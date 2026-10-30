Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση κατοικίας»

Η πλατφόρμα του προγράμματος «Ανακαίνιση Κατοικίας» άνοιξε, προσφέροντας επιδοτήσεις έως 36.000 ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων. Για τη συμμετοχή απαιτούνται συγκεκριμένα κριτήρια, προθεσμίες και δεσμεύσεις.

Λεπτομέρειες για τους ιδιοκτήτες

Οι δικαιούχοι του προγράμματος «Ανακαίνιση Κατοικίας» μπορούν να εξασφαλίσουν επιδοτήσεις που φτάνουν έως και τις 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση των κλειστών ακινήτων τους. Είναι σημαντικό να τηρηθούν τα καθορισμένα κριτήρια, οι προθεσμίες και οι δεσμεύσεις που έχουν τεθεί για τους ιδιοκτήτες.

Με πληροφορίες από: parapolitika.gr