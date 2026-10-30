Η Binance «πάγωσε» καταθέσεις μετά από κυβερνοεπίθεση και κλοπή 6,3 δισ. δολαρίων

Κυριολεκτική «θύελλα» επικρατεί στην αγορά κρυπτονομισμάτων, καθώς το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο στον κόσμο, η Binance, με 300 εκατομμύρια χρήστες, φέρεται να έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης. Το περιστατικό οδήγησε στην κλοπή περιουσιακών στοιχείων ύψους 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που αναλυτές εκτιμούν ως τη μεγαλύτερη ληστεία κρυπτονομισμάτων που έχει γίνει ποτέ. Ως άμεσο προληπτικό μέτρο, η Binance προχώρησε σε προσωρινή αναστολή των καταθέσεων και αναλήψεων.

Η κυβερνοεπίθεση στο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο

Η Binance ανακοίνωσε αρχικά ότι μια παραβίαση ασφαλείας είχε ως αποτέλεσμα μια εκτιμώμενη ζημιά 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στη συνέχεια, το ανταλλακτήριο συνεργάστηκε με εταίρους για να παγώσει τα επηρεαζόμενα περιουσιακά στοιχεία, με περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια να έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής. Δεν δόθηκε καμία ενημέρωση για την κατάσταση των υπόλοιπων 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων που παραμένουν άγνωστης τύχης.

Ο συνιδρυτής της Binance, Γι Χε, διαβεβαίωσε ότι η εταιρεία θα καλύψει «όλες τις απώλειες από hacking» από το ταμείο SAFU και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Επιπλέον, η Binance δήλωσε ότι οι καταθέσεις της δεν επηρεάστηκαν από το περιστατικό και αναμένει να επαναλάβει τις υπηρεσίες αναλήψεων τις επόμενες 48 ώρες. Τα κεφάλαια των χρηστών είναι ασφαλή, σύμφωνα με την εταιρεία.

Πώς εκδηλώθηκε η επίθεση

Η κυβερνοεπίθεση φέρεται να ξεκίνησε λόγω «κενού ασφαλείας» από φορητό υπολογιστή υπαλλήλου της εταιρείας, συγκεκριμένα ενός «μηχανικού DevOps». Αυτό επέτρεψε στον επιτιθέμενο να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα κοντέινερ υπηρεσίας και να υποβάλει μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές ανάληψης. Η αρχική έρευνα της Binance δεν βρήκε στοιχεία διαρροής ιδιωτικών κλειδιών πορτοφολιών.

Στόχος των χάκερς ήταν η μεταφορά κεφαλαίων από τα «θερμά» πορτοφόλια (hot wallets) του ανταλλακτηρίου προς νέες, άγνωστες διευθύνσεις, μέσω ασυνήθιστα μεγάλων και ταχύτατων μεταφορών. Μέσα σε μόλις 15 λεπτά, προωθήθηκαν 195.460 ETH, αξίας περίπου 450 εκατομμυρίων δολαρίων, σε μια νέα διεύθυνση. Παράλληλα, τα USDT άρχισαν να διασπώνται σε νέες διευθύνσεις και να πωλούνται.

Οι ύποπτοι και προηγούμενα περιστατικά

Οι χάκερς πιθανολογείται ότι προέρχονται από τη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με τις αμερικανικές εταιρείες ανάλυσης blockchain TRM Labs και Chainalysis. Οι επιτιθέμενοι μετέφεραν τα περισσότερα από τα κεφάλαια που έκλεψαν σε περίπου 20 λεπτά, όπως ανέφερε η TRM Labs σε ανακοίνωσή της. Πολλά χαρακτηριστικά της επίθεσης ταίριαζαν με προηγούμενες ληστείες που συνδέονταν με τη Βόρεια Κορέα.

Ένα τέτοιο περιστατικό ήταν η παραβίαση του κρυπτονομίσματος Bybit το 2025, την οποία το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ είχε αποδώσει στην Πιονγιάνγκ. Η αντιπροσωπεία της Βόρειας Κορέας στη Γενεύη και η πρεσβεία της στην Κίνα δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα του Reuters για σχολιασμό σχετικά με το περιστατικό.

Οι άμεσες ενέργειες της Binance

Ως άμεσο προληπτικό μέτρο, η Binance προχώρησε σε προσωρινή αναστολή των καταθέσεων και αναλήψεων, ενώ ολοκληρώνονται οι έλεγχοι ασφαλείας. Παράλληλα, ανακάλεσε την εξουσιοδότηση των επηρεαζόμενων διευθύνσεων και συνεργάζεται με τις αρχές επιβολής του νόμου και τους εταίρους πληροφοριών blockchain για τον εντοπισμό και την ανάκτηση των κεφαλαίων. Οι ομάδες της Binance εργάζονται αδιάκοπα για την ασφαλή και ενδελεχή επίλυση του ζητήματος.

Η εταιρεία συνεργάζεται στενά με τους εταίρους της στην επιβολή του νόμου για να επιβεβαιώσει την ταυτότητα των εγκληματιών και να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Η Binance θα δημοσιεύσει επίσης μια ενημερωμένη Απόδειξη Αποθεματικών μόλις ολοκληρωθεί η αποκατάσταση. Το ανταλλακτήριο συνέστησε στους χρήστες να βασίζονται μόνο στα επίσημα κανάλια της Binance για ενημερώσεις και να επικοινωνούν με την υποστήριξη πελατών για τυχόν ερωτήσεις.

Αντίδραση των αγορών κρυπτονομισμάτων

Οι αγορές αντέδρασαν άμεσα στις ασιατικές συναλλαγές που ακολούθησαν το περιστατικό. Το Bitcoin υποχώρησε περισσότερο από 3%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο έξι εβδομάδων των 76.368 δολαρίων. Αντίστοιχα, το ether υποχώρησε περισσότερο από 3%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο δύο μηνών των 2.178 δολαρίων, πριν και τα δύο κρυπτονομίσματα ανακάμψουν.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit