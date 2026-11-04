Στεγαστική πολιτική: Οι διαφορετικές προσεγγίσεις Ελλάδας και Κύπρου για την ανακαίνιση κλειστών κατοικιών

Η Πολιτεία στην Ελλάδα προχωρά στην επιδότηση της ανακαίνισης κλειστών κατοικιών, με στόχο την επαναφορά τους στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης. Το νέο πρόγραμμα, με την ονομασία «Ανακαίνιση Κατοικίας», διαθέτει προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ, ωστόσο δεν συνδέει τη δημόσια χρηματοδότηση με την υποχρέωση εξασφάλισης προσιτών ενοικίων. Η προσέγγιση αυτή έρχεται σε αντίθεση με το κυπριακό μοντέλο, όπου η επιδότηση συνοδεύεται από την επιβολή ενοικίου περίπου 30% χαμηλότερου από τα επίπεδα της αγοράς.

Το ελληνικό πλαίσιο περιορίζεται στην πρόβλεψη τριετούς σταθερού ενοικίου και στην παροχή επιδότησης έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αυτό εγείρει τον κίνδυνο να ωφεληθούν κυρίως ιδιοκτήτες με επαρκή ρευστότητα, χωρίς να επιλύεται ουσιαστικά το πρόβλημα των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν πιέσεις λόγω της στεγαστικής κρίσης.

Το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» στην Ελλάδα

Η νέα δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών στην αγορά. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσουν στις 29 Οκτωβρίου 2026, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Η δράση αυτή έχει ως κεντρικό στόχο την οικονομική ενίσχυση των ιδιοκτητών για την ανακαίνιση παλαιών και αναξιοποίητων κατοικιών, οι οποίες παραμένουν εκτός αγοράς.

Ένα σημαντικό μέρος του οικιστικού αποθέματος της χώρας δεν αξιοποιείται, συχνά λόγω του υψηλού κόστους αποκατάστασης και της οικονομικής αδυναμίας των ιδιοκτητών να χρηματοδοτήσουν τις απαραίτητες εργασίες. Η αξιοποίηση αυτών των κατοικιών αναμένεται να ωφελήσει τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και την κοινωνία, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος και στην αύξηση της διαθέσιμης προσφοράς στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης.

Η διαφορετική προσέγγιση της Κύπρου

Σε αντίθεση με το ελληνικό μοντέλο, το αντίστοιχο κυπριακό πλαίσιο για την ανακαίνιση κλειστών κατοικιών υιοθετεί μια διαφορετική προσέγγιση. Στην Κύπρο, η δημόσια χρηματοδότηση για την ανακαίνιση συνδέεται άμεσα με την εξασφάλιση προσιτών ενοικίων. Συγκεκριμένα, το κυπριακό μοντέλο επιβάλλει τη διάθεση της ανακαινισμένης κατοικίας με ενοίκιο που είναι περίπου 30% χαμηλότερο από τα επίπεδα της αγοράς.

Αυτή η πρόβλεψη διασφαλίζει ότι η δημόσια επιδότηση δεν αποσκοπεί μόνο στην επαναφορά ακινήτων στην αγορά, αλλά και στη δημιουργία πραγματικά προσιτής στέγης για τους πολίτες. Η σύνδεση της επιδότησης με το ύψος των μισθωμάτων αποτελεί ένα βασικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τις δύο προσεγγίσεις.

Το κρίσιμο ζήτημα της προσιτής στέγης

Το κεντρικό ερώτημα που ανακύπτει σχετικά με το ελληνικό πρόγραμμα δεν είναι μόνο πόσα σπίτια θα επιστρέψουν στην αγορά, αλλά κυρίως πόσα νοικοκυριά θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα μισθώσουν. Η ανακαίνιση ακινήτων, αν και θετική, δεν συνεπάγεται αυτομάτως και τη δημιουργία προσιτής στέγης. Ένα διαμέρισμα, μετά την ανακαίνισή του, μπορεί να διατεθεί προς μίσθωση με ποσά που φτάνουν τα 800, 900 ή ακόμα και 1.000 ευρώ τον μήνα.

Η επαναφορά ενός τέτοιου ακινήτου στην αγορά είναι θετική για την αύξηση της προσφοράς, αλλά δεν σημαίνει ότι καθίσταται προσιτό σε έναν νέο εργαζόμενο, σε μια οικογένεια ή σε ένα μονογονεϊκό νοικοκυριό που πιέζεται από τη στεγαστική κρίση. Η απουσία σύνδεσης της δημόσιας επιδότησης με το ύψος των μισθωμάτων και τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των πολιτών αποτελεί το βασικό κοινωνικό έλλειμμα του σχεδιασμού.

Η σημασία της αξιοποίησης των κλειστών κατοικιών

Σε μια περίοδο όπου η στεγαστική κρίση επιβαρύνει ολοένα περισσότερο τα νοικοκυριά και περιορίζει την οικονομική αυτονομία των νέων, η αξιοποίηση των κλειστών κατοικιών αποτελεί μια σημαντική προτεραιότητα. Η νέα δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» δημιουργεί μια ουσιαστική ευκαιρία ενίσχυσης της προσφοράς κατοικιών, καθώς ένα σημαντικό μέρος του οικιστικού αποθέματος παραμένει εκτός αγοράς.

Η οικονομική ενίσχυση των ιδιοκτητών για την ανακαίνιση παλαιών και αναξιοποίητων κατοικιών είναι αναμφίβολα μια θετική πρωτοβουλία. Αυτή η αξιοποίηση ωφελεί τόσο τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι αδυνατούν συχνά να χρηματοδοτήσουν τις απαραίτητες εργασίες, όσο και την κοινωνία γενικότερα, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος και στην αύξηση της διαθέσιμης στέγης.

Το κοινωνικό όφελος και οι προκλήσεις

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι εάν πρέπει να ενισχυθούν οι ιδιοκτήτες, αλλά πώς η δημόσια χρηματοδότηση μπορεί να δημιουργήσει παράλληλα ουσιαστικό και μετρήσιμο κοινωνικό όφελος. Ένα πρόγραμμα ανακαίνισης δεν μετατρέπεται αυτομάτως σε αποτελεσματική στεγαστική πολιτική μόνο και μόνο επειδή επαναφέρει κλειστές κατοικίες στην αγορά.

Η αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας πολιτικής κρίνεται από το κατά πόσο η επαναφορά των κατοικιών συνδυάζεται με τη δυνατότητα των νοικοκυριών να τις μισθώσουν σε προσιτές τιμές. Η απουσία αυτής της σύνδεσης στον ελληνικό σχεδιασμό αφήνει ανοιχτό το ζήτημα της πραγματικής πρόσβασης σε προσιτή στέγη για όσους τη χρειάζονται περισσότερο.

Με πληροφορίες από: Enikos