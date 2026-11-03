Η ΕΖΑ περιόρισε τις ζημίες το 2025, με πτώση τζίρου και έμφαση στην αποδοτικότητα

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ) ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2025, τα οποία καταγράφουν περιορισμό των καθαρών ζημιών, αλλά και υποχώρηση του κύκλου εργασιών. Συγκεκριμένα, οι ζημίες μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση περίπου 30% σε σύγκριση με το 2024. Ωστόσο, οι πωλήσεις της εταιρείας μειώθηκαν κατά 10,5%, φτάνοντας τα 25,7 εκατ. ευρώ.

Στρατηγική εστίαση σε πιο αποδοτικές πωλήσεις

Η διοίκηση της ΕΖΑ επικεντρώνεται στην ενίσχυση της αποδοτικότητας των πωλήσεών της, επιλέγοντας να έχει μεγαλύτερη παρουσία σε προϊόντα και εμπορικά κανάλια που προσφέρουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Αυτή η στρατηγική επιλογή οδήγησε σε περιορισμό της δραστηριότητας σε λιγότερο αποδοτικά τμήματα της αγοράς.

Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος της εταιρείας αφορά κυρίως πιο κερδοφόρες πωλήσεις στον κλάδο της εστίασης (HoReCa) και προϊόντα με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Παρά τη βελτίωση επιμέρους δεικτών, η εταιρεία δεν έχει ακόμη επιστρέψει στην καθαρή κερδοφορία.

Οι οικονομικοί δείκτες του 2025

Οι πωλήσεις της ΕΖΑ το 2025 διαμορφώθηκαν στα 25,7 εκατ. ευρώ, έναντι 28,7 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 10,5%. Παράλληλα, το μεικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα, φτάνοντας το 43% από 42% την προηγούμενη χρήση. Ωστόσο, αυτή η ενίσχυση δεν αντισταθμίζει πλήρως τη μείωση του τζίρου, με το μεικτό κέρδος να υπολογίζεται περίπου στα 11,1 εκατ. ευρώ, έναντι 12,1 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,43 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περιθώριο περίπου 9,5% επί των πωλήσεων. Η εταιρεία ανέφερε ότι διατήρησε το περιθώριο EBITDA, χωρίς να παραθέτει το αντίστοιχο ποσό της προηγούμενης χρονιάς στην ανακοίνωση.

Περιορισμός ζημιών και αύξηση ιδίων κεφαλαίων

Οι ζημίες προ φόρων της ΕΖΑ περιορίστηκαν κατά 54%, ενώ οι ζημίες μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση περίπου 30% σε σχέση με τα 3,7 εκατ. ευρώ του 2024. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί πρόοδο στην αποδοτικότητα της εταιρείας.

Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια της ΕΖΑ αυξήθηκαν στα 11,1 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 10 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Η ανακοίνωση της εταιρείας δεν παρέχει ανάλυση των παραγόντων που διαμόρφωσαν αυτή τη μεταβολή της καθαρής θέσης.

Εμπορικό σκέλος και χαρτοφυλάκιο προϊόντων

Στο εμπορικό σκέλος, η ΕΖΑ δίνει ιδιαίτερο βάρος τόσο στην εστίαση όσο και στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Οι ετικέτες ΠΕΙΡΑΪΚΗ και CRETAN KINGS είχαν σημαντική συμβολή, κυρίως στο κανάλι HoReCa. Επιπλέον, καταγράφεται ανάπτυξη στις μπύρες χωρίς αλκοόλ, συγκεκριμένα στις EZA ALCOHOL FREE και PILS HELLAS 0.0, αν και δεν δημοσιοποιήθηκαν επιμέρους πωλήσεις ή ποσοστά μεταβολής για αυτά τα προϊόντα.

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας συμπληρώνεται από τη συνεργασία της με τη Mahou San Miguel, καθώς και από την παρουσία των αποσταγμάτων ΠΙΛΑΒΑΣ στην αγορά. Η παραγωγική βάση της ΕΖΑ παραμένει η μονάδα της στην Αταλάντη.

Προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΖΑ, Νικήτας Ασπιώτης, έχει θέσει ως βασικές προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο την εμπορική ενίσχυση της εταιρείας, την εξέλιξη των προϊόντων της και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών. Το βασικό ζητούμενο για την εταιρεία είναι η βελτίωση του εμπορικού μείγματος να συνδυαστεί με τη σταθεροποίηση των εσόδων.

Ο στόχος παραμένει ο περαιτέρω περιορισμός των ζημιών, με τα αποτελέσματα του 2025 να υποδεικνύουν πρόοδο στην αποδοτικότητα. Η πρόκληση της επιστροφής στην κερδοφορία παραμένει ανοιχτή για την Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης.

Με πληροφορίες από: Topontiki