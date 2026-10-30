Η SKAG ανοίγει στον τουρισμό με νέες εκτυπωτικές εφαρμογές και επενδύσεις

Η ελληνική βιομηχανία SKAG, με ιστορία 70 ετών, προχωρά στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στον ξενοδοχειακό και τουριστικό κλάδο. Η κίνηση αυτή αξιοποιεί τις επενδύσεις της στις ψηφιακές εκτυπώσεις και τις νέες παραγωγικές τεχνολογίες, σηματοδοτώντας ένα άνοιγμα σε μια αγορά με διαφορετικές απαιτήσεις από αυτές των παραδοσιακών προϊόντων χαρτοσχολικής ύλης. Η είσοδος στην τουριστική αγορά γίνεται μέσω του επιχειρηματικού της πυλώνα, SKAG PRINT.

Συμμετοχή στην έκθεση XENIA 2026

Στο πλαίσιο αυτής της νέας στρατηγικής, η SKAG θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην έκθεση XENIA 2026. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Metropolitan Expo από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου.

Η παρουσία της εταιρείας στην XENIA 2026 αποτελεί την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια προβολής του SKAG PRINT στον συγκεκριμένο κλάδο. Στόχος είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τουριστικά καταστήματα και επαγγελματίες του ευρύτερου κλάδου της φιλοξενίας.

Νέες εκτυπωτικές εφαρμογές για τον τουρισμό

Η νέα αυτή δραστηριότητα της SKAG βασίζεται στην παραγωγή προσωποποιημένων εκτυπωτικών εφαρμογών. Οι εφαρμογές αυτές έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν πλήρως στις ιδιαίτερες ανάγκες και την εταιρική ταυτότητα κάθε επιχείρησης.

Τα προϊόντα που θα προσφέρονται αφορούν τόσο την καθημερινή λειτουργία των ξενοδοχείων όσο και εφαρμογές με εμπορική αξιοποίηση στα καταστήματα τουριστικών ειδών. Η εταιρεία επιδιώκει να καλύψει ένα ευρύ φάσμα αναγκών, προσφέροντας λύσεις που ενισχύουν την εικόνα και την λειτουργικότητα των επιχειρήσεων στον τουρισμό.

Επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες

Η SKAG έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια σε σύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακής εκτύπωσης. Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν επίσης ειδικό φινίρισμα και ψηφιακή κοπή, με απώτερο σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας στην παραγωγική διαδικασία.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν αυτές οι νέες τεχνολογίες είναι η δυνατότητα παραγωγής μικρών ποσοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται χωρίς την ανάγκη προεκτύπωσης και δημιουργίας κλισέ, διαδικασίες που απαιτούνται στις συμβατικές μεθόδους. Έτσι, οι επαγγελματίες του τουρισμού μπορούν να παραγγέλνουν προϊόντα προσαρμοσμένα στις δικές τους ανάγκες, χωρίς να είναι απαραίτητο να δεσμεύονται σε μεγάλους όγκους παραγγελιών.

Προϊόντα για ξενοδοχεία και τουριστικά καταστήματα

Στον ξενοδοχειακό τομέα, οι εκτυπωτικές εφαρμογές που αναπτύσσει η SKAG περιλαμβάνουν μια ποικιλία προϊόντων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται κάρτες καλωσορίσματος, θήκες για κάρτες δωματίου, καταλόγους εστίασης, σημειωματάρια, καθώς και υλικό για συνέδρια. Επιπλέον, παράγονται συσκευασίες δώρων και άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της διαμονής των επισκεπτών.

Αντίστοιχα, για τα τουριστικά καταστήματα, η εταιρεία αναπτύσσει ειδικά σχεδιασμένα σημειωματάρια, ταξιδιωτικά ημερολόγια, καρτ ποστάλ και δημιουργικά προϊόντα για παιδιά. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να σχεδιάζονται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα κάθε τουριστικού προορισμού, προσφέροντας μοναδικές επιλογές στους επισκέπτες.

Ειδικές τεχνικές και μετασχηματισμός

Οι διαθέσιμες τεχνικές εκτύπωσης περιλαμβάνουν ειδικές επεξεργασίες επιφανειών, τη χρήση μεταλλικών foil, την εφαρμογή soft touch υφής και τοπικό UV. Αυτές οι τεχνικές επιτρέπουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην εμφάνιση και την υφή των τελικών προϊόντων, προσδίδοντας υψηλή αισθητική και ποιότητα.

Ο Θοδωρής Σκαγιάς, αναφερόμενος στη νέα αυτή δραστηριότητα, συνδέει την είσοδο της εταιρείας στην τουριστική αγορά με τη συνολικότερη διαδικασία μετασχηματισμού της. Επίσης, τονίζει τη σημασία των επενδύσεων που έχουν γίνει στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική κατεύθυνση της SKAG προς την καινοτομία και την επέκταση σε νέους τομείς.

Με πληροφορίες από: Topontiki