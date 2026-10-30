Αναμένονται ανακοινώσεις για παράταση επιδοτήσεων σε καύσιμα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου

Οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου θέρμανσης, του ντίζελ και της βενζίνης, για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου αναμένονται αύριο, Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026. Η ημερομηνία αυτή είναι η τελευταία του τρέχοντος μήνα και σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου για την αγορά καυσίμων. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται σε αναμονή, καθώς οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, δημιουργώντας πιέσεις στον οικογενειακό προϋπολογισμό και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.

Αναμένονται ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις

Οι πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει αναφέρουν ότι οι επιδοτήσεις στα καύσιμα αναμένεται να παραταθούν και να παραμείνουν αμετάβλητες για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Αυτό αφορά συγκεκριμένα την αμόλυβδη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι επίσημες ανακοινώσεις για την εξέλιξη αυτή αναμένονται αύριο, Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η στήριξη θα συνεχιστεί με συγκεκριμένα ποσά ανά λίτρο. Ειδικότερα, η επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα παραμείνει στα 40 λεπτά. Για το πετρέλαιο κίνησης, η στήριξη προβλέπεται να διατηρηθεί στα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ για την αμόλυβδη βενζίνη, η επιδότηση θα συνεχίσει να είναι 10 λεπτά ανά λίτρο.

Υψηλές τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο

Οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά κινούνται σε υψηλά επίπεδα, προκαλώντας ανησυχία στους καταναλωτές. Η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης πωλούνται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της αύξησης, πριν από ένα χρόνο, οι τιμές αυτών των καυσίμων κυμαίνονταν μεταξύ 1,5 και 1,7 ευρώ το λίτρο.

Αντίστοιχα, το πετρέλαιο θέρμανσης έχει φτάσει στο 1,56 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας επίσης σημαντική άνοδο σε σχέση με την τιμή του ενός έτους πριν, που ήταν 1,15 ευρώ. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για αυτές τις τιμές προέρχονται από το Παρατηρητήριο Καυσίμων και χρονολογούνται στις 28 Οκτωβρίου 2026.

Το αυξημένο κόστος παρά τις επιδοτήσεις

Ακόμη και με τις εφαρμοζόμενες επιδοτήσεις, το συνολικό κόστος για την προμήθεια καυσίμων παραμένει υψηλό για τους καταναλωτές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα όχημα που γεμίζει το ρεζερβουάρ του με 50 λίτρα βενζίνης, για το οποίο ο ιδιοκτήτης πληρώνει επιπλέον 26 ευρώ σε σύγκριση με το παρελθόν. Η επιβάρυνση αυτή γίνεται αισθητή στην καθημερινότητα.

Στην περίπτωση που ένα όχημα χρησιμοποιεί ντίζελ, το επιπλέον κόστος για την ίδια ποσότητα των 50 λίτρων ανέρχεται περίπου στα 30 ευρώ. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την πίεση που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθιστώντας την παράταση των επιδοτήσεων ένα ζήτημα μείζονος σημασίας.

Η αναγκαιότητα της κυβερνητικής στήριξης

Το αυξημένο κόστος των καυσίμων οφείλεται κυρίως στο ράλι που πραγματοποιούν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές. Αυτή η διεθνής συγκυρία καθιστά επιτακτική τη συνέχιση της παρέμβασης από την πλευρά της κυβέρνησης. Παράλληλα, η πρωτοβουλία των διυλιστηρίων συμβάλλει στην προσπάθεια για ελάφρυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Η διατήρηση των μέτρων στήριξης κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Η αναμενόμενη παράταση των επιδοτήσεων αποσκοπεί στην ανακούφιση από τις πιέσεις που ασκούνται στην ελληνική αγορά, διασφαλίζοντας ένα επίπεδο σταθερότητας για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Newsit