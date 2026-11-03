Νέος ψηφιακός αγγειογράφος τελευταίας γενιάς στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας

Ένας νέος ψηφιακός αγγειογράφος τελευταίας γενιάς, αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, τέθηκε σε λειτουργία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Ο σύγχρονος εξοπλισμός λειτουργεί ήδη από τα μέσα Οκτωβρίου στο Εργαστήριο Ακτινολογίας, με σκοπό τη βελτίωση της αντιμετώπισης σοβαρών αγγειακών περιστατικών στην περιοχή της Θεσσαλίας. Η απόκτησή του αποτελεί δωρεά της HELLENiQ ENERGY, μέσω της θυγατρικής της HELLENiQ Petroleum.

Η νέα προσθήκη στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας

Ο ψηφιακός αγγειογράφος εγκαταστάθηκε και ενισχύει τη Μονάδα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Πρόκειται για τη μοναδική μονάδα του είδους της στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που της προσδίδει έναν καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση σοβαρών νευρολογικών και αγγειακών περιστατικών.

Η τεχνολογία του συστήματος επιτρέπει την ταυτόχρονη απεικόνιση των αγγείων από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Αυτή η δυνατότητα αυξάνει σημαντικά την ακρίβεια τόσο στη διάγνωση όσο και στην εκτέλεση σύνθετων επεμβατικών πράξεων, προσφέροντας πιο αποτελεσματικές λύσεις στους ασθενείς.

Σημαντική βελτίωση στην αντιμετώπιση περιστατικών

Η λειτουργία του νέου συστήματος αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών. Συγκεκριμένα, θα συμβάλει στην καλύτερη αντιμετώπιση των ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων, των εγκεφαλικών ανευρυσμάτων και των αγγειακών δυσπλασιών.

Παράλληλα, η εγκατάσταση του αγγειογράφου ενισχύει την πρόσβαση των πολιτών της Κεντρικής Ελλάδας σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας. Με αυτό τον τρόπο, οι κάτοικοι της περιοχής θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν υψηλής ποιότητας ιατρική φροντίδα χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται σε μακρινά νοσοκομεία.

Διευρυμένες ιατρικές εφαρμογές

Εκτός από τις νευροακτινολογικές εφαρμογές, ο νέος ψηφιακός αγγειογράφος μπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλους τομείς της ιατρικής. Συγκεκριμένα, προσφέρει τη δυνατότητα διενέργειας επεμβάσεων περιφερικών αγγείων, καθώς και εφαρμογών σε ογκολογικές θεραπείες.

Αυτή η ευρεία γκάμα χρήσεων διευρύνει σημαντικά το φάσμα των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Η πολυλειτουργικότητα του εξοπλισμού καθιστά το νοσοκομείο ένα κέντρο αναφοράς για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων.

Η δωρεά στο πλαίσιο της κοινωνικής συνεισφοράς

Η δωρεά του ψηφιακού αγγειογράφου εντάσσεται στο πρόγραμμα κοινωνικής συνεισφοράς που υλοποίησε η HELLENiQ ENERGY μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του 2023 στη Θεσσαλία. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της δέσμευσης του Ομίλου για την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε μέσω μιας συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, της διοίκησης του νοσοκομείου και της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) ανέλαβε, επιπλέον, τις εργασίες ανακαίνισης και διαμόρφωσης του χώρου όπου φιλοξενείται ο αγγειογράφος, συμβάλλοντας στην ταχεία υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου.

Ευρύτερη στρατηγική στήριξης της υγείας

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του Ομίλου HELLENiQ ENERGY για τη στήριξη του τομέα της Υγείας στην Ελλάδα. Μέσω ανάλογων δράσεων, επιδιώκεται η αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.

Είναι αξιοσημείωτο ότι τα τελευταία έξι χρόνια, η εταιρία έχει διαθέσει περισσότερα από 16 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη περίπου 17 νοσοκομείων και μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Αυτά τα έργα έχουν ωφελήσει περισσότερους από 2,6 εκατομμύρια πολίτες σε όλη την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη διαρκή συνεισφορά του Ομίλου στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Με πληροφορίες από: Topontiki