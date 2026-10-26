Επιστρέφουν στα δημόσια ταμεία εκατομμύρια ευρώ από μη υλοποιημένα επενδυτικά σχέδια

Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ επιστρέφουν στα δημόσια ταμεία, καθώς επενδυτικά σχέδια που είχαν λάβει κρατικές ενισχύσεις αλλά δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, τίθενται εκτός των αναπτυξιακών νόμων. Συγκεκριμένα, έχουν ήδη επιστραφεί 150 εκατομμύρια ευρώ από 191 επενδυτικά σχέδια του αναπτυξιακού νόμου του 2004, για τα οποία εκδόθηκαν αποφάσεις ανάκλησης. Παράλληλα, δρομολογείται η επιστροφή επιπλέον 323 εκατομμυρίων ευρώ από 141 επενδύσεις του αναπτυξιακού νόμου του 2016, οι οποίες επίσης δεν υλοποιήθηκαν.

Επιστροφή χρημάτων από παλαιότερους νόμους

Η διαδικασία ανάκτησης δημόσιου χρήματος από επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν έχει ήδη αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα. Έως τώρα, έχουν επιστραφεί στα ταμεία του κράτους 150 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό προήλθε από 191 επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο του 2004 και για τα οποία εκδόθηκαν αποφάσεις ανάκλησης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, τόνισε σχετικά ότι «Έως τώρα έχουμε πάρει πίσω 150 εκατομμύρια ευρώ, που επέστρεψαν στα ταμεία του κράτους, από 191 επενδυτικά σχέδια του αναπτυξιακού νόμου που ανακλήθηκαν». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο έλεγχος συνεχίζεται «φάκελο φάκελο, μέχρι να πάρουμε πίσω και το τελευταίο ευρώ».

Έλεγχος στον αναπτυξιακό νόμο του 2016

Στο πλαίσιο των ελέγχων, 141 επενδυτικά σχέδια που είχαν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο του 2016 πρόκειται να τεθούν εκτός, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Αυτό το γεγονός δρομολογεί την επιστροφή περισσότερων από 323 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είχαν εγκριθεί ως κρατικές ενισχύσεις για τα συγκεκριμένα σχέδια.

Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με τη γενική γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων. Για τα 141 αυτά σχέδια, προχωρά ήδη η διαδικασία απένταξής τους, με στόχο την ανάκτηση των εγκεκριμένων ενισχύσεων.

Τομείς επενδύσεων που επηρεάζονται

Από τα 141 επενδυτικά σχέδια του αναπτυξιακού νόμου του 2016 που τίθενται εκτός, η πλειονότητα αφορά τον τομέα του τουρισμού. Συγκεκριμένα, 119 από αυτά τα σχέδια σχετίζονται με ξενοδοχειακές μονάδες, υπογραμμίζοντας την έκταση των μη υλοποιημένων επενδύσεων στον συγκεκριμένο κλάδο.

Εκτός του τουριστικού τομέα, επηρεάζονται και άλλοι κλάδοι της οικονομίας. Δώδεκα (12) από τα εν λόγω σχέδια αφορούν τον τομέα της μεταποίησης, ενώ δέκα (10) σχετίζονται με τον τομέα των υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης.

Το εύρος του συνολικού ελέγχου

Η γενική γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων έχει θέσει στο μικροσκόπιο συνολικά 572 επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον αναπτυξιακό νόμο του 2016. Το συνολικό ύψος αυτών των επενδύσεων ανέρχεται σε 1,59 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ενισχύσεις που έχουν λάβει τα σχέδια αυτά, είτε υπό τη μορφή επιχορηγήσεων είτε ως φορολογικές απαλλαγές, υπερβαίνουν τα 575,8 εκατομμύρια ευρώ.

Η διαδικασία εκκαθάρισης και ελέγχου είναι σε εξέλιξη, με βασικό στόχο την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου των επενδυτικών φακέλων που έχουν υπαχθεί στον συγκεκριμένο νόμο. Αυτό δείχνει μια συστηματική προσπάθεια για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων και την επιστροφή των αχρησιμοποίητων δημόσιων πόρων.

Δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τις ενέργειες του υπουργείου. «Όλοι οι πολίτες απαιτούν διαφάνεια και σωστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δεσμεύτηκε «να βάλουμε τάξη, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στα επενδυτικά σχέδια παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων, που αν και έλαβαν δημόσιο χρήμα, δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ».

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε πως αυτή η δέσμευση «γίνεται πράξη τώρα». Επίσης, υπογράμμισε ότι «τα χρήματα αυτά ανήκουν σε όλους τους Έλληνες πολίτες» και εξέφρασε την επιθυμία «να πιάνουν τόπο σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις που δημιουργούν νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας». Κατέληξε δηλώνοντας ότι «στο υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα. Με αξιοπιστία, ευθύνη και κανόνες που ισχύουν για όλους».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos