόουπ πουλάει «οικόπεδα» στη Σελήνη, εκμεταλλευόμενος ένα νομικό κενό

Ένας Αμερικανός επιχειρηματίας, ο 67χρονος Ντένις Χόουπ, ο οποίος εδρεύει στη Νεβάδα, έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ιδιαίτερα αξιόλογη περιουσία, πουλώντας εκτάσεις στον μοναδικό φυσικό δορυφόρου της Γης, τη Σελήνη, καθώς και σε άλλους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Η δραστηριότητά του, που πολλοί αποκαλούν «σεληνόχαρτα», βασίζεται στην εκμετάλλευση ενός νομικού κενού και έχει προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες αγοραστές.

Η ιδέα πίσω από την «αυτοκρατορία» του διαστήματος

Ο Ντένις Χόουπ, ο οποίος σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων και ψυχολογία σε κολέγιο της Καλιφόρνιας, δεν είχε ποτέ σχεδιάσει να γίνει «μεγιστάνας του διαστήματος». Ωστόσο, πάντα επιθυμούσε να κάνει κάτι ασυνήθιστο, κάτι που να ξεχωρίζει. Το 1980, ως ένας φιλόδοξος, αλλά μέτριος πωλητής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, «σκαρφίστηκε» μια επιχειρηματική ιδέα που αποδείχτηκε όχι μόνο περίφημη, αλλά και νομότυπη, σύμφωνα με τον ίδιο.

Μέσω αυτής της ιδέας, ο Χόουπ «απέκτησε» ιδιοκτησιακά δικαιώματα όχι απλά σε «οικόπεδα», αλλά σε ολόκληρη την έκταση της Σελήνης. Στη συνέχεια, προχώρησε στην πώληση αυτών των εκτάσεων σε διάφορους αγοραστές. Η επιχείρησή του έχει πουλήσει τίτλους ιδιοκτησίας για πάνω από ένα δισεκατομμύριο στρέμματα, ενώ έχει δημιουργήσει και δικές του οντότητες, όπως η «Πρεσβεία της Σελήνης» (Lunar Embassy) και η «Γαλαξιακή Κυβέρνηση», διαθέτοντας ακόμα και Σύνταγμα και το δικό του νόμισμα, το «Δ».

Από πωλητής αυτοκινήτων σε «μετρ» του “unreal estate”

Η μεταμόρφωση του Ντένις Χόουπ από έναν απλό πωλητή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σε έναν εξαιρετικό μπίζνεσμαν ήταν ραγδαία. Η εντελώς απροσδόκητη και ιδιοφυής επιχειρηματική του δραστηριότητα, την οποία πολλοί χαρακτηρίζουν εξωφρενική αλλά και εξόφθαλμα παράνομη, του επέτρεψε να «χτίσει» μια διόλου ευκαταφρόνητη περιουσία μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η δράση του Χόουπ δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς έγινε πρώτο θέμα στους New York Times. Το γεγονός ότι στο πελατολόγιό του περιλαμβάνονται πρώην Πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και αρκετοί σελέμπριτις, έχει συμβάλει στο να «νομιμοποιηθεί» η δράση του στα μάτια του κόσμου, αναδεικνύοντάς τον σε έναν πραγματικό μετρ στο χώρο του… “unreal estate”.

Το διάσημο πελατολόγιο του Ντένις Χόουπ

Ανάμεσα στους πιο διάσημους πολιτικούς-πελάτες του Ντένις Χόουπ συγκαταλέγονται τρεις διαδοχικοί ένοικοι του Λευκού Οίκου: ο Τζίμι Κάρτερ, ο Ρόναλντ Ρίγκαν και ο Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος. Παρόλο που και οι τρεις έχουν αποβιώσει, η παρουσία τους στο πελατολόγιο του Χόουπ υπογραμμίζει την απήχηση της ιδέας του.

Εκτός από τους πολιτικούς, ο Χόουπ έχει προσελκύσει και τρανταχτά ονόματα από τον χώρο του θεάματος, τα οποία βρίσκονται εν ζωή και σε πλήρη ακμή της καριέρας τους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Νικόλ Κίντμαν, ο Τζον Τραβόλτα, ο Τομ Κρουζ, ο Κλιντ Ίστγουντ, ο Τομ Χανκς, καθώς και ο δημιουργός του Star W.

Η Σελήνη στο επίκεντρο: Επιστροφή της NASA και οι «ιδιοκτήτες»

Την ώρα που η ΝΑΣΑ προγραμματίζει την ολοκληρωτική επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη μετά από πολλές δεκαετίες, σχεδιάζοντας μια επανδρωμένη πτήση εντός του 2028 το αργότερο, με στόχο την αποβίβαση αστροναυτών στο έδαφός της, ο Ντένις Χόουπ συνεχίζει να «θησαυρίζει» από την πώληση των «σεληνόχαρτων».

Η επιχείρησή του απευθύνεται σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι, όπως αναφέρεται, δεν μπορούν να θεωρηθούν αφελείς, αλλά το αντίθετο μάλιστα. Αυτοί οι αγοραστές συνεχίζουν να επενδύουν σε τίτλους ιδιοκτησίας για εκτάσεις στο διάστημα, παρά τις επιστημονικές εξελίξεις και τα σχέδια για μελλοντικές αποστολές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta