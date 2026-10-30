Skydance: Ανακοίνωσε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου πριν από το μέτρο απολύσεων στο CBS – Ανησυχία στο CNN

Η Skydance Corp. ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για τους εργαζομένους των ειδησεογραφικών δικτύων CBS News και CNN, μια κίνηση που έρχεται μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Paramount με τη Warner Bros. Discovery. Το πρόγραμμα αυτό σηματοδοτεί την έναρξη ευρύτερων περικοπών και απολύσεων, καθώς η νέα εταιρεία επιδιώκει την ενοποίηση των δραστηριοτήτων της και τη μείωση των λειτουργικών της εξόδων. Η ανακοίνωση έχει επιδεινώσει το ήδη βαρύ κλίμα στα δημοσιογραφικά γραφεία των δύο εξέχοντων αμερικανικών δικτύων.

Η συγχώνευση και οι προοπτικές περικοπών

«Μαύρα σύννεφα» έχουν αναπτυχθεί πάνω από τα δύο εξέχοντα αμερικανικά ειδησεογραφικά δίκτυα, CBS News και CNN, καθώς η μητρική εταιρεία Skydance Corp. ανακοίνωσε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. Η κίνηση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της πρόσφατης ολοκλήρωσης της κολοσσιαίας συγχώνευσης της Paramount, ιδιοκτήτριας του CBS, με τη Warner Bros. Discovery, ιδιοκτήτριας του CNN, υπό την ομπρέλα της Skydance.

Το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης αποτελεί προάγγελο ευρύτερων περικοπών και απολύσεων. Η νέα εταιρεία προσπαθεί να ενοποιήσει τις δραστηριότητές της και να μειώσει τα λειτουργικά της κόστη, σηματοδοτώντας μια περίοδο αναδιάρθρωσης για τον κολοσσό των μέσων ενημέρωσης.

Ποιοι επηρεάζονται από το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου

Οι προσφορές εξαγοράς απευθύνονται σε υπαλλήλους με τουλάχιστον 15 χρόνια προϋπηρεσίας στην εταιρεία. Επιπλέον, αφορούν όσους κατέχουν θέση ίση ή κατώτερη από αυτή του Αντιπροέδρου, καλύπτοντας έτσι μια ευρεία γκάμα εργαζομένων, σχεδόν όλους.

Το πρόγραμμα αφορά επίσης όποιους εργάζονται εξ αποστάσεως και πληρούν συγκεκριμένα γεωγραφικά κριτήρια. Η προσφορά ισχύει για εργαζόμενους στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Χονγκ Κονγκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες διεθνείς τοποθεσίες.

Υποχρεωτική επιστροφή στο γραφείο και αντιδράσεις

Παράλληλα με το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, ο γίγαντας των μέσων ενημέρωσης επιβάλλει την υποχρεωτική επιστροφή στο γραφείο για πέντε ημέρες την εβδομάδα, τερματίζοντας την τηλεργασία σε όλες τις δραστηριότητές του. Αυτό το μέτρο έχει προκαλέσει δυσθυμία και αντιδράσεις σε CBS και CNN.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια ακόμη σημαντική αναδιάρθρωση για τους εργαζόμενους, καθώς ο Ντέιβιντ Έλισον επιδιώκει να εξορθολογήσει την εκτεταμένη αυτοκρατορία ψυχαγωγίας. Η επιβολή της πλήρους φυσικής παρουσίας έρχεται να προστεθεί στο ήδη βαρύ κλίμα που επικρατεί στα δύο δίκτυα.

Το κλίμα στα γραφεία και οι δηλώσεις της διοίκησης

Η προσφορά για εθελούσια έξοδο έρχεται μετά από μήνες αναταραχής στο CBS News, το οποίο η Skydance εξαγόρασε πέρυσι μαζί με την υπόλοιπη μητρική εταιρεία του δικτύου, την Paramount. Πηγή του CBS News δήλωσε ότι «η κατάσταση είναι άσχημη», προσθέτοντας πως «οι περισσότεροι φαίνεται να κλίνουν προς το να ζητήσουν αποζημίωση αποχώρησης» και ότι «ο κόσμος έχει κουραστεί».

Σε ηλεκτρονικό μήνυμα της διοίκησης, που συνυπογράφουν οι Ντέιβιντ Έλισον και Ινόν Κράιζ, αναφέρεται: «Καθώς προχωράμε στη συγχώνευση των ομάδων μας, αναγνωρίζουμε ότι δεν θα συνεχίσουν όλοι στο μέλλον, και το σεβόμαστε αυτό». Το σημείωμα προσθέτει: «Για να δώσουμε στους υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις τη δυνατότητα να προχωρήσουν με τον τρόπο που τους ταιριάζει, εισάγουμε ένα Πρόγραμμα Εθελοντικής Αποχώρησης».

Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις θα λάβουν εξατομικευμένες προσφορές στις οποίες θα αναφέρονται λεπτομερώς οι όροι, καθώς και ένα χρονικό περιθώριο για να αποφασίσουν αν θα αποδεχθούν την προσφορά. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να διαμορφώσει το μέλλον των δύο μεγάλων ειδησεογραφικών οργανισμών.

Με πληροφορίες από: Topontiki