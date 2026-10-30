Αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος τον Νοέμβριο: Η χονδρική τιμή στα 189,36 ευρώ η μεγαβατώρα

Νέο κύμα ανατιμήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος βρίσκεται προ των πυλών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς η εκρηκτική άνοδος των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά δημιουργεί ισχυρές πιέσεις στα τιμολόγια του Νοεμβρίου. Η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στη χονδρική αγορά διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στα 189,36 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας σημαντική άνοδο. Παράλληλα, τα στοιχεία από τις ευρωπαϊκές αγορές υποδηλώνουν ότι η ακρίβεια στην ενέργεια ενδέχεται να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα.

Εκρηκτική άνοδος στη χονδρική αγορά

Τα δεδομένα της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι αποκαλυπτικά, καθώς δείχνουν μια σαφή τάση ανόδου. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στη χονδρική αγορά διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στα 189,36 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Αυτή η τιμή αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης του 21% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τον Σεπτέμβριο, όταν η αντίστοιχη τιμή είχε κλείσει στα 156,31 ευρώ.

Η συγκεκριμένη επιβάρυνση, που προέρχεται από το αυξημένο κόστος στη χονδρική, αναμένεται να μεταφερθεί, τουλάχιστον εν μέρει, στους τελικούς καταναλωτές. Οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκονται αντιμέτωπες με μια κατάσταση όπου είναι δύσκολο να απορροφήσουν εξ ολοκλήρου το αυξημένο αυτό κόστος, γεγονός που δημιουργεί πίεση για αναπροσαρμογή των τιμολογίων που θα ισχύσουν από τον Νοέμβριο και μετά.

Επιβαρύνσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Οι καταναλωτές έχουν ήδη βιώσει σημαντικές αυξήσεις στους λογαριασμούς τους κατά τους προηγούμενους μήνες. Τον Οκτώβριο, η μέση χρέωση των πράσινων τιμολογίων έφθασε τα 23,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, σημειώνοντας άνοδο 14% μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι το ακριβότερο πράσινο τιμολόγιο που καταγράφηκε στην αγορά διαμορφώθηκε στα 34,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, αναδεικνύοντας το εύρος των τιμών που καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές.

Για να γίνει πιο αντιληπτό το μέγεθος της επιβάρυνσης, ένα νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 500 κιλοβατωρών, με βάση τη μέση χρέωση των 23,5 λεπτών, καλείται να πληρώσει 117,50 ευρώ μόνο για την ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας. Αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνει πάγια, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόρους και άλλες επιβαρύνσεις. Εάν η τιμή αυτή αυξηθεί κατά 10%, το αντίστοιχο κόστος θα ανέλθει στα 129,25 ευρώ, δηλαδή 11,75 ευρώ περισσότερα τον μήνα για το ίδιο νοικοκυριό.

Ο ρόλος της ΔΕΗ και τα σταθερά τιμολόγια

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των νέων τιμολογίων που θα ισχύσουν τον Νοέμβριο και τους επόμενους μήνες αναμένεται να διαδραματίσει η εμπορική πολιτική της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής, λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την αγορά, με τους υπόλοιπους προμηθευτές να παρακολουθούν στενά τις κινήσεις της πριν οριστικοποιήσουν τις δικές τους χρεώσεις για τους καταναλωτές.

Η ΔΕΗ είχε ήδη επιχειρήσει να προσελκύσει πελάτες στα σταθερά τιμολόγια, προσφέροντας το πρόγραμμα myHome Online με χρέωση 11,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα και μηνιαίο πάγιο 3,5 ευρώ. Ωστόσο, αυτή η προωθητική ενέργεια έληγε στις 31 Οκτωβρίου. Η επόμενη κίνηση της εταιρείας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν τρόπους προστασίας από τις έντονες διακυμάνσεις της αγοράς, στρεφόμενοι προς σταθερά συμβόλαια ενέργειας.

Ευρωπαϊκή εικόνα και προοπτικές για τον χειμώνα

Η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δεν αποτελεί εξαίρεση στο ευρύτερο ευρωπαϊκό τοπίο. Σε ολόκληρη την Ευρώπη καταγράφονται υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Ενδεικτικά, στη Ρουμανία η τιμή έφθασε τα 311,38 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στη Βουλγαρία τα 305,56 ευρώ και στην Ιταλία τα 268,38 ευρώ. Στην Ελλάδα, η ημερήσια τιμή διαμορφώθηκε στα 232,57 ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τάση που παρατηρείται διεθνώς.

Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την προθεσμιακή αγορά, τα οποία δίνουν μια εικόνα για τις μελλοντικές τιμές. Τα συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας αποτιμώνται στα 230,43 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τον Νοέμβριο, στα 219,04 ευρώ για τον Δεκέμβριο και στα 247,15 ευρώ για τον Ιανουάριο. Αυτές οι τιμές προμηνύουν ότι η ακρίβεια στην ενέργεια δεν θα είναι μια προσωρινή κατάσταση, αλλά ενδέχεται να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές.

Με πληροφορίες από: Topontiki