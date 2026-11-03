Η Apple προβλέπει πτώση του περιθωρίου κέρδους στο εορταστικό τρίμηνο

Η Apple προειδοποίησε ότι το κόστος των τσιπ μνήμης θα συνεχίσει να αυξάνεται, ασκώντας πίεση στο περιθώριο κέρδους της εταιρείας κατά το κρίσιμο εορταστικό τρίμηνο, το δ’ τρίμηνο του έτους. Παρά την πρόβλεψη αυτή, η εταιρεία έχει ήδη λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει τις απαραίτητες προμήθειες. Οι προβλέψεις αυτές οδήγησαν αρχικά σε πτώση των μετοχών της Apple.

Προβλέψεις για το εορταστικό τρίμηνο

Η Apple αναμένει ότι το μικτό περιθώριο κέρδους της θα κυμανθεί μεταξύ 45% και 46% για το τρίμηνο που λήγει τον Δεκέμβριο. Αυτό το ποσοστό είναι μειωμένο σε σύγκριση με το 47,9% που καταγράφηκε το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους. Η εταιρεία προβλέπει επίσης αύξηση εσόδων από υπηρεσίες κατά 8% έως 9%.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη για τα έσοδα από υπηρεσίες βρίσκεται κάτω από τις προσδοκίες των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν αύξηση της τάξης του 10,7%. Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης όπου παρουσιάστηκαν οι ασθενέστερες προοπτικές για τα περιθώρια κέρδους, οι μετοχές της Apple υποχώρησαν αρχικά κατά 4%, αν και αργότερα οι απώλειες μειώθηκαν στο 2%.

Αποτελέσματα προηγούμενου τριμήνου και ζήτηση

Παρά τις ανησυχίες για το εορταστικό τρίμηνο, η πρώιμη ζήτηση για τη σειρά iPhone 18 Pro, σε συνδυασμό με τις υψηλότερες τιμές, έδωσε ώθηση στα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου. Οι πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου του οικονομικού έτους ανήλθαν σε 114,48 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι προέβλεπαν 113,39 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 2,10 δολάρια, ποσό υψηλότερο από τις εκτιμήσεις των 1,99 δολαρίων, ακόμα και αν εξαιρεθούν οι επιστροφές δασμών ύψους 5 σεντς. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν μια ισχυρή πορεία της εταιρείας στο πρόσφατο παρελθόν, παρά τις προβλέψεις για τις επικείμενες πιέσεις.

Νέα στρατηγική και κυκλοφορίες προϊόντων

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε μια περίοδο που η Apple πειραματίζεται με μια νέα στρατηγική, υπό την ηγεσία του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, John Ternus, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Σεπτέμβριο. Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες κατά τις οποίες τα περισσότερα νέα iPhone κυκλοφορούσαν κάθε φθινόπωρο, η Apple φέτος παρουσιάζει τα προϊόντα της σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, τα μοντέλα iPhone Pro και Duo κυκλοφόρησαν φέτος, ενώ άλλα μοντέλα αναμένονται την επόμενη χρονιά. Επιπλέον, η Apple κυκλοφόρησε μια πληθώρα νέων προϊόντων εκτός iPhone αυτό το τρίμηνο, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων φορητών υπολογιστών με οθόνη αφής και του πρώτου κόμβου έξυπνου σπιτιού.

Ο σταθερός ρυθμός της κυκλοφορίας νέων προϊόντων, σύμφωνα με τους αναλυτές, έχει ως στόχο να εξομαλύνει τον ετήσιο κύκλο εσόδων της Apple. Για δεκαετίες, ο κύκλος αυτός έδειχνε μια τεράστια άνθηση κατά το τρίμηνο των εορτών, που λήγει τον Δεκέμβριο, η οποία όμως εξασθενούσε μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού.

Προβλήματα με το iPhone Duo

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Apple έχει αντιμετωπίσει αναφορές πελατών σχετικά με ραγισμένες οθόνες στο iPhone Duo, το οποίο αποτελεί το πρώτο της πτυσσόμενο τηλέφωνο. Το συγκεκριμένο μοντέλο εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες στο διαδίκτυο και προκάλεσε ουρές στα καταστήματα τον περασμένο μήνα, δείχνοντας την αρχική του δημοτικότητα.

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο John Ternus δήλωσε ότι «ένα πολύ μικρό ποσοστό» των μονάδων iPhone Duo έχει επιστραφεί λόγω προβλημάτων στην οθόνη. Ο ίδιος ανέφερε ότι η Apple προχωρά στην αντικατάσταση των συσκευών αυτών. Επιπλέον, ο κ. Ternus σημείωσε ότι η εταιρεία γενικά δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί πλήρως στη ζήτηση για τα προϊόντα της.

Με πληροφορίες από: Newsit