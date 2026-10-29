Αποζημιώσεις 4,8 εκατ. ευρώ για Τενάγη Φιλίππων και δρομολόγηση φράγματος Μαρμαρά ανακοίνωσε ο Σχοινάς

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, ανακοίνωσε την άμεση καταβολή αποζημιώσεων συνολικού ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ για τους καλλιεργητές της περιοχής των Τεναγών Φιλίππων. Οι συγκεκριμένοι παραγωγοί επλήγησαν από τις πλημμύρες. Η ανακοίνωση έγινε σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον δήμο Παγγαίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων αγροτικών συλλόγων και άλλων φορέων της περιοχής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν επίσης η πορεία κατασκευής του φράγματος Μαρμαρά και ζητήματα που αφορούν τους αμπελοκαλλιεργητές.

Άμεση καταβολή αποζημιώσεων στα Τενάγη Φιλίππων

Σημαντική εξέλιξη για τους παραγωγούς των Τεναγών Φιλίππων αποτελεί η ανακοίνωση για την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Η απόφαση αυτή αφορά την καταβολή αποζημιώσεων ύψους περίπου 4,8 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε μετά το πέρας της σύσκεψης. Ο υπουργός Μαργαρίτης Σχοινάς ανέφερε ότι η σχετική απόφαση επρόκειτο να υπογραφεί άμεσα, είτε εντός της ίδιας ημέρας είτε το αργότερο την επόμενη, προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους παραγωγούς.

Ο κ. Σχοινάς διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη αποζημίωση συνιστά ένα πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Τόνισε την ανάγκη για μια ευρύτερη μελέτη της γεωλογικής κατάστασης της περιοχής, με στόχο την αναζήτηση μιας διαχρονικής και οριστικής λύσης. Η αντιμετώπιση του ζητήματος, σύμφωνα με τον υπουργό, θα απαιτήσει συντονισμό και εκπόνηση μελετών, είτε σε διυπουργικό επίπεδο είτε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σκοπός είναι να αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες που προκαλούν επαναλαμβανόμενα προβλήματα στην αγροτική παραγωγή της περιοχής.

Επανεκκίνηση για το φράγμα Μαρμαρά

Στις ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ξεχώρισε επίσης η αναφορά στο φράγμα Μαρμαρά. Πρόκειται για ένα έργο που συνδέεται άμεσα με την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών και τη συνολική στήριξη της αγροτικής παραγωγής στην ευρύτερη περιοχή. Ο κ. Σχοινάς έκανε λόγο για την επανεκκίνηση μιας υπόθεσης που παρέμενε στάσιμη επί περίπου δύο δεκαετίες, υπογραμμίζοντας ότι η υλοποίηση του έργου πλέον δρομολογείται.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο ανάδοχος για την κατασκευή του φράγματος αναμένεται να προκύψει εντός του Δεκεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της υλοποίησης του έργου. Στο πλαίσιο της σύσκεψης, έγινε αναφορά και στην εκταμίευση ποσού 10 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο, όπως είχε ανακοινωθεί τις προηγούμενες ημέρες. Επιπλέον, ένα ποσό 50 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκονται υπό εξέταση για την περαιτέρω χρηματοδότηση του φράγματος.

Στήριξη αμπελοκαλλιεργητών και παραγωγών Πλατανότοπου

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον Μαργαρίτη Σχοινά, τέθηκαν επίσης επί τάπητος σημαντικά ζητήματα που αφορούν τους αμπελοκαλλιεργητές της περιοχής. Ειδικότερα, συζητήθηκαν οι καταστροφές που υπέστησαν οι καλλιέργειες επιτραπέζιων σταφυλιών λόγω του περονόσπορου. Το θέμα της αποζημίωσης των πληγέντων παραγωγών βρέθηκε στο επίκεντρο, καθώς η στήριξη του πρωτογενούς τομέα αποτελεί προτεραιότητα.

Ένα άλλο ζήτημα που απασχόλησε τη σύσκεψη ήταν η αποζημίωση των παραγωγών στον Πλατανότοπο. Οι καλλιέργειες στην περιοχή αυτή επλήγησαν το 2024 από τις υδροληψίες ελικοπτέρων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης πυρκαγιάς. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εξεύρεση λύσεων και στην παροχή στήριξης στους συγκεκριμένους παραγωγούς.

Άμεσος διάλογος με τους αγρότες

Μετά το πέρας της σύσκεψης στον δήμο Παγγαίου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, χαρακτήρισε την επαφή του με τους αγρότες ιδιαίτερα χρήσιμη. Ο κ. Σχοινάς τόνισε ότι επιδιώκει τον άμεσο διάλογο με τους ανθρώπους της παραγωγής, χωρίς την παρεμβολή μεσολαβητών. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων και των αναγκών του αγροτικού κόσμου, καθώς και στην αποτελεσματικότερη εξεύρεση λύσεων για τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Με πληροφορίες από: Newsit