Επενδύσεις εκατομμυρίων για τη στέγαση εργαζομένων στον τουρισμό

Οι χιλιάδες επιχειρήσεις καταλυμάτων της χώρας προχωρούν σε μπαράζ αλλαγών δομικού χαρακτήρα, εστιάζοντας στη φιλοξενία των εργαζομένων τους. Η δημιουργία κατοικιών αποτελεί πλέον ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό νέων τουριστικών συγκροτημάτων. Αυτό οφείλεται στη δυσκολία εξεύρεσης προσιτής στέγης, ειδικά στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα αρκετοί όμιλοι να κατασκευάζουν ειδικές εγκαταστάσεις διαμονής προσωπικού. Οι σχετικές επενδύσεις φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Το πρόβλημα της στέγασης στον τουρισμό

Η περιορισμένη προσφορά κατοικιών και το υψηλό κόστος των ενοικίων δημιουργούν σημαντικά εμπόδια για τους εργαζομένους που καλούνται να μετακινηθούν από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Αυτό το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο σε περιοχές όπου η τουριστική περίοδος συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό εποχικών εργαζομένων.

Παράλληλα, ένα σημαντικό μέρος του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος κατευθύνεται στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών, επιτείνοντας την ανάγκη για λύσεις στέγασης του προσωπικού.

Οι λύσεις που υιοθετούν οι επιχειρήσεις

Αντιμέτωπες με αυτές τις συνθήκες, οι επιχειρήσεις αναζητούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Ορισμένες επιλέγουν να κατασκευάσουν δικά τους συγκροτήματα κατοικιών για τους εργαζομένους τους. Άλλες προχωρούν στη μίσθωση ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή.

Επιπλέον, στα νέα πολυτελή resorts, οι εγκαταστάσεις προσωπικού περιλαμβάνονται πλέον στον αρχικό σχεδιασμό, μαζί με όλες τις υπόλοιπες υποδομές που είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία τους.

Επενδύσεις σε δημοφιλείς προορισμούς

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Άνω Μερά της Μυκόνου, όπου δύο επενδυτικά σχέδια προβλέπουν τη δημιουργία σχεδόν 590 κλινών συνολικά για εργαζομένους. Στο Ρέθυμνο, η Grecotel προχώρησε στην εξαγορά του ξενοδοχείου Apollon με σκοπό τη στέγαση του προσωπικού της.

Στην Κρήτη, η Bluegr Hotels & Resorts έχει εντάξει 47 δωμάτια προσωπικού σε μία επένδυση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η περίπτωση της Costa Navarino

Μία από τις μεγαλύτερες οργανωμένες υποδομές στέγασης προσωπικού στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο έχει αναπτυχθεί στην Costa Navarino. Ο προορισμός της Μεσσηνίας καλύπτει τις ανάγκες διαμονής ενός σημαντικού μέρους των εργαζομένων του.

Με το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό να φτάνει περίπου τα 2.700 άτομα κατά την περίοδο αιχμής, η εξασφάλιση κατοικίας αποτελεί βασικό στοιχείο της λειτουργικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιχείρησης, σήμερα παρέχεται διαμονή σε 1.471 εργαζομένους.

Από αυτούς, οι 955 φιλοξενούνται σε ειδικά διαμορφωμένα κτίρια προσωπικού που έχουν δημιουργηθεί εντός του προορισμού. Για τους υπόλοιπους 516, η εταιρεία μισθώνει κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή η επιλογή επιτρέπει στην Costa Navarino να καλύπτει τις ανάγκες εργαζομένων που προέρχονται από άλλες περιοχές της Ελλάδας ή από το εξωτερικό.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr