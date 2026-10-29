Συνελήφθη 36χρονος για ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στη Θεσσαλονίκη

Ένα περιστατικό ληστείας σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε κατάστημα ψιλικών, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και, κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων, συνελήφθη ένας 36χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης. Η λεία της ληστείας ανήλθε στο ποσό των 500 ευρώ, χρήματα που αφαιρέθηκαν από την ταμειακή μηχανή του καταστήματος.

Η ληστεία στο κέντρο της πόλης

Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, όταν ο φερόμενος ως δράστης εισέβαλε στο κατάστημα ψιλικών. Το συγκεκριμένο κατάστημα βρίσκεται επί της οδού Αντιγονιδών, σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Η ώρα της επίθεσης, κατά την οποία οι δρόμοι ήταν σχετικά άδειοι, επέτρεψε στον δράστη να δράσει με σχετική ευκολία, όπως προκύπτει από τις καταγγελίες.

Ο άνδρας, σύμφωνα με την καταγγελία, προσέγγισε τον υπάλληλο του καταστήματος με απειλητικό τρόπο. Η παρουσία του δράτη στο εσωτερικό του καταστήματος και η άμεση ενέργειά του να ακινητοποιήσει τον υπάλληλο, δημιούργησαν συνθήκες φόβου και αναστάτωσης. Το γεγονός καταγγέλθηκε αμέσως στις αρμόδιες αρχές, θέτοντας σε συναγερμό την τοπική αστυνομία.

Η απειλή με μαχαίρι και η λεία

Κατά τη διάρκεια της ληστείας, ο 36χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε ένα μαχαίρι, το οποίο επέδειξε στον υπάλληλο του καταστήματος. Με την απειλή του αιχμηρού αντικειμένου, κατάφερε να ακινητοποιήσει τον εργαζόμενο, ο οποίος δεν είχε τη δυνατότητα να αντιδράσει. Η ενέργεια αυτή ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του περιστατικού, καθώς ο υπάλληλος αναγκάστηκε να υπακούσει στις εντολές του δράστη.

Ο δράστης απαίτησε από τον υπάλληλο να του παραδώσει τα διαθέσιμα χρήματα που υπήρχαν στην ταμειακή μηχανή. Υπό την πίεση της απειλής, ο υπάλληλος προχώρησε στην παράδοση του χρηματικού ποσού. Συγκεκριμένα, η λεία της ληστείας ανήλθε στα 500 ευρώ, χρήματα που ο δράστης άρπαξε πριν αποχωρήσει από το σημείο. Η καταγγελία περιέγραφε λεπτομερώς τον τρόπο δράσης του ληστή.

Άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων

Μετά την καταγγελία του περιστατικού, οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν άμεσα εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή. Η κινητοποίηση ήταν ταχύτατη, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη πριν προλάβει να απομακρυνθεί περαιτέρω. Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που προέκυψαν από την καταγγελία του υπαλλήλου, προκειμένου να σκιαγραφήσουν το προφίλ του δράστη και την πιθανή του διαδρομή.

Οι αναζητήσεις επικεντρώθηκαν σε σημεία που θα μπορούσε να είχε καταφύγει ο ληστής, καθώς και σε πιθανές διαδρομές διαφυγής. Η συνεργασία των διαφόρων αστυνομικών μονάδων ήταν καθοριστική για την επιτυχή έκβαση των ερευνών. Η άμεση ανταπόκριση των αρχών έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ταχεία εξιχνίαση της υπόθεσης και τον εντοπισμό του υπόπτου.

Ο εντοπισμός και η σύλληψη του 36χρονου

Μόλις μία ώρα μετά την καταγγελλόμενη ληστεία, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον φερόμενο ως δράστη. Συγκεκριμένα, ο 36χρονος άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ). Η ταχύτητα του εντοπισμού υποδεικνύει την αποτελεσματικότητα των αστυνομικών αναζητήσεων που είχαν ξεκινήσει αμέσως μετά την ενημέρωση για το συμβάν.

Ο 36χρονος, ο οποίος έχει καταγωγή από την Αίγυπτο, συνελήφθη για την εμπλοκή του στην υπόθεση της ληστείας. Μετά τη σύλληψή του, ο άνδρας οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, όπου και κρατείται. Οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο βρίσκονται σε εξέλιξη, με τον συλληφθέντα να αναμένεται να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που του αποδίδονται για το περιστατικό στο κατάστημα ψιλικών της οδού Αντιγονιδών.

Με πληροφορίες από: News.gr