Η Ελλάδα ζητά έκτακτη σύνοδο υπουργών Οικονομικών για τη ρήτρα διαφυγής

Η Ελλάδα ζητά τη σύγκληση έκτακτης συνάντησης των υπουργών Ενέργειας και Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συζητηθεί το «ξεκλείδωμα» της ρήτρας διαφυγής για την εφαρμογή άμεσων μέτρων στήριξης. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τις συνεχιζόμενες διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών και της Κομισιόν σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και την παροχή δημοσιονομικής ευελιξίας.

Η ελληνική θέση για άμεσα μέτρα στήριξης

Ο Έλληνας υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνόδου των υπουργών ενέργειας, τόνισε την ανάγκη για άμεσα μέτρα που θα ανακουφίσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ενώ αναγνώρισε ότι οι προτάσεις της Κομισιόν βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, υπογράμμισε ότι χρειάζονται επιπλέον ενέργειες για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πολύ υψηλών τιμών καυσίμων και ηλεκτρισμού.

Ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι «η Ελλάδα αναγνωρίζει την πρόοδο και στηρίζει την επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού και τη διαφάνεια στις τιμές ηλεκτρισμού». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι είναι κρίσιμο να ληφθούν υπόψη και οι «φωνές που λένε ότι η Ευρώπη δεν ακούει τους πολίτες της», αναδεικνύοντας την ανάγκη για πιο απτές και άμεσες λύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει πρόθυμη να εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης της φορολογίας στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά πάντα υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα είναι συμβατό με τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας. Οι σχετικοί φόροι στην Ελλάδα είναι ήδη αρκετά χαμηλοί συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, όπου οι καταναλωτές θα έβλεπαν μεγαλύτερο όφελος από μια τέτοια κίνηση.

Οι προτάσεις της Κομισιόν και οι επιφυλάξεις της

Η Κομισιόν, από την πλευρά της, εστιάζει σε δομικού χαρακτήρα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Παρόλο που οι τιμές καυσίμων και ηλεκτρισμού παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, οι Βρυξέλλες εμφανίζονται διστακτικές να προσφέρουν περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία, εκφράζοντας φόβους για τη δημιουργία «βόμβας» χρέους.

Ο αρμόδιος επίτροπος, Νταν Γιόργκενσεν, παρουσίασε μια πρόταση για τη μείωση των χρεώσεων δικτύου, οι οποίες αποτελούν περίπου το ένα τρίτο ενός τυπικού λογαριασμού ρεύματος. Ο επίτροπος παραδέχτηκε ότι η ανάγκη για εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη των δικτύων απαιτεί υψηλές επενδύσεις, κάτι που καθιστά δύσκολη μια σημαντική μείωση των χρεώσεων. Παρ' όλα αυτά, εκτιμά ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης για την ανακούφιση των καταναλωτών.

Επιπλέον, η Κομισιόν προωθεί τη μείωση της φορολογίας στον ηλεκτρισμό ως ένα πιθανό ευρωπαϊκό μέτρο. Ο στόχος αυτής της πρότασης είναι να καταστεί η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος πιο ελκυστική σε σχέση με το φυσικό αέριο, ενισχύοντας έτσι τον εξηλεκτρισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η διάσταση απόψεων στα κράτη μέλη

Η χθεσινή σύνοδος των υπουργών ενέργειας ανέδειξε τη συνεχιζόμενη διάσταση απόψεων ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις Βρυξέλλες. Ενώ η Κομισιόν επιμένει σε μακροπρόθεσμες δομικές λύσεις, πολλά κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, θεωρούν απαραίτητα τα άμεσα μέτρα στήριξης μέσω της ρήτρας διαφυγής για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πολύ υψηλών τιμών καυσίμων και ηλεκτρισμού.

Ειδικότερα, ως προς την πρόταση της Κομισιόν για μείωση της φορολογίας στον ηλεκτρισμό, πολλοί άλλοι υπουργοί εξέφρασαν την αντίθεσή τους. Θεωρούν ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών πρέπει να διατηρούν αποκλειστικά τον έλεγχο σε αυτό το ζήτημα και όχι οι Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας την επιθυμία για διατήρηση της εθνικής δημοσιονομικής κυριαρχίας σε τέτοια θέματα.

Το αίτημα για έκτακτη σύνοδο υπουργών

Επιμένοντας στην ανάγκη για πιο άμεσες παρεμβάσεις και την εξεύρεση κοινών λύσεων, ο Έλληνας υπουργός Σταύρος Παπασταύρου ζήτησε να συγκληθεί έκτακτη συνάντηση μεταξύ των υπουργών Ενέργειας και Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα θεωρεί απολύτως απαραίτητο το «ξεκλείδωμα» της ρήτρας διαφυγής για την εφαρμογή άμεσων μέτρων στήριξης.

Η πρόταση αυτή για μια κοινή σύνοδο υπογραμμίζει την επιθυμία της Ελλάδας να συνδυαστούν οι δομικές αλλαγές που προτείνει η Κομισιόν με την άμεση ανακούφιση των πολιτών και των επιχειρήσεων από το βάρος των ενεργειακών τιμών. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει την εξεύρεση ενός πλαισίου που θα προσφέρει την απαραίτητη δημοσιονομική ευελιξία, λαμβάνοντας υπόψη τις φωνές των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Newsit