Επτά ξένα ερευνητικά πλοία αναλαμβάνουν υποθαλάσσιες έρευνες για τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων

Σε τελικά στάδια βρίσκονται οι προετοιμασίες για την επανάληψη των βυθομετρικών ερευνών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, γνωστής ως GSI. Το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo έχει ήδη καταπλεύσει στο Ηράκλειο της Κρήτης, σηματοδοτώντας την έναρξη των διαδικασιών. Η σχετική NAVTEX για την επανάληψη των ερευνών αναμένεται να εκδοθεί εντός των πρώτων ημερών του Νοεμβρίου, με στόχο την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου GSI, η οποία έχει καθυστερήσει για δύο χρόνια.

Σχέδια για τις διασυνδέσεις Δωδεκανήσων και Βορείου Αιγαίου

Την ίδια στιγμή, ο ΑΔΜΗΕ προχωρά στις αρχικές προετοιμασίες για άλλες κρίσιμες υποβρύχιες διασυνδέσεις, αυτή τη φορά εντός του ελληνικού χώρου. Πρόκειται για τα έργα διασύνδεσης των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου, τα οποία έχουν προγραμματιστεί να προχωρήσουν τα αμέσως επόμενα χρόνια. Ο ορίζοντας ολοκλήρωσης για αυτές τις διασυνδέσεις έχει τεθεί για το έτος 2030.

Στο πλαίσιο αυτών των σχεδιασμών, το Λιμενικό Σώμα δημοσίευσε απόφαση με την οποία χορηγεί άδεια σε επτά ερευνητικά πλοία. Τα σκάφη αυτά θα αναλάβουν τις απαραίτητες υποθαλάσσιες έρευνες για τη γραμμή των Δωδεκανήσων, ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του έργου.

Τα επτά ερευνητικά πλοία

Τα επτά ερευνητικά πλοία που έλαβαν την άδεια για τις υποθαλάσσιες έρευνες στα Δωδεκάνησα είναι τα εξής: NG Surveyor, NG Worker, NG Driller, Ievoli Amber, Ievoli Relume, Ievoli Cobalt και Abeille Marengo. Η συμμετοχή αυτών των σκαφών κρίνεται απαραίτητη για την ακριβή χαρτογράφηση του βυθού και τη συλλογή των δεδομένων που απαιτούνται για την εγκατάσταση των υποθαλάσσιων καλωδίων.

Ανάμεσα σε αυτά τα πλοία, το Abeille Marengo, γαλλικής σημαίας, θα απασχοληθεί σε ένα δεύτερο συνεχόμενο έργο για λογαριασμό του ΑΔΜΗΕ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου (GSI). Αυτό υποδηλώνει τη συνεχή συνεργασία και την αξιοποίηση εξειδικευμένων σκαφών σε πολλαπλά έργα υποδομής.

Γνώριμα σκάφη από προηγούμενες εργασίες

Στα επτά πλοία που θα συμμετάσχουν στις έρευνες για τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων περιλαμβάνονται και δύο άλλα σκάφη που είναι ήδη γνωστά στο ελληνικό κοινό από προηγούμενες εργασίες. Πρόκειται για το Ievoli Relume και το NG Worker, τα οποία είχαν αναλάβει τις έρευνες για το έργο GSI το καλοκαίρι του 2024.

Οι προηγούμενες αυτές έρευνες είχαν πραγματοποιηθεί στην περιοχή ανάμεσα στην Κρήτη και την Κάσο. Ωστόσο, οι εργασίες είχαν διακοπεί λόγω αντιδράσεων που είχαν εκδηλωθεί εκείνη την περίοδο. Η εκ νέου συμμετοχή τους υπογραμμίζει την εμπειρία τους σε παρόμοια έργα υποθαλάσσιων διασυνδέσεων.

Επιθεώρηση της γραμμής Κρήτης-Αττικής

Πέραν των προαναφερθέντων έργων, έχει υποβληθεί και ένα τρίτο αίτημα στο Λιμενικό Σώμα, το οποίο αφορά το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo. Το αίτημα αυτό αφορά την επιθεώρηση της γραμμής ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Κρήτης και Αττικής.

Η συγκεκριμένη γραμμή βρίσκεται ήδη σε λειτουργία εδώ και περίπου ένα χρόνο. Η επιθεώρηση κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της υποθαλάσσιας διασύνδεσης, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό ενεργειακό έργο για τη χώρα.

Με πληροφορίες από: Newsit