Η προθεσμία για τους νέους ΚΑΔ εκπνέει σήμερα: Αίτημα για παράταση εν μέσω προβλημάτων

Χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με την απειλή προστίμων, καθώς σήμερα, 30 Οκτωβρίου 2026, εκπνέει η προθεσμία για τη διόρθωση των νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Παρά τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η αυτόματη αντιστοίχιση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καμία παράταση δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, μεταφέροντας το βάρος της αποκατάστασης των λαθών στους ίδιους τους φορολογουμένους και τους λογιστές τους.

Η εκπνοή της προθεσμίας και οι κίνδυνοι

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου για τη διόρθωση των ΚΑΔ χωρίς την επιβολή προστίμων. Η προθεσμία αυτή, που καθορίστηκε με την απόφαση Α.1118/2026, αφορά συγκεκριμένες περιπτώσεις, κυρίως όσους δεν είχαν πραγματοποιήσει μεταβολές ΚΑΔ μετά την 1η Μαρτίου 2026 στην έδρα ή σε υποκατάστημα. Η μη έγκαιρη διόρθωση μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες στην ένταξη σε προγράμματα επιδοτήσεων, στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία ή σε άλλες διαδικασίες που συνδέονται με τη δηλωμένη οικονομική δραστηριότητα.

Εάν η προθεσμία παρέλθει χωρίς νέα απόφαση για παράταση, οι εκπρόθεσμες δηλώσεις ενδέχεται να επισύρουν πρόστιμο ύψους 100 ευρώ, όπου αυτό προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία. Αυτό δημιουργεί έναν άμεσο κίνδυνο οικονομικής επιβάρυνσης για χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Το αίτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) έχει ζητήσει επίσημα τη μετάθεση της προθεσμίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τη διοίκηση της ΑΑΔΕ, το ΟΕΕ προειδοποιεί ότι διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να επιβληθούν πρόστιμα ακόμη και για προβλήματα που προέκυψαν κατά την αυτόματη μετάβαση στο νέο σύστημα.

Το Επιμελητήριο επισημαίνει ότι η διαδικασία συνοδεύτηκε από τεχνικά και συστημικά προβλήματα, καθώς και σημαντικές ασάφειες στην περιγραφή των νέων κωδικών. Το ΟΕΕ υποστηρίζει ότι η παράταση είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθούν άδικες επιβαρύνσεις, ειδικά όταν τα προβλήματα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των φορολογουμένων.

Τα προβλήματα της αυτόματης αντιστοίχισης από την ΑΑΔΕ

Οι νέοι ΚΑΔ τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2026, αντικαθιστώντας την προηγούμενη ταξινόμηση του 2008. Η αντιστοίχιση έγινε αυτόματα από την ΑΑΔΕ, ωστόσο αυτή η διαδικασία προκάλεσε σειρά προβλημάτων. Σε αρκετές περιπτώσεις, εμφανίστηκαν λανθασμένοι κωδικοί, χάθηκαν δευτερεύουσες δραστηριότητες ή δημιουργήθηκαν διπλές καταχωρίσεις.

Το πρόβλημα αυτό δεν είναι αμελητέο, καθώς η ορθή καταγραφή του ΚΑΔ είναι καθοριστική για την επιχειρηματική λειτουργία. Μια επιχείρηση με λανθασμένο ΚΑΔ μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες σε κρίσιμες διαδικασίες, όπως η ένταξη σε προγράμματα επιδοτήσεων ή η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, που απαιτούν ακριβή προσδιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας.

Η επιβάρυνση των λογιστών και η ανάγκη άμεσου ελέγχου

Παράλληλα με τα προβλήματα της αυτόματης αντιστοίχισης, οι λογιστές καλούνται να ελέγξουν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό συμβαίνει την ώρα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένες φορολογικές και διοικητικές υποχρεώσεις, δημιουργώντας έναν ασφυκτικό φόρτο εργασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της κατάστασης και την εκπνοή της προθεσμίας, οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να ελέγξουν άμεσα τους ΚΑΔ που εμφανίζονται στο φορολογικό τους μητρώο. Ο άμεσος αυτός έλεγχος είναι απαραίτητος για να διασφαλιστεί η ορθή καταγραφή της δραστηριότητάς τους και να αποφευχθούν πιθανά πρόστιμα και προβλήματα στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki