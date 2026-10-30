Απαλλαγή από χαρτόσημο για πωλήσεις κρυπτονομισμάτων από το 2021 – Φόρος 10% στα κέρδη

Από την υποχρέωση καταβολής χαρτοσήμου προβλέπεται να απαλλαγούν αναδρομικά οι πωλήσεις κρυπτονομισμάτων, ξεκινώντας από την 1η Ιανουαρίου 2021 και φτάνοντας έως τις 30 Νοεμβρίου 2024. Η διάταξη αυτή περιλαμβάνεται σε προσθήκη στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή. Παράλληλα, το ίδιο νομοσχέδιο καθορίζει τη φορολόγηση των κερδών από την πώληση κρυπτονομισμάτων με συντελεστή 10% στην υπεραξία, ενώ προβλέπει και τη δυνατότητα οικειοθελούς δήλωσης για παλαιότερα κέρδη.

Η αναδρομική απαλλαγή από το χαρτόσημο

Η απαλλαγή από το χαρτόσημο για τις παλαιότερες πωλήσεις κρυπτονομισμάτων αφορά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2024. Αυτό το χρονικό όριο έχει πρακτική σημασία, καθώς σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα νέο πλαίσιο φορολόγησης, το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής.

Για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν εντός αυτής της περιόδου, διατηρούνταν οι κανόνες του χαρτοσήμου, με την επιφύλαξη της παραγραφής. Η προτεινόμενη διάταξη, ωστόσο, απαλλάσσει ρητά τις πωλήσεις κρυπτοστοιχείων της συγκεκριμένης προηγούμενης περιόδου από την επιβάρυνση του χαρτοσήμου.

Η μετάβαση στο ψηφιακό τέλος συναλλαγής

Το νέο Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2024 και μετά. Για τις πωλήσεις που θα πραγματοποιηθούν από αυτή την ημερομηνία και εφεξής, το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπει εξαίρεση και από το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής.

Με αυτόν τον τρόπο, καλύπτονται χωριστά οι δύο διαφορετικές χρονικές περίοδοι, λαμβάνοντας υπόψη το διαφορετικό τέλος που ίσχυε ή θα ισχύει σε καθεμία από αυτές. Η απαλλαγή αφορά την επιβάρυνση της ίδιας της συναλλαγής.

Φορολόγηση της υπεραξίας από κρυπτονομίσματα

Πέρα από την απαλλαγή από το χαρτόσημο και το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής, το κέρδος που προκύπτει από την πώληση κρυπτονομισμάτων έχει ξεχωριστή φορολογική αντιμετώπιση. Το νομοσχέδιο προβλέπει φόρο 10% στην υπεραξία.

Η υπεραξία ορίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στην τιμή πώλησης και στο κόστος απόκτησης των κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με ειδικότερους κανόνες υπολογισμού. Επιπλέον, προβλέπεται απαλλαγή από αυτόν τον φόρο όταν το συνολικό καθαρό ετήσιο κέρδος δεν υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ.

Εισοδήματα από άλλες δραστηριότητες κρυπτονομισμάτων

Εκτός από την πώληση, υπάρχουν και άλλες πηγές εισοδήματος που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα και αντιμετωπίζονται φορολογικά. Οι αποδόσεις που προκύπτουν από τον δανεισμό κρυπτονομισμάτων, την παροχή ρευστότητας σε πλατφόρμες, καθώς και τη δέσμευσή τους για την επικύρωση συναλλαγών (staking), αντιμετωπίζονται ως εισόδημα από τόκους.

Για αυτά τα είδη εισοδημάτων, το νομοσχέδιο προβλέπει την εφαρμογή συντελεστή φορολόγησης 15%.

Δυνατότητα οικειοθελούς δήλωσης για παλαιά κέρδη

Για όσους έχουν αποκτήσει παλαιότερα κέρδη και σχετικά εισοδήματα από κρυπτονομίσματα, παρέχεται η δυνατότητα οικειοθελούς δήλωσης. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να ασκηθεί μέσα σε διάστημα 12 μηνών από την έναρξη ισχύος της σχετικής διάταξης.

Ο φόρος που αντιστοιχεί σε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να καταβληθεί εντός 60 ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στους φορολογούμενους να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, ώστε να μην επιβληθούν πρόστιμα και τόκοι για την προηγούμενη μη δήλωσή τους. Ωστόσο, το άρθρο της νέας απαλλαγής δεν περιλαμβάνει ειδική διαδικασία επιστροφής για χαρτόσημο που έχει ήδη καταβληθεί.

Με πληροφορίες από: Newsit