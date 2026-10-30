Ενωσιακό τέλος 2 ευρώ στα μικροδέματα από χώρες εκτός ΕΕ από 1η Νοεμβρίου 2026

Από την 1η Νοεμβρίου του 2026, ένα νέο Ενωσιακό Τέλος Διεκπεραίωσης (Union Handling Fee – UHF) θα αρχίσει να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τέλος αυτό, το οποίο ανέρχεται σε 2 ευρώ ανά είδος αγαθού, θα επιβάλλεται στις ηλεκτρονικές αγορές που πραγματοποιούνται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο βασικός σκοπός του νέου αυτού μέτρου είναι η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των τελωνειακών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, το τέλος θα συμβάλει στη διαχείριση των εισαγόμενων δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου και στην ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την εισαγωγή τους στην ενιαία αγορά της Ε.Ε.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του νέου τέλους

Η εφαρμογή του Ενωσιακού Τέλους Διεκπεραίωσης σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στις διαδικασίες εισαγωγής προϊόντων από τρίτες χώρες. Το τέλος των 2 ευρώ θα επιβάλλεται για κάθε ξεχωριστό είδος αγαθού που περιλαμβάνεται σε μια ηλεκτρονική παραγγελία, ανεξάρτητα από την αξία του. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα εκτός Ε.Ε. θα πρέπει να συνυπολογίζουν αυτό το επιπλέον κόστος στις συνολικές τους δαπάνες από την καθορισμένη ημερομηνία.

Η θέσπιση του UHF έρχεται να αντιμετωπίσει την αυξημένη ροή μικροδεμάτων και την πολυπλοκότητα που συνεπάγεται η τελωνειακή τους διαχείριση. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των τελωνείων και η αποτελεσματική διεκπεραίωση του μεγάλου όγκου των εισαγωγών που προκύπτουν από το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ και οι κανόνες επιβολής

Για την εξειδίκευση των κανόνων επιβολής και είσπραξης του Ενωσιακού Τέλους Διεκπεραίωσης, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, έχει εκδώσει την Εγκύκλιο (Ε.2067/2026). Η συγκεκριμένη εγκύκλιος παρέχει λεπτομερείς οδηγίες για το πώς θα εφαρμόζεται το μέτρο στην πράξη, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ομοιόμορφη εφαρμογή του.

Μέσα από την Εγκύκλιο, καθορίζονται με σαφήνεια οι υπόχρεοι καταβολής του τέλους, δηλαδή ποιοι φορείς ή πρόσωπα θα είναι υπεύθυνοι για την πληρωμή του. Επιπλέον, περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν τόσο οι οικονομικοί φορείς, όπως οι εταιρείες ταχυμεταφορών και οι εισαγωγείς, όσο και οι τελωνειακές αρχές κατά την επιβολή και είσπραξη του τέλους. Αυτό περιλαμβάνει την τήρηση συγκεκριμένων βημάτων και την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων.

Αμετάβλητο το τέλος και ειδικοί κωδικοί

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του νέου Ενωσιακού Τέλους Διεκπεραίωσης είναι ότι δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Ακόμη και αν υπάρξει ακύρωση μιας παραγγελίας ή διπλή υποβολή τελωνειακής διασάφησης, το ποσό των 2 ευρώ παραμένει μη επιστρέψιμο. Αυτή η πρόβλεψη υπογραμμίζει τον χαρακτήρα του τέλους ως αποζημίωσης για τις διοικητικές ενέργειες που απαιτούνται για την αρχική διεκπεραίωση.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου στις τελωνειακές διαδικασίες, έχει προβλεφθεί η χρήση δύο ειδικών κωδικών. Αυτοί οι κωδικοί θα ενσωματωθούν στα συστήματα των τελωνείων και θα διευκολύνουν την αναγνώριση και την καταγραφή της επιβολής του τέλους σε κάθε σχετική συναλλαγή. Η χρήση τους θα συμβάλει στην απλοποίηση και την επιτάχυνση των ελέγχων, καθώς και στην ορθή είσπραξη των οφειλών.

Σχέση με τον ΦΠΑ και εξαιρέσεις από το μέτρο

Σχετικά με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), η επιβολή του νέου Ενωσιακού Τέλους Διεκπεραίωσης δεν επιφέρει αλλαγές στους ήδη ισχύοντες κανόνες για την απόδοση του ΦΠΑ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών. Οι υφιστάμενες διατάξεις παραμένουν σε ισχύ, διασφαλίζοντας τη συνέχεια στο φορολογικό πλαίσιο.

Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική διευκρίνιση όσον αφορά τον υπολογισμό του ΦΠΑ. Το ποσό του Ενωσιακού Τέλους Διεκπεραίωσης συνυπολογίζεται, κατά περίπτωση, στη φορολογητέα αξία επί της οποίας υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι το τελικό ποσό του ΦΠΑ μπορεί να επηρεαστεί από την προσθήκη του τέλους των 2 ευρώ, αυξάνοντας ελαφρώς τη βάση υπολογισμού του φόρου.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι αγορές και οι αποστολές αγαθών που πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας ή μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επηρεάζονται καθόλου από το Ενωσιακό Τέλος Διεκπεραίωσης. Το μέτρο αφορά αποκλειστικά τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, διασφαλίζοντας ότι οι εσωτερικές συναλλαγές και οι συναλλαγές εντός της Ε.Ε. παραμένουν ανεπηρέαστες από αυτή τη νέα επιβάρυνση.

Με πληροφορίες από: Newsit