Επτά κατηγορούμενοι στην υπόθεση «χωριάτικο» προφυλακίστηκαν – Ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης και πρώην συνδικαλιστής

Επτά κατηγορούμενοι στην υπόθεση της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» οδηγήθηκαν στη φυλακή, μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που διήρκεσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ανάμεσα στους προσωρινά κρατούμενους βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, στον οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην υπόθεση. Στη φυλακή οδηγείται επίσης ο πρώην συνδικαλιστής της ΔΕΗ, Ρίζος Ρίζος, ο οποίος φέρεται ως στενός συνεργάτης του επιχειρηματία.

Οι προσωρινά κρατούμενοι και οι ρόλοι τους

Οι επτά κατηγορούμενοι που πήραν τον δρόμο για τη φυλακή ήταν μέρος ενός συνόλου 30 ατόμων που κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις χθες ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Η διαδικασία των απολογιών ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένη και χρονοβόρα, ολοκληρώνοντας τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ως ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση, με τις αρχές να του αποδίδουν ηγετικό ρόλο. Παράλληλα, ο Ρίζος Ρίζος, γνωστός από την ιδιότητά του ως πρώην συνδικαλιστής της ΔΕΗ, εμφανίζεται ως στενός συνεργάτης του επιχειρηματία, γεγονός που οδήγησε και αυτόν στην προσωρινή κράτηση.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι και η απολογία του γιου

Από τους συνολικά 30 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν, οι υπόλοιποι, πλην των επτά που προφυλακίστηκαν, αφέθηκαν ελεύθεροι. Η απελευθέρωσή τους έγινε με την επιβολή συγκεκριμένων όρων. Μεταξύ αυτών που αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους είναι και ο γιος του επιχειρηματία, του αποκαλούμενου «Mr Χωριάτικο». Στον γιο του ιδιοκτήτη, πέραν των όρων, επιβλήθηκε επιπλέον η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ.

Κατά την απολογία του ενώπιον των αρχών, ο κατηγορούμενος γιος αρνήθηκε κατηγορηματικά όλα όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας με έμφαση πως δεν έχει διαπράξει καμία αξιόποινη πράξη. Φέρεται να υποστήριξε πως ουδέποτε αναμείχθηκε ουσιαστικά στη διοίκηση ή τη διαχείριση των εταιρειών της αλυσίδας, ούτε είχε οποιαδήποτε πραγματική εμπλοκή στη διαχείριση των ακινήτων που σχετίζονται με αυτές.

Οι ισχυρισμοί του γιου του επιχειρηματία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διέρρευσαν, ο γιος του επιχειρηματία ισχυρίστηκε ότι την πλήρη και αποκλειστική ουσιαστική διαχείριση όλων των εταιρειών ασκούσε αποκλειστικά ο πατέρας του, Άγγελος Γιαννακόπουλος. Δήλωσε με σαφήνεια ότι ο ίδιος δεν ασκούσε στην πράξη διοικητικά καθήκοντα, ούτε είχε οποιονδήποτε ενεργό ρόλο στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Στο απολογητικό του υπόμνημα, ο κατηγορούμενος φέρεται να ανέφερε πως η επαγγελματική του δραστηριότητα περιοριζόταν αποκλειστικά στην εργασία του ως αρτοποιού και ζαχαροπλάστη. Αυτή η εργασία λάμβανε χώρα σε επιχειρήσεις που ήταν συμφερόντων του πατέρα του. Είπε χαρακτηριστικά πως δεν συμμετείχε στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, δεν ασκούσε πραγματική διοίκηση ή έλεγχο και δεν είχε ουσιαστική γνώση ή ανάμειξη στα λοιπά εταιρικά ζητήματα που αφορούσαν την αλυσίδα.

Οι επόμενες απολογίες στο ανακριτικό γραφείο

Σήμερα αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου άλλοι 29 κατηγορούμενοι προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο». Μεταξύ αυτών των κατηγορουμένων, βρίσκεται και ο αρχιλογιστής της Ρόδου. Ο ρόλος του αρχιλογίστη θεωρείται κομβικής σημασίας για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης και την διαλεύκανση των πτυχών της.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr