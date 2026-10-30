Αβεβαιότητα στα μπλε τιμολόγια, αυστηρότεροι όροι στα στεγαστικά και μείωση αδειών οικοδομής

Μεγάλη στροφή στα μπλε τιμολόγια ρεύματος καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, καθώς η ανησυχία για την εξέλιξη των τιμών είναι έκδηλη. Η αβεβαιότητα για τη διάρκεια διάθεσης των σταθερών αυτών τιμολογίων έχει οδηγήσει σε «ανάφλεξη» των call centers των προμηθευτών, ενώ αρκετοί καταναλωτές έχουν λάβει «άκυρο» σε αιτήματά τους. Την ίδια ώρα, η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει αυστηρότερους όρους στα στεγαστικά δάνεια λόγω επιβαρύνσεων πέρα από τους τόκους, ενώ οι άδειες ιδιωτικής οικοδομής μειώθηκαν τον Ιούλιο.

Πιέσεις στα μπλε τιμολόγια ρεύματος

Το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα μπλε τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας έχει αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Η στροφή αυτή οφείλεται στην έντονη ανησυχία σχετικά με την πορεία των τιμών του ρεύματος, καθώς και στην αβεβαιότητα για το χρονικό διάστημα που θα παραμείνουν διαθέσιμα τα συγκεκριμένα σταθερά τιμολόγια στην αγορά.

Η αυξημένη ζήτηση έχει προκαλέσει «ανάφλεξη» στα τηλεφωνικά κέντρα των προμηθευτών ενέργειας. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί ενδιαφερόμενοι καταναλωτές έχουν λάβει αρνητική απάντηση από προμηθευτές, οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν πλήρως τον όγκο των αιτημάτων. Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, κάθε εταιρεία έχει καθορίσει ένα όριο στον αριθμό των καταναλωτών που μπορεί να υποδεχτεί στα μπλε τιμολόγιά της. Αυτό το όριο βασίζεται στο ευρύτερο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, στο επίπεδο τιμής σε σχέση με τον ανταγωνισμό, καθώς και στις οικονομικές της αντοχές.

Αυστηρότεροι όροι στα στεγαστικά δάνεια

Η στεγαστική κρίση φαίνεται να έχει και παράπλευρες συνέπειες στον τομέα των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. Η Τράπεζα της Ελλάδος, μέσω σχετικής έρευνας, καταγράφει αυστηρότερους όρους στα στεγαστικά δάνεια. Αυτή η αυστηροποίηση αποδίδεται σε επιβαρύνσεις που προστίθενται πέρα από τους τόκους, με την καταγραφή να αφορά το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Ενώ τα κριτήρια έγκρισης των στεγαστικών δανείων παρέμειναν αμετάβλητα κατά την ίδια περίοδο, οι πρόσθετες αυτές χρεώσεις επιβάρυναν τους συνολικούς όρους χρηματοδότησης. Για τις οικογένειες που επιδιώκουν την απόκτηση κατοικίας, αυτό σημαίνει ότι είναι αναγκαίο να εξετάζουν προσεκτικά ολόκληρο τον λογαριασμό του δανείου, συμπεριλαμβανομένων όλων των χρεώσεων που συνοδεύουν την τραπεζική προσφορά. Η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, συνεπώς, συνδέεται άμεσα και με το κόστος πρόσβασης στην τραπεζική χρηματοδότηση. Η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, με τις τράπεζες να αναμένουν στασιμότητα και για το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Μείωση στις άδειες ιδιωτικής οικοδομής

Παράλληλα με το κόστος των στεγαστικών δανείων, η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης απαιτεί και την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών στην αγορά. Ωστόσο, τα νέα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημιουργούν προβληματισμό ως προς αυτή την κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο καταγράφηκε μείωση των αδειών ιδιωτικής οικοδομής κατά 8,7%. Ακόμη πιο σημαντική ήταν η υποχώρηση του αδειοδοτούμενου όγκου, ο οποίος μειώθηκε κατά 24,9%. Η μεγαλύτερη αυτή πτώση στον όγκο υποδεικνύει ότι το μέσο μέγεθος των έργων ανά άδεια έχει περιοριστεί. Το κεντρικό ζητούμενο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης παραμένει το κατά πόσο η οικοδομική δραστηριότητα θα μετατραπεί σε κατοικίες που θα είναι προσιτές για αγορά ή ενοικίαση από τα νοικοκυριά.

Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων

Σε ένα διαφορετικό πεδίο της οικονομίας, η Ελλάδα πλησιάζει το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου ενεργών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το έτος 2024 καταγράφηκαν 964.851 ενεργές επιχειρήσεις.

Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση σε σύγκριση με το 2021, όταν οι ενεργές επιχειρήσεις ανέρχονταν σε 880.349. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν μια δυναμική στην επιχειρηματική δραστηριότητα της χώρας.

Με πληροφορίες από: Newsit