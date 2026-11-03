Οι περίεργες δηλώσεις εισοδήματος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη και οι αποκαλύψεις από τις παρακολουθήσεις

Σειρά συνομιλιών που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. αποκαλύπτει τις οικονομικές πρακτικές του 37χρονου Κωνσταντίνου Φιρινίδη, προέδρου μιας «αμαρτωλής» ΜΚΟ. Τα στοιχεία φέρνουν στο φως μια εντυπωσιακή αύξηση στα δηλωμένα εισοδήματά του μέσα σε ένα χρόνο, καθώς και άλλες δραστηριότητες που εγείρουν ερωτήματα. Οι καταγραφές περιλαμβάνουν συζητήσεις με στενό του φίλο, αστυνομικό, αλλά και λεπτομέρειες για προσωπικές του δαπάνες και σχέσεις.

Οι δηλώσεις εισοδήματος και οι «εξηγήσεις»

Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης φέρεται να εκτόξευσε επίτηδες τα δηλωμένα εισοδήματά του στην εφορία το έτος 2025. Ειδικότερα, ενώ το 2024 είχε δηλώσει μόλις 295 ευρώ εισόδημα, έναν χρόνο αργότερα, το 2025, δήλωσε το ποσό των 146.000 ευρώ. Αυτή η απότομη μεταβολή αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης σε μία από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αστυνομικό και στενό του φίλο, ο πρόεδρος της ΜΚΟ ανέφερε ότι καταβάλει δόση στην εφορία ύψους 5.500 ευρώ, καθώς είχε δηλώσει εισοδήματα ύψους 180.000 ευρώ, ένα ποσό μεγαλύτερο από το πραγματικά δηλωθέν. Όταν ο αστυνομικός τον ρώτησε εάν τα χρήματα προέρχονταν από το φιλανθρωπικό σωματείο, ο Φιρινίδης απάντησε ότι προέρχονταν από πολλές πηγές.

Μεταξύ των πηγών που επικαλέστηκε ήταν η εταιρία με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων που διαθέτει, μία άλλη εταιρία που είχε δημιουργήσει, καθώς και «μισθοδοσίες του σωματείου».

Τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας

Η αστυνομική έρευνα, ωστόσο, αποκάλυψε μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με όσα ισχυριζόταν ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης. Από τις διαπιστώσεις των Αρχών προέκυψε ότι κατά τη διάρκεια που διήρκησε η έρευνα, ουδέποτε διαπιστώθηκε να εργάζεται.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΜΚΟ είπε στον αστυνομικό φίλο του ότι δήλωσε εκ προθέσεως τόσο μεγάλο εισόδημα το 2025. Ο λόγος, όπως εξήγησε, ήταν για να μπορεί να πληρώνει υψηλούς φόρους και να είναι μικρή η πιθανότητα ελέγχου του από τις Αρχές, σε περίπτωση που γινόταν κάποια καταγγελία σε βάρος του. Από τη συνομιλία προκύπτει επίσης ότι ο Φιρινίδης λάμβανε χρήματα από το φιλανθρωπικό σωματείο, παρόλο που τα μέλη του προσδιορίζονται ως εθελοντές τόσο στο κοινό όσο και στο καταστατικό του.

Ο αστυνομικός φίλος και τα «ύποπτα» στοιχήματα

Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες εμφανίζεται και ο αστυνομικός φίλος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, ο οποίος φέρεται να ήταν στέλεχος ποδοσφαιρικής ομάδας. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός στοιχημάτιζε σε επιλογές μόνο εναντίον της ομάδας του, δηλαδή σε αγώνες που ηττήθηκε.

Οι αγώνες αυτοί κρίθηκαν «ύποπτοι» από τον εποπτεύοντα φορέα, γεγονός που οδήγησε στην απενεργοποίηση του λογαριασμού του. Ο αστυνομικός είχε προβεί σε έγγραφη διαμαρτυρία γι’ αυτό το γεγονός, αναφέροντας στον αρμόδιο φορέα ότι αδικήθηκε.

Στη διαμαρτυρία του, υποστήριξε ότι κέρδισε αρκετά χρήματα στις 5 Ιανουαρίου, παίζοντας live στοίχημα σε αγώνα της Γ’ Εθνικής κατηγορίας.

Πολυτελείς διαμονές και προσωπικές δαπάνες

Οι συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. δεν περιορίζονται μόνο στα οικονομικά και τις σχέσεις με τον αστυνομικό. Σε άλλη καταγραφή, ο πρόεδρος της ΜΚΟ συνομιλεί με υπάλληλο πολυτελούς ξενοδοχείου στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, προκειμένου να μισθώσει σουίτα με κόστος 720 ευρώ.

Την ίδια ημέρα, ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης συνομιλεί με μία γυναίκα, στην οποία λέει ότι την περιμένει εναγωνίως στο ξενοδοχείο. Αυτές οι συνομιλίες σκιαγραφούν ένα προφίλ που περιλαμβάνει πολυτελείς διαμονές.

Σε μία διαφορετική επικοινωνία, ο Φιρινίδης εμφανίζεται πρόθυμος να πληρώσει σε φίλο του 1.000 ευρώ για να του παραχωρήσει το σπίτι του για μόλις λίγες ώρες. Επίσης, σε τηλεφώνημά του σε πρώην σύντροφό του, με την οποία είχε παράλληλη σχέση, λέει ότι δαπάνησε για εκείνη 100.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis