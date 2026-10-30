Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος, στον οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος σε υπόθεση απάτης και φοροδιαφυγής. Ο 57χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες περί απάτης, κάνοντας λόγο για φορολογικές παραβάσεις. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές, οι οποίες αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Ο δρόμος προς τη φυλακή για τον «Mr. Χωριάτικο»

Η απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή για την προφυλάκιση του επονομαζόμενου «Mr. Χωριάτικο» αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στον κύκλο των απολογιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος φέρεται, σύμφωνα με τις αρχές, να είχε ηγετικό ρόλο στο υπό διερεύνηση κύκλωμα, κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του.

Η προσωρινή κράτηση του 57χρονου ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων προστίθεται σε μια σειρά αποφάσεων για άλλους κατηγορούμενους. Συνολικά, μέχρι τώρα έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι 10 από τους κατηγορούμενους που πέρασαν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου την Πέμπτη.

Οι ισχυρισμοί του 57χρονου στην απολογία του

Στην απολογία του, ο 57χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι απέκρυψε φορολογητέα ύλη, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις και όχι απάτη. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τα ποσά που του αποδίδονται προκύπτουν από τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί κανονικά.

Αναφερόμενος στις εταιρείες που εμφανίζουν οφειλές και συνέχισαν τη δραστηριότητά τους με διαφορετικούς διαχειριστές, ο βασικός κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι οι αλλαγές αυτές έγιναν προκειμένου να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα. Δήλωσε πως σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε πρόθεση αποφυγής των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, αλλά στόχος ήταν να ενταχθούν οι οφειλές σε ρύθμιση, διαδικασία που για κάποιες εξ αυτών είχε ήδη ολοκληρωθεί.

Ο 57χρονος αρνήθηκε επίσης ότι οι επιχειρήσεις του ήταν ευκαιριακές, επικαλούμενος τη δραστηριοποίησή του στον χώρο ήδη από το 1996. Κατά τους ισχυρισμούς του, πρόκειται για επιχειρήσεις τις οποίες επιθυμούσε να διατηρήσει και να αναπτύξει, ενώ δήλωσε διατεθειμένος να εξοφλήσει τυχόν οφειλές μέσω ρύθμισης.

Προβλήματα υγείας και αίτημα κατ' οίκον περιορισμού

Στο πολυσέλιδο απολογητικό του υπόμνημα, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα υγείας. Μεταξύ αυτών, αναφέρθηκαν προβλήματα στο ήπαρ, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και καρδιολογικά ζητήματα.

Επιπλέον, ο 57χρονος αναφέρθηκε και στο ανήλικο παιδί του, ζητώντας στην περίπτωση που δεν αφεθεί ελεύθερος, να του επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές, οι οποίες αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Η έκταση του κυκλώματος και οι λοιποί κατηγορούμενοι

Η υπόθεση αφορά φερόμενο κύκλωμα απάτης και φοροδιαφυγής που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ. Συνολικά, έχουν συλληφθεί 59 άτομα, στα οποία έχουν αποδοθεί, κατά περίπτωση, εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συγκρότηση, διεύθυνση ή ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, φοροδιαφυγή μεγάλου ύψους και μη απόδοση ΦΠΑ.

Η ογκωδέστατη δικογραφία, η οποία αριθμεί 875 σελίδες, περιγράφει ένα σύνθετο πλέγμα εταιρειών, οικονομικών συναλλαγών και προσώπων που φέρονται να είχαν διαφορετικούς ρόλους στη λειτουργία του ερευνώμενου δικτύου. Ο 57χρονος ιδιοκτήτης φέρεται να χρησιμοποιούσε διάφορα ψευδώνυμα, όπως «μεγάλος», «daddy», «φίλος», «αφεντικό» ή «boss» και «Φάνης», υποδηλώνοντας τον ηγετικό του ρόλο.

Εξελίξεις για τους συνεργάτες και τους «αχυράνθρωπους»

Πέρα από τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, άλλοι πέντε κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι χθες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προφυλακισθέντων σε 10. Περίπου άλλοι τόσοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, με ορισμένους να καλούνται να καταβάλλουν και χρηματική εγγύηση. Μεταξύ αυτών ήταν και ο γιος του ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων, στον οποίο επιβλήθηκε εγγύηση 20.000 ευρώ.

Σήμερα, ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται οι υπόλοιποι 29 κατηγορούμενοι στην υπόθεση των αλυσίδων φούρνων του «Χωριάτικου». Αυτοί θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, οι οποίες αφορούν το φερόμενο κύκλωμα απάτης και φοροδιαφυγής.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται παράλληλα περίπου 40 πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» για λογαριασμό του κυκλώματος. Πρόκειται κυρίως για ηλικιωμένους, χαμηλού εισοδήματος και κατοίκους εξωτερικού. Ενδεικτική είναι η μαρτυρία ενός 53χρονου κατηγορουμένου, ο οποίος υποστήριξε ότι, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα αλκοολισμού και οικονομικές δυσκολίες, δέχθηκε να εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης εννέα εταιρειών, λαμβάνοντας χρήματα για αυτόν τον ρόλο.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos